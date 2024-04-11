Латышские националисты бьют тревогу в связи с демографической ситуацией в стране. Для этой тревоги есть все основания: численность населения Латвии снижается катастрофическими темпами, и ещё через несколько десятилетий страна имеет шансы окончательно превратиться в «этнографический музей».

Сергей Корсун ИА Регнум

Таков оказался промежуточный итог строительства «латышской Латвии», создание которой все правительства государства провозглашали главной своей целью.

Так выглядит вымирание

Латвийский певец и телеведущий Ральф Эйландс разместил в соцсети знаменательную запись — он сокрушается по поводу плохой демографической ситуации. «Латвии не нужны ни стадионы, ни концертные залы — вообще ничего не нужно! Будем реалистами: из-за демографических показателей на нас так и так через пару десятков лет вместе со всеми народными костюмами можно будет посмотреть только в музеях, которые нам, кстати, на данный момент тоже не нужны», — иронизирует он.

Ирония в том, что Эйландс, являющийся горячим сторонником «дерусификации» Латвии, тоже несет ответственность за происходящее, ибо всячески одобряет политику, ведущую к вытеснению из страны русскоязычного меньшинства, составляющего около 35% населения.

Да и как метко заметили некоторые остроумные комментаторы, Эйландс, всячески отстаивающий «права геев» и сам внешне похожий на представителя секс-меньшинства, вряд ли напрямую займется поправкой демографии в родной стране.

Больше всего жителей в её истории насчитывалось в Латвии в 1990 году — свыше 2 668 000. Но уже в следующем году пошёл отток, связанный с приходом к власти националистов, сходу начавших делить население на граждан и неграждан, лишать прав «потомков оккупантов» и отовсюду вытеснять русский язык. Это оказалось лишь первой волной исхода.

В 2001 году в стране проживали 2,353 млн человек. А через три года государство вступило в ЕС, после чего отъезд из Латвии принял лавинообразный характер. Вторая крупная волна отъездов в этом веке случилась после начала экономического кризиса 2008–2010 гг.

Большая часть эмигрировавших тогда уехала по той причине, что в предыдущие несколько лет закредитовалась по шею, а отдавать долги резко стало не с чего.

Впрочем, и многим из тех, кто кредитов не брал, ввиду закрытия множества фирм на латвийском рынке труда делать на родине стало, опять же, нечего.

В 2022 году, впервые после выхода из СССР, население Латвии хоть и незначительно, но увеличилось — правда, не из-за естественных причин, а за счет нахлынувших украинских беженцев. Благодаря им число жителей государства выросло на 15,2 тысячи — до 1,891 млн человек.

Но этот скромный «успех» оказался недолгим. В феврале 2024-го Центральное статистическое управление Латвии обнародовало плачевную информацию за 2023 год — депопуляция в стране возобновилась.

Более того, оказался поставлен очередной антирекорд: в 2023-м в Латвии родился 14 121 ребенок, и это минимум за последние сто двадцать три года! 1 января 2024-го в стране проживали 1,873 млн человек. Всего за 2023-й число жителей страны уменьшилось на 18,5 тысячи (примерно на 1%).

Это близко к скорости убыли населения после финансового кризиса конца «нулевых»: за 2012-й жителей стало меньше на 1,02%, за 2013-й — на 1,1%. Годы непосредственно кризиса были еще страшнее: за 2009-й Латвия потеряла 1,96%, за 2010-й — 2,16%.

Global Look Press/Alex T./imageBROKER.com

Вообще, судя по данным ЦСУ, в нынешнем десятилетии антирекорды по числу родившихся в Латвии переписываются ежегодно: предыдущий (15 954) был зафиксирован в 2022-м, а до этого — в 2021-м (17 420) и 2020-м (17 552).

Причем статистика констатирует, что в 2023-м во всех без исключения месяцах в Латвии на свет появлялось меньше детей, чем в том же периоде предыдущего года (а те уже и так были «антирекордными» с 1920 года).

Правда, снизилось и число умерших. В 2023-м скончались 27 724 латвийца: меньше на 9,8% по сравнению с позапрошлым годом, а по сравнению с «ковидным» 2021-м — почти на 20%.

Однако сокращение смертности не может компенсировать обвал рождаемости — тем более что примерно двукратный разрыв между ними сохраняется уже как минимум три года.

На количестве населения в 2023-м сказалась и миграция — также «в минус» примерно на 4 тысячи, хотя Латвия продолжает принимать украинских беженцев. На статистику повлияло и вычеркивание из регистра жителей Латвии граждан России, у которых аннулировали ВНЖ.

Было выгодно, чтобы дети не рождались

Представители латышской интеллигенции давно бьют тревогу по поводу происходящего. Так, недавно пастор рижской церкви Святой Гертруды Кристс Кланиньш, комментируя в эфире телеканала TV24 вопрос демографии, высказался предельно пессимистично: «Грустно думать о том, что политически ответственные люди, которые могли бы реально повлиять на кривую рождаемости, считали, что это неважный вопрос. Когда думаешь о будущем Латвии, это печально».

В то же время он раскритиковал тех, кто предлагает «легкий путь» — завозить в страну гастарбайтеров из третьего мира. Кланиньша страшит, что будет, если этот подход возобладает.

Недавно латвийское издание «Независимая утренняя газета» опубликовало весьма грустный материал журналиста Мартиньша Апиниса с символическим названием «В Латвии всё становится только хуже?». Автор текста приходит к откровенно нерадостным для латышей выводам.

«В плане демографии наша страна трещит по всем швам — и потому, что умирает больше людей, чем рождается, и еще из-за миграции», — сокрушается Апинис.

