ЧП в Риге — местный расист без всякой видимой причины жестоко избил и изувечил индуса, проживающего в Латвии на законных основаниях. У этого инцидента есть своя предыстория. В течение нескольких последних лет местные националистические политики усердно натравливают свою многочисленную паству на осевших в стране эмигрантов со смуглым цветом кожи, прибывших из Индии, Пакистана и других азиатских стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Можно сказать, что это вторая группа латвийского населения, после русских, которая демонизирована и виктимизирована до предела. И поэтому недавний инцидент в Риге — логичный результат интенсивной националистической пропаганды.

Избили за цвет кожи

41-летний гражданин Индии Хилал Муршинганакат в Латвии живет более трех лет и владеет заведением общественного питания в Риге. Вечером 14 января Хилал с другом Касуном спокойно там сидели и разговаривали. Какой-то мужчина подошел к курившему Касуну с просьбой угостить сигаретой. Позже, когда оба индийца собрались уходить, тот же мужчина атаковал их со спины. Отбросил Касуна и принялся молотить кулаками Хилала. «Я сразу упал, после первого же удара. Он меня поднял и продолжил», — делится Хилал.

По его словам, агрессор бил долго и безжалостно, лишая жертву возможности сопротивляться. Избиваемый все же вырвался и выбежал на проезжую часть. Находившийся неподалеку приятель злобного мужчины оттащил его в сторону, и они оба скрылись. Пострадавший вернулся в свое заведение, а клиенты вызвали полицию и скорую помощь.

По словам Хилала, перед уходом спутник агрессора сообщил, что тому не понравился его цвет кожи. Но этим дело не закончилось.

Через три часа расист вернулся в столовую Хилала и агрессивно общался с работниками, угрожая их избить. Расистские оскорбления зафиксировала видеокамера, но сам хозяин столовой этого уже не увидел — он лежал в больнице с переломами носа, челюсти и другими травмами. «Врач сказал, что кость под глазом полностью сломана, мне туда поставили титановый протез. Нос сломан — здесь ничего не чувствую», — рассказал журналистам пострадавший.

В полиции сообщили, что выясняют личность нападавшего и его мотивы.

Но мотивы этого, казалось бы, бессмысленного нападения нужно искать в событиях последних десяти лет. Латышские ультраправые давно уже бьют тревогу — по их мнению, в Риге появилось слишком много темнокожих. Многие из них открывают кафе, рестораны и точки питания, где торгуют традиционной восточной пищей и в них же и работают.

Азиаты вместо русских

Националисты, которые спят и видят тотальную «дерусификацию» и «латышскую Латвию», конечно меньше всего хотят, чтобы на место вытесняемых русских прибывали азиаты. Пришельцев из азиатских стран стереотипно обвиняют во всевозможных грехах и стращают: дескать, скоро их станет намного больше, чем сейчас, и они начнут наводить в Латвии свои порядки.

В Латвии есть и конкретные политики, делающие себе имя на борьбе с «азиатской угрозой». Они главным образом сосредоточены в рядах влиятельной праворадикальной партии «Национальный блок», долгие годы пребывавшей в правящей коалиции. Особенно усердствует на этой стезе многолетний депутат Сейма Янис Домбрава.

По его мнению, большинство прибывших в Латвию по студенческим визам выходцев из азиатского региона на самом деле учиться даже не собираются. Ксенофобская пропаганда хорошо ложится на два трагических происшествия, имевших место около шести лет назад, но памятных в стране до сих пор.

В марте 2018 года в индийском штате Керала двое местных жителей изнасиловали и обезглавили туристку из Латвии Лигу Скромане — спустя почти пять лет местный суд приговорил обоих преступников к пожизненному заключению. В мае того же года в Риге на проспекте Виестура погибла 32-летняя женщина, упавшая с восьмого этажа. Выяснилось, что погибшую вытолкнули из окна — сотрудники полиции задержали двух гражданин Индии, непосредственно перед трагедией вступивших в ссору с женщиной.

Домбрава воспользовался этими трагедиями в качестве повода для подачи законопроекта о введении квоты на въезд иностранных студентов, не превышающей 3500 человек в год. Также он выступил за исключение из законодательства нормы, позволяющей приезжим студентам подрабатывать в свободное от учебы время. Домбрава делал акцент на том, что большинство иностранных студентов прибывает из Пакистана и Индии — стран, в которых по мнению латвийского депутата «высок уровень терроризма».

Сейм, однако, отклонил предложенный законопроект.

