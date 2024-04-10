3 апреля в Волгограде начались поиски 22-летней Анастасии Барган. Последнее фото девушки в ее соцсетях снято у железной дороги, еще на одной фотографии — написанная от руки страшная по содержанию записка, очень похожая на предсмертную.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мне жаль, что я не справилась со своей болезнью. По своей вине потеряла человека, что стал символом моей жизни. Боль преследовала меня всё это время, но теперь она наконец закончится. Я бесконечно виновата перед всеми, кого затронули последствия моей болезни. Я никогда не хотела зла близким людям. Я надеюсь, что меня смогут простить хотя бы тогда, когда я умру. Мне жаль. Я просто бракованный человек».

22-летняя девушка, работающая в волгоградской фирме, занимающейся печатью сувенирной продукции, 3 апреля 2024 года не вышла на работу. Настю знали как ответственного человека, просто так прогулять она не могла. Должно быть, что-то случилось, решили окружающие.

Коллеги Анастасии рассказывают:

«Настя принимала заказы на печать на футболках, стаканах и так далее. Выходила на работу на точку в ТРЦ «Волгамолл» (пригород Волгограда Волжский) либо в ТРЦ «Семь звезд» в Тракторозаводском районе.

Когда она не пришла на работу, мы ей звонили и писали, но она не отвечала. Телефон не был выключен, просто трубку никто не брал. А потом в соцсетях у нее этот ужас увидели».

Соцсети

Упомянутый «ужас» — это записка, фото вполоборота на фоне железнодорожной насыпи и записи на её странице, сделанные в течение нескольких дней. Процитируем их по нарастанию отчаяния (орфография и пунктуация сохранены):

20 марта

Сколько я ещё продержусь вот так мне доподлинно неизвестно. Без тебя я пустое место. Страшно думать о том что произойдет раньше твоё возвращение в мою жизнь или моя смерть.

Ещё немного и боль навсегда закончится. Совсем чуть-чуть. Я смогу. Я закончу всё.

30 марта

Наши руки скреплены самой прочной цепью судьбы, которую неспособна разбить никакая сила. В каждой вселенной, в каждой последующей жизни – мы всегда будем связаны. Никто не дорожил мной так, как ты. Никто не любил тебя так, как я. Это неизменно. Однажды мы снова будем счастливы друг с другом. Я верю.

1 апреля

Начался третий месяц. я обязательно смогу пережить всю боль, я обязательно выживу ради тебя, ради нас, ради нашего будущего. Я обязательно дождусь.

Пожалуйста Дай мне последний шанс Пожалуйста

2 апреля

Третий месяц Начался третий месяц как я не могу думать ни о чем кроме тебя Третий месяц нескончаемой боли Ты даже Всё ещё последний человек с которым я обнималась. Я ни с кем не могу говорить Пожалуйста Пожалуйста поговори со мной Мы всё сможем решить вместе Пожалуйста Пожалуйста

Пожалуйста, поговори со мной. это не может закончиться так. пожалуйста

Неужели ты действительно смог заменить меня. Неужели моя жизнь действительно закончится в этой агонии. это неправда. это неправда

Видно, что ко 2 апреля девушка оказалась на грани нервного истощения. Сейчас её страничка заблокирована, но есть дубликат — аккаунт на имя Рины Прусаковой, точно повторяющий содержание страницы Анастасии Барган.

На аватарке — крик души: «сашаасашасашшаа! Все, прости!».

Анастасия была очень одиноким человеком. Она жила в Тракторозаводском районе Волгограда, несколько лет назад переехала в Волгоград из Кемерово. Родственников в городе у неё не было. Те, кто с ней работал, характеризуют её как закрытого человека.

Сложно было не заметить, что Настя в последнее время пребывала в мрачном и тревожном состоянии. На вопрос, что происходит, она, не вдаваясь в подробности, отвечала, что рассталась с молодым человеком.

Когда коллеги начали активно искать Анастасию Барган и обратились к волонтёрам, распространившим ориентировки с описанием её внешности, пришло сообщение от неизвестного молодого человека: дескать, беспокоиться не стоит, с девушкой всё хорошо.

Если отлистать страницу «ВКонтакте» Насти на несколько месяцев раньше, видно, что из увлечений у девушки — рисунки аниме и популярная психология. Она с лёгкостью оперирует терминами «пограничное расстройства личности», «тревожно-избегающий тип привязанности».

На странице — мотивирующие баннеры, призывающую саму себя «не уходить в деструктивность и импульсивность», «никогда не упоминать свою смерть, ведь как ты можешь говорить своему смыслу жизни, что не хочешь жить», «никогда не заставлять его чувствовать стресс из-за своей роли в твоей жизни», «откаты в нем и отстранения — это абсолютно нормально».

Только в пятницу, 5 апреля, коллеги Насти сообщили корреспонденту ИА Регнум, что девушка нашлась:

«После расставания с парнем Настю как подменили. Она стала очень странной: на звонки не отвечает, суицидом угрожает. Мы поговорили с её знакомыми, чтобы отправили её в родное Кемерово. Там её ждут родственники и пусть решают, что делать».

Сама Настя общаться с ИА Регнум отказалась. Прочитала все отправленные ей сообщения, но не ответила. На звонки девушка тоже не отвечает.

Оказалось, что уже бывший молодой человек Насти уехал в Москву — и не взял девушку с собой. А на все её призывы, в том числе в соцсетях, так и не откликнулся.

Кто пострадал в этой истории? Получается, все участники. В том числе работодатель Насти — единственный человек, кто сразу начал её искать. Но с ним она поступила так же, как бывший молодой человек с девушкой, — ушла.