«Теперь все отнимут». Власти Эстонии покусились на Александра Невского
Изгнание из Таллина главы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) не остановило нападки на саму церковь.
Местное министерство внутренних дел проводит расследование ее деятельности, а руководители ЭПЦ МП всячески подчеркивают, что не разделяют концепцию «русского мира».
«Оценим уместность подчинения Москве»
Минувшей зимой власти в Таллине постановили выдворить в Россию митрополита Евгения, возглавлявшего Эстонскую православную церковь Московского патриархата. Присутствие в Эстонии этого «ставленника Москвы» казалось властям недопустимым. Они хватались за один надуманный предлог за другим — но так и не найдя такового, выгнали Евгения внаглую, по праву силы.
Однако с отъездом митрополита нападки на церковь не прекратились.
Начались предсказуемые попытки раздавить ЭПЦ МП, лишить её субъектности и заставить верующих перейти под крыло «лояльной» Эстонской апостольской православной церкви.
Новым поводом для «наезда» стал состоявшийся на днях в Москве внеочередной съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России», — эта цитата из утвержденного патриархом Кириллом наказа, принятого на ВРНС, стала для эстонского министерства внутренних дел поводом для того, чтобы вновь вызывать «на ковер» руководство ЭПЦ МП.
Священнослужителям, осознающим полную свою беспомощность перед лицом властей, оставалось лишь оправдываться.
«Это российская общественная организация — и мы в своей церкви, в эстонской церкви, мы не считаем никаким образом, что этот наказ распространяется на нас, на нашу деятельность, на направления нашей деятельности. Мы это воспринимаем как-то, что общественная организация соседней страны, России, принимает такие решения», — сказал викарий Таллинской епархии ЭПЦ МП епископ Даниил. Он подчеркнул, что их церковь «автономна».
Спикер же эстонского парламента Лаури Хуссар («Эстония 200») уверен в том, что «церковь делает то, что прикажет президент». То есть, по его мнению, «своим наказом российская церковь оправдывает все военные преступления и несет соответствующее послание своей пастве».
Хуссар подчеркнул: «Если наша оценка приведет к выводу, что следует что-то поменять, то придется и оценить вероятность того, насколько уместно такое подчинение церкви Москве».
Эту аналитическую оценку деятельности ЭПЦ МП в настоящее время проводит специальный отдел эстонского МВД, в связи с чем руководство церкви вызвали на «беседу», дабы задать несколько вопросов «в лоб».
«Мы позвали к нам епископа православной церкви, входящей в подчинение Москвы. Мы ждем их позицию, выслушаем, что они нам скажут, и тогда примем решение о своих дальнейших действиях. Мы не поступим так, как раньше, когда заранее заявляли о своих ожиданиях. Мы выслушаем, что они скажут, и поймем их отношение. И если спросите, как относиться к посылу Москвы, то я скажу, что это очень настораживающее послание», — отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия Эстонии).
В ходе «беседы» епископ Даниил заявил, что в их приходах состоят и русские, и украинцы. «Наша задача — стараться этот мир, который у нас здесь имеется, этот мир всячески поддерживать. Мы не ищем конфронтации с кем-нибудь. Мы ищем мира», — сказал епископ Даниил.
5 апреля синод Эстонской православной церкви Московского патриархата распространил официальное заявление, в котором говорится, что решения Всемирного русского народного собора «как общественной организации другого государства» не имеют отношения к ЭПЦ МП, которая является самоуправляемой.
«Мы не принимаем итоговый документ этого Собора, как не соответствующий, по нашему мнению, духу Евангельского учения», — говорится в заявлении. В синоде также добавили, что ЭПЦ МП отвергает концепцию Русского мира.
«Идея Русского мира подменяет евангельское учение, и мы как христиане не можем ее принять», — говорится в заявлении, подписанном главой ЭПЦ МП митрополитом Евгением и другими членами синода.
Ревизия договоров аренды
Однако, судя по всему, эти оправдания ЭПЦ МП могут и не помочь.
Представитель националистической партии «Отечество» Ахти Калликорм выступил с заявлением о том, что если государство не продлило вид на жительство и предписало покинуть страну митрополиту Евгению, сочтя его угрозой безопасности, то «следует также и расторгнуть чрезвычайно щедрые арендные договоры с возглавляемой этим человеком организацией».
А 6 апреля эстонская официозная пресса сообщила, что регистрация Эстонской православной церкви Московского патриархата и передача в ее пользование нескольких церквей и других зданий происходили в ситуации «внутренней и внешнеполитической напряженности» и следования неким частным «деловым интересам».