Призраки «лжестудентов»

Домбрава, впрочем, не успокоился и спустя полтора года распространил послание к общественности под названием «Время лжестудентов скоро закончится». Политик заявил, что «лжестудентов» следует считать экономическими мигрантами. Одной из насущных проблем Латвии депутат назвал заведения, торгующие кебабом. Он сослался на результаты проведенной накануне проверки рижской сети Pakistānas kebabs, выявившей многочисленные нарушения.

«Грязь, тараканы, отсутствие горячей воды, неуплата налогов в крупном размере, трудоустройство работников без трудовых договоров, незаконное трудоустройство иностранцев…», — возмущался депутат.

Домбрава также сослался на слова посла Латвии в Индии Артиса Бертулиса, рассказавшего телеканалу LNT, что при получении студенческих виз индийцы зачастую не гнушаются подделкой паспортов и аттестатов об окончании средней школы.

«В Латвию прибывают преступные фирмы, подрывающие конкуренцию, в результате чего становятся банкротами честные предприниматели и работающие на них люди. Такие бизнесмены способствуют иммиграции и занимаются нелегальным трудоустройством.», — нагнетал Домбрава.

В июне 2020-го в Латвии получил громкий резонанс скандал с участием агрессивного курьера из службы по доставке еды. Смуглокожий доставщик припарковался возле магазина на месте для инвалидов, а когда ему сделали замечание, устроил потасовку. Он громко ругался и ударил недовольного его поведением рижанина.

Затем агрессивный работник службы доставки, оказавшийся гражданином Узбекистана, позвал друзей — по словам пострадавшего, они угрожали его зарезать. Полиция завела на воинственного узбека административное дело, а Домбрава вновь попал в новостную повестку.

Не сказать, что все латвийцы отнеслись к призывам сочувственно. Некоторые пользователи в ответ устроили в соцсетях флешмоб, высмеивая депутата и публикуя фотографии с кебабами. «Я так понимаю, что мечта всей жизни миллионов жителей Пакистана — поехать в Латвию готовить кебабы», — троллили политика шутники.

Языковые инспекции

Летом 2022 года заместитель главы «Национального блока» Имантс Парадниекс одержал «победу» над женщиной-продавщицей из Узбекистана, работавшей в рыбном павильоне местного рынка. Парадниекса задело то, что она попросила разговаривать с ней по-русски. Националист возмутился и затеял перепалку. Женщина обозвала его «нацистом» и другими неприятными словами. В итоге Парадниекс вызвал полицию и через некоторое время женщину депортировали из страны.

Поскольку Параднинекс похвалился своим «подвигом» в интернете, он тут же стал для националистической аудитории героем. К слову, политик обратил особое внимание на тот факт, что «провинившаяся» тоже прибыла в Латвию по студенческой визе.

Тему языка обслуживания в кебабных активно использовали в преддверии парламентских выборов 2022 года. Её, в частности, поднял в ходе предвыборных дебатов парламентарий Алдис Гобземс.

«Пакистанцы обслуживают в рижских кебабных исключительно на русском/английском языках, поэтому латышский язык не имеет значения. Жалобы надо писать на все эти заведения. Отсутствие обслуживания на латышском — это нарушение закона, наших основных прав. Их надо прикрыть, пока они не научатся латышскому», — призвала, ссылаясь на Гобземса, поэтесса Лиана Бокша-Ланга, давно уже ведущая свою личную войну с русским языком.

Ситуацию прокомментировал и депутат Сейма от «Национального блока» Александр Кирштейнс, известный своими неонацистскими убеждениями. По его словам, закрыть кебабные, где не говорят по-латышски, пока довольно трудно, но вскоре это станет возможным. «Первое, что нужно совершить новому правительству — создание языковых инспекций с полицейскими функциями. Латвии хватит пары недель, чтобы избавиться от вшей», — написал Кирштейнс.

Характерно, что он назвал приезжих «вшами». Таким образом, Кирштейнс продолжил ксенофобскую традицию, заложенную в 2017 году его однопартийцем, депутатом парламента Эдвинсом Шноре. Тот сравнил со вшами проживающих в Латвии русских и, что характерно, в правоохранительных органах не сочли это высказывание наказуемым.

Кстати, до того Кирштейнс, напротив, приводил приезжих из Индии в качестве положительного примера, поскольку они, по его словам, «быстро учат латышский». Но как не переобуться в угоду конъюнктуре!

Таким образом, в факте избиения индуса в Риге нет ничего странного. Происшествия такого рода могут и, наверняка будут повторяться.

Жизнь в этом государстве сейчас откровенно невеселая: страна живет в состоянии экономического спада, перспектив все меньше, массовая эмиграция продолжает хоронить мечту о «латышской Латвии». В столь невеселой обстановке у националистов все чаще появляется желание выместить на ком-нибудь свою злобу. Русские уже загнаны в культурное гетто, а тут удачно подворачиваются новые жертвы.