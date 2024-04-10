Изгнание из Таллина главы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) не остановило нападки на саму церковь.

Иван Шилов ИА Регнум Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений

Местное министерство внутренних дел проводит расследование ее деятельности, а руководители ЭПЦ МП всячески подчеркивают, что не разделяют концепцию «русского мира».

«Оценим уместность подчинения Москве»

Минувшей зимой власти в Таллине постановили выдворить в Россию митрополита Евгения, возглавлявшего Эстонскую православную церковь Московского патриархата. Присутствие в Эстонии этого «ставленника Москвы» казалось властям недопустимым. Они хватались за один надуманный предлог за другим — но так и не найдя такового, выгнали Евгения внаглую, по праву силы.

Однако с отъездом митрополита нападки на церковь не прекратились.

Начались предсказуемые попытки раздавить ЭПЦ МП, лишить её субъектности и заставить верующих перейти под крыло «лояльной» Эстонской апостольской православной церкви.

Новым поводом для «наезда» стал состоявшийся на днях в Москве внеочередной съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России», — эта цитата из утвержденного патриархом Кириллом наказа, принятого на ВРНС, стала для эстонского министерства внутренних дел поводом для того, чтобы вновь вызывать «на ковер» руководство ЭПЦ МП.

Артем Геодакян/ТАСС Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений

Священнослужителям, осознающим полную свою беспомощность перед лицом властей, оставалось лишь оправдываться.

«Это российская общественная организация — и мы в своей церкви, в эстонской церкви, мы не считаем никаким образом, что этот наказ распространяется на нас, на нашу деятельность, на направления нашей деятельности. Мы это воспринимаем как-то, что общественная организация соседней страны, России, принимает такие решения», — сказал викарий Таллинской епархии ЭПЦ МП епископ Даниил. Он подчеркнул, что их церковь «автономна».

Спикер же эстонского парламента Лаури Хуссар («Эстония 200») уверен в том, что «церковь делает то, что прикажет президент». То есть, по его мнению, «своим наказом российская церковь оправдывает все военные преступления и несет соответствующее послание своей пастве».

Хуссар подчеркнул: «Если наша оценка приведет к выводу, что следует что-то поменять, то придется и оценить вероятность того, насколько уместно такое подчинение церкви Москве».

Эту аналитическую оценку деятельности ЭПЦ МП в настоящее время проводит специальный отдел эстонского МВД, в связи с чем руководство церкви вызвали на «беседу», дабы задать несколько вопросов «в лоб».

«Мы позвали к нам епископа православной церкви, входящей в подчинение Москвы. Мы ждем их позицию, выслушаем, что они нам скажут, и тогда примем решение о своих дальнейших действиях. Мы не поступим так, как раньше, когда заранее заявляли о своих ожиданиях. Мы выслушаем, что они скажут, и поймем их отношение. И если спросите, как относиться к посылу Москвы, то я скажу, что это очень настораживающее послание», — отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия Эстонии).

В ходе «беседы» епископ Даниил заявил, что в их приходах состоят и русские, и украинцы. «Наша задача — стараться этот мир, который у нас здесь имеется, этот мир всячески поддерживать. Мы не ищем конфронтации с кем-нибудь. Мы ищем мира», — сказал епископ Даниил.

5 апреля синод Эстонской православной церкви Московского патриархата распространил официальное заявление, в котором говорится, что решения Всемирного русского народного собора «как общественной организации другого государства» не имеют отношения к ЭПЦ МП, которая является самоуправляемой.

«Мы не принимаем итоговый документ этого Собора, как не соответствующий, по нашему мнению, духу Евангельского учения», — говорится в заявлении. В синоде также добавили, что ЭПЦ МП отвергает концепцию Русского мира.

«Идея Русского мира подменяет евангельское учение, и мы как христиане не можем ее принять», — говорится в заявлении, подписанном главой ЭПЦ МП митрополитом Евгением и другими членами синода.

Ревизия договоров аренды

Однако, судя по всему, эти оправдания ЭПЦ МП могут и не помочь.

Представитель националистической партии «Отечество» Ахти Калликорм выступил с заявлением о том, что если государство не продлило вид на жительство и предписало покинуть страну митрополиту Евгению, сочтя его угрозой безопасности, то «следует также и расторгнуть чрезвычайно щедрые арендные договоры с возглавляемой этим человеком организацией».

А 6 апреля эстонская официозная пресса сообщила, что регистрация Эстонской православной церкви Московского патриархата и передача в ее пользование нескольких церквей и других зданий происходили в ситуации «внутренней и внешнеполитической напряженности» и следования неким частным «деловым интересам».

Дело в том, что государство согласилось официально зарегистрировать ЭПЦ МП только в 2002 году. До этого власти пытались сделать единственной официальной православной конфессией на территории государства Эстонскую апостольскую православную церковь, подчиняющуюся Константинопольскому патриархату.