Дело в том, что государство согласилось официально зарегистрировать ЭПЦ МП только в 2002 году. До этого власти пытались сделать единственной официальной православной конфессией на территории государства Эстонскую апостольскую православную церковь, подчиняющуюся Константинопольскому патриархату.
В октябре 2002-го власти все же согласились передать в пользование ЭПЦ МП восемнадцать различных церковных зданий и приходских домов. Был подписан договор об их аренде сроком на пятьдесят лет — причем ЭПЦ МП должна ежемесячно выплачивать символическую сумму в одну крону за каждое здание.
И вот сейчас эстонская пресса пытается дискредитировать тот договор: утверждается, что он был подписан под «давлением» России. Бывший глава пресс-службы кабинета министров Каарель Таранд рассказывает, что церковный вопрос был для России «большим и сильным рычагом притеснения Эстонии».
По его словам, в начале 2000-х власти боялись того, что Россия, постоянно поднимавшая проблему угнетения русского меньшинства в Эстонии, может этим помешать вступлению государства в Евросоюз.
«Запад совершенно прямо сказал нам, чтобы мы сняли эту тему с повестки дня, тогда мы сможем продолжить разговор», — вспоминает Таранд.
Советник отдела МВД по делам религии Ринго Рингвеэ добавляет: «Представители этой церкви и российские политики на протяжении многих лет выражали недовольство тем, что активы не принадлежат ЭПЦ МП. Окончательным решением они видят передачу активов в собственность приходов Московского патриархата».
Утверждается, что «давление Москвы» было особенно сильным относительно права собственности на великолепный собор Александра Невского в Таллине. Собора нет в списке имущества, переданного в 2002 году, в этом случае действуют другие соглашения.
Сейчас в массы вброшена версия, что решение городского самоуправления о передаче в 2001 году собора в распоряжение ЭПЦ МП имело коррупционную составляющую. Правда, соответствующих доказательств нет, но это ничуть не смущает тех, кто ведет травлю «вражеской» церкви.
Также в эстонской прессе упоминается, что ЭПЦ МП получила права на организацию безналогового экспорта сырья из России, хотя авторы таких «напоминаний» и признаются, что от этого транзитная Эстония получала большую выгоду.
Провластные СМИ пытаются бросить тень на бывшего мэра Таллина Роберта Лепиксона, управлявшего городом с ноября 1996 по май 1997 года. Утверждается, что «бывший бизнесмен Лепиксон имел деловые связи в России».
Упоминается также крупный предприниматель, инициатор многих благотворительных проектов Ааду Луукас, про которого говорят, что он «хорошо ладил» с прежним главой Русской православной церкви патриархом Алексием II.
Эстонскую аудиторию пытаются подвести к мысли, что якобы Лепиксон и Луукас способствовали заключению невыгодного для государства договора с ЭПЦ МП, который теперь стоит преждевременно расторгнуть, лишив церковь ее храмов.
«По-иезуитски элегантно»
Отметим, что недавно со своего поста сместили мэра Таллина Михаила Кылварта (Центристская партия), который был прихожанином ЭПЦ МП и покровительствовал ей. Вслед за «зачисткой» оппозиционного правительству мэра может последовать и «зачистка» оппозиционной по факту церкви.
Уже сейчас ей выставлен, по сути, ультиматум: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что не верит оправданиям епископа Даниила и вообще хотел бы, чтобы церковь вышла из юрисдикции Московского патриархата.
«Странно слышать такое от министра. Юридически ЭПЦ МП и без того является полностью самостоятельной организацией. Она находится в духовном окормлении Московского патриархата, что вообще не является юридической величиной», — отмечает депутат парламента Александр Чаплыгин (Центристская партия).
«Если мы живём в правовом государстве, отношение к церкви должно быть однозначное: если она не нарушает закон, трогать её никто не имеет права», — добавляет он.
Однако люди знающие предрекают, что в покое церковь уже не оставят.
В частности, эстонский журналист Родион Денисов предсказывает, что «теперь все отнимут».
Денисов объясняет: «Скорее всего, операцию проведут по-иезуитски элегантно. Формально всё будет корректно, а на деле однажды скажут: хотите в церковь — ходите и дальше, но батюшки будут из Константинополя. А если будут публичные недовольства — ещё лучше. С помощью государственной системы подавления снова покажут «тиблам» (презрительное наименование, которое эстонцы употребляют по отношению к русским. — Прим. ред.) их истинное место».
Денисов считает, что гипотетический «русский бунт» окажется жестоко подавлен, как это было в 2007 году, когда эстонские русские пытались отстоять «Бронзового солдата», которого власти убрали из центра Таллина.
Подавление такого бунта может стать даже выгодным для правящей коалиции: внушив эстонскому большинству, что оно спасло государство от «русской угрозы», правительство резко поднимет свой рейтинг.