Своё объяснение причин предложил в ходе недавнего заседания подкомиссии Сейма по долгосрочному развитию эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс. Он подчеркнул, что та демографическая ситуация, в которой сейчас оказалась Латвия, — прямое следствие действий местных политиков. «Двадцать лет — в течение пяти созывов Сейма — политикам было выгоднее, чтобы дети вообще не рождались. А потом все удивляются — а где у нас молодые люди, которые должны прийти на рынок труда?» — сетует он.

По его словам, не приходится говорить о повышении рождаемости, если молодые семьи не чувствуют финансовой безопасности, а многие из пособий не соответствуют нынешней экономической ситуации. «Пособие по уходу за ребенком в документах обозначено еще в латах (Латвия перешла с национальной валюты лата на евро в начале 2014 года. — Прим. ред.). Оно составляет 120 латов (примерно 240 евро). То есть эта сумма не менялась десять лет», — говорит Лейшкалнс.

Он напомнил о том, что во время кризиса 2008 года было отменено пособие на ребенка, которое выдавалось в первый год его жизни — и его так и не вернули. Также в числе важных проблем эксперт назвал невозможность подработки для родителей. «Если мама, которая сидит дома с ребенком, хочет подработать, то с ее родительского пособия, которое и так составляет всего 43,75% от её прежней заработной платы, снимается еще 50%», — констатирует Лейшкалнс.

Тотальная нехватка рабочих рук

Сейчас в Латвийской Республике не хватает рук в любой отрасли — от уборщиков и разнорабочих до ИТ-специалистов и строителей.

Местами это становится уже просто опасным. Например, служба неотложной помощи вынуждена отправлять на вызовы бригады, состоящие всего из двух человек.

По данным Государственного агентства занятости, количество невостребованных незаполненных вакансий увеличивается с каждым годом.

Ситуацию усугубляет то, что значительная часть населения пребывает в преклонном возрасте и трудиться уже не может. Примерно 50 тысяч работающих латвийцев сидят в «теневой» зоне и налогов не выплачивают — ведь они в Латвии велики.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По подсчетам министра финансов Арвила Ашераденса, латвийской экономике прямо сейчас нужны примерно 30-50 тысяч дополнительных работников, в идеале — около 100 тысяч.

По оценке же главы Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Эндзиньша, нехватка рабочей силы ощущается не в какой-то одной или двух отраслях, а повсюду. И ее источником наверняка станут страны, не входящие в Евросоюз.

Прежний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, оставивший свой пост в августе 2023-го, открыто предупреждал население, что без ввоза гастарбайтеров не обойтись. Альтернативой может стать лишь повышение пенсионного возраста до семидесяти лет, а то и полная отмена пенсий.

Совладелец пищевого предприятия Karavela, президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите в ходе недавней конференции в Риге, посвященной вопросу кризиса на рынке труда, тоже предложил непопулярные меры.

Во-первых, Бите желает удерживать иностранных студентов, прибывших в Латвию на учебу, предлагая им разные льготы, если они согласятся остаться на местном рынке труда (например, компенсировать им стоимость обучения). Во-вторых — завозить-таки гастарбайтеров из стран третьего мира.

Выход — в многоженстве?

Риторика Кариньша и Бите приводит в бешенство сторонников «латышской Латвии». Они рассуждают, что не для того в течение трех десятилетий предпринимались усилия по ассимиляции и вытеснению русской общины, чтобы обнулить их, пригласив в страну новых «инородцев».

Не так давно на портале Pietiek.com был опубликован манифест тех, кого не устраивает стратегия, выбранная нынешним правительством. Суть манифеста сводится к тому, что новая миграционная политика, которую готовится проводить государство, несовместима с интересами латышской нации.

По мнению 143 подписантов, основным принципом защиты латышской нации является установление и защита прочных непроницаемых рубежей, распространяющихся как на физические границы государства, так и на «языковые, культурные и моральные границы» Латвии.

Авторы документа жестко требуют от государства, чтобы оно способствовало дальнейшему повышению статуса латышского языка, не допускало ввоза дешевой рабочей силы и не потакало «сиюминутным интересам отдельных экономических групп». Националисты считают, что страну еще можно спасти за счет внутренних резервов — достаточно ввести «справедливые» пособия и зарплаты.

Кстати, о зарплатах.

Один въедливый пользователь социальной сети подметил, что 30% получателей очень больших зарплат (шесть и более тысяч евро ежемесячно) в Латвии работают в госсекторе. И за минувший год прирост таких дорогих чиновников был существенным — с 1900 человек до 3000.

Кто эти люди?

Да хотя бы советница бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса, которая получала на своей должности по 11 тысяч евро в месяц. При этом 38% жителей Латвии получают до 1000 евро («на бумаге», то есть без учета налогов), а 39% — от 1000 до 2000 евро (опять же «на бумаге»).

Не удивительно, что при таком положении дел этнические латыши (русских туда почти не берут) стараются пролезть на важные посты в госструктурах. Но бюрократический аппарат не резиновый, всех принять в свои недра не сможет.

Стоит также отметить, что наиболее оригинальный способ поднятия рождаемости предлагает современный идеолог латышского национализма Имантс Парадниекс. В свое время Парадниекс, один из основателей праворадикальной партии «Национальный блок», возглавлял парламентскую комиссию по делам демографии. Особых успехов на этом посту он не добился, зато лично стал отцом восьми детей от двух разных матерей.

Да, Парадниекс является горячим сторонником возвращения древних языческих традиций, в том числе многоженства, и открыто живет с двумя женщинами. Кстати, из всех стран ЕС самые высокие показатели полового дисбаланса сложились именно в Латвии — там женщин на 16% больше, чем мужчин.