В октябре 2002-го власти все же согласились передать в пользование ЭПЦ МП восемнадцать различных церковных зданий и приходских домов. Был подписан договор об их аренде сроком на пятьдесят лет — причем ЭПЦ МП должна ежемесячно выплачивать символическую сумму в одну крону за каждое здание.

И вот сейчас эстонская пресса пытается дискредитировать тот договор: утверждается, что он был подписан под «давлением» России. Бывший глава пресс-службы кабинета министров Каарель Таранд рассказывает, что церковный вопрос был для России «большим и сильным рычагом притеснения Эстонии».

По его словам, в начале 2000-х власти боялись того, что Россия, постоянно поднимавшая проблему угнетения русского меньшинства в Эстонии, может этим помешать вступлению государства в Евросоюз.

«Запад совершенно прямо сказал нам, чтобы мы сняли эту тему с повестки дня, тогда мы сможем продолжить разговор», — вспоминает Таранд.

Советник отдела МВД по делам религии Ринго Рингвеэ добавляет: «Представители этой церкви и российские политики на протяжении многих лет выражали недовольство тем, что активы не принадлежат ЭПЦ МП. Окончательным решением они видят передачу активов в собственность приходов Московского патриархата».

Утверждается, что «давление Москвы» было особенно сильным относительно права собственности на великолепный собор Александра Невского в Таллине. Собора нет в списке имущества, переданного в 2002 году, в этом случае действуют другие соглашения.

Сейчас в массы вброшена версия, что решение городского самоуправления о передаче в 2001 году собора в распоряжение ЭПЦ МП имело коррупционную составляющую. Правда, соответствующих доказательств нет, но это ничуть не смущает тех, кто ведет травлю «вражеской» церкви.

Georg Mittenecker, Александро-Невский собор в Таллине

Также в эстонской прессе упоминается, что ЭПЦ МП получила права на организацию безналогового экспорта сырья из России, хотя авторы таких «напоминаний» и признаются, что от этого транзитная Эстония получала большую выгоду.

Провластные СМИ пытаются бросить тень на бывшего мэра Таллина Роберта Лепиксона, управлявшего городом с ноября 1996 по май 1997 года. Утверждается, что «бывший бизнесмен Лепиксон имел деловые связи в России».

Упоминается также крупный предприниматель, инициатор многих благотворительных проектов Ааду Луукас, про которого говорят, что он «хорошо ладил» с прежним главой Русской православной церкви патриархом Алексием II.

Эстонскую аудиторию пытаются подвести к мысли, что якобы Лепиксон и Луукас способствовали заключению невыгодного для государства договора с ЭПЦ МП, который теперь стоит преждевременно расторгнуть, лишив церковь ее храмов.

«По-иезуитски элегантно»

Отметим, что недавно со своего поста сместили мэра Таллина Михаила Кылварта (Центристская партия), который был прихожанином ЭПЦ МП и покровительствовал ей. Вслед за «зачисткой» оппозиционного правительству мэра может последовать и «зачистка» оппозиционной по факту церкви.

Уже сейчас ей выставлен, по сути, ультиматум: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что не верит оправданиям епископа Даниила и вообще хотел бы, чтобы церковь вышла из юрисдикции Московского патриархата.

«Странно слышать такое от министра. Юридически ЭПЦ МП и без того является полностью самостоятельной организацией. Она находится в духовном окормлении Московского патриархата, что вообще не является юридической величиной», — отмечает депутат парламента Александр Чаплыгин (Центристская партия).

«Если мы живём в правовом государстве, отношение к церкви должно быть однозначное: если она не нарушает закон, трогать её никто не имеет права», — добавляет он.

Однако люди знающие предрекают, что в покое церковь уже не оставят.

В частности, эстонский журналист Родион Денисов предсказывает, что «теперь все отнимут».

Денисов объясняет: «Скорее всего, операцию проведут по-иезуитски элегантно. Формально всё будет корректно, а на деле однажды скажут: хотите в церковь — ходите и дальше, но батюшки будут из Константинополя. А если будут публичные недовольства — ещё лучше. С помощью государственной системы подавления снова покажут «тиблам» (презрительное наименование, которое эстонцы употребляют по отношению к русским. — Прим. ред.) их истинное место».

Денисов считает, что гипотетический «русский бунт» окажется жестоко подавлен, как это было в 2007 году, когда эстонские русские пытались отстоять «Бронзового солдата», которого власти убрали из центра Таллина.

Подавление такого бунта может стать даже выгодным для правящей коалиции: внушив эстонскому большинству, что оно спасло государство от «русской угрозы», правительство резко поднимет свой рейтинг.