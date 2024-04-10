Во вторник, 9 апреля, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Запорожскую область.

Иван Шилов ИА Регнум

В Бердянске Кириенко проинспектировал ход работ в образовательном центре «Маяк» и детском оздоровительном лагере «Искра». На базе последнего откроется центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

«На данный момент на объектах проводятся строительно-монтажные работы. «Маяк» планируется открыть уже в этом году, а «Воин» — к 2025-му», — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

4 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Новороссии откроются новые молодёжные центры. После этого в стране подобных учреждений станет 16 — два появятся в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее замминистра по молодёжной политике Запорожской области Эллина Айрапетова сообщала, что уже в этом году местные власти планируют провести третий всероссийский форум «Юг молодой — 2024». Место проведения — новый федеральный образовательный центр «Маяк».

Форум должен пройти в Бердянске — на побережье Азовского моря.

В свою очередь глава федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поясняла, что «Маяк» будет работать по той же модели, что уже существующая «Таврида» в Крыму, центр знаний «Машук» в Пятигорске и мастерская управления «Сенеж».

Новая связь — новые возможности

Также в ходе визита Сергей Кириенко и представители Минцифры обсудили вопросы развития цифровизации в регионе, налаживания стабильной мобильной и интернет-связи.

По словам Евгения Балицкого, российские власти планомерно работают над улучшением и стабилизацией покрытия мобильной связи в регионе.

«В силу определенных сложностей, военного положения, усиленных мер безопасности, жители региона могут наблюдать слабый интернет-сигнал, в особенности в отдалённых населённых пунктах, что, безусловно, требует решения», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Уже установлены и введены в работу более 300 станций, улучшающие качество связи в области. Параллельно идёт работа по цифровизации образовательных и социальных объектов Запорожья.

Кроме того, Сергей Кириенко поднял вопрос «захода» новых мобильных операторов в регион. Чем больше их будет, тем удобнее и выгоднее будет местным жителям.

«Благодарен Сергею Владиленовичу, представителям Министерства цифрового развития Российской Федерации за помощь и внимание к такому важному вопросу. Жители Запорожской области должны пользоваться бесперебойной мобильной связью и интернетом, работа в этом направлении идёт постоянно», — заявил Евгений Балицкий.

Вопрос связи действительно болезненный для новых регионов России. Только за 2023 год враг в зоне проведения СВО атаковал гражданские объекты связи, линии и сооружения фиксированной связи, базовые станции, теле — и радиопередатчики более двух тысяч раз.

Безопасность Запорожской АЭС

Одним из вопросов стало состояние Запорожской атомной станции и обеспечение её ядерной безопасности. Обсуждались недавние атаки дронов на ЗАЭС.

«Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЗАЭС.

На совещании глава города — спутника ЗАЭС, Энергодара, Эдуард Сеновоз рассказал о положении в городе, сообщил, как идут работы по ремонту соцобъектов и инфраструктуры. Помогают в этом госкорпорация «Росатом» и регион-шеф — Новгородской область.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевскому режиму не удастся уйти от ответственности за последние атаки ЗАЭС. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться от МАГАТЭ и ООН справедливых оценок ситуации.