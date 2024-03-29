В Таллине лишился власти теперь уже бывший мэр этого города, он же руководитель эстонской Центристской партии Михаил Кылварт. Его свержение ознаменовало очередную точку падения некогда могущественной партии, ещё не так давно возглавлявшей правительство Эстонии.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Кылварт

Для нынешней Эстонской Республики эта партия оказалась чересчур «русской». И поэтому на протяжении трёх последних лет её последовательно оттесняли от власти, стараясь обратить в полное ничтожество. Изгнание «центриста» из мэрского кабинета — плохая весть для русских Таллина, которым новые власти окончательно закрутят гайки.

Неудобный Носорог

Центристская партия (ЦП) была основана 12 октября 1991 года на базе Народного фронта Эстонии — массовой общественной организации, поставившей себе целью и добившейся выхода республики из СССР. Многолетним председателем партии стал легендарный политик Эдгар Сависаар, один из «отцов-основателей» второй Эстонской Республики и ее первый премьер-министр. Это был умный и крепкий духом человек, получивший за свою неукротимость прозвище Носорог.

За истекшие годы Центристская партия пять раз входила в правящую коалицию, формировавшую правительство, и в течение многих лет руководила Таллином. Вплоть до последнего времени «центристы» показывали на всех выборах одни из лучших результатов.

Секрет электорального успеха ЦП заключался в том, что Сависаар не был русофобом. И поэтому «центристы», в отличие от других крупных эстонских партий, сделали ставку на массовое привлечение в свои ряды местных русских.

Этнические эстонцы составляют менее 70% населения республики. Однако большинство эстонских партий, программа которых так или иначе замешана на идеях национализма, в полной мере электоральным ресурсом, который представляют нацменьшинства, воспользоваться не сумели. Сависаар же националистом не являлся и целенаправленно привлекал в свою партию неэстонцев, в результате чего в ЦП образовалось мощное «русское крыло».

Политолог Максим Рева, сам являющийся выходцем из Эстонии, рассказал ИА Регнум, что благодаря этому ноу-хау Сависаар на долгие годы обеспечил себе благополучную политическую жизнь. «С одной стороны, к Сависаару шли те эстонцы, для которых приоритетом являлось процветание, экономическое развитие родной страны, а не националистические догмы. С другой — ЦП, единственная из крупных партий, давала хорошие возможности социально-политического лифта русским Эстонии», — объясняет Рева.

Отличие Сависаара от прочих правящих эстонских политиков проявлялось и в том, что он всегда положительно относился к России, доказывая, что добрососедство с нею необходимо для процветания Эстонии. Поскольку эти свои взгляды он отказался пересмотреть и после 2014 года, Сависаар стал крайне неудобен для политической системы государства, которое внешние игроки начали переформатировать в максимально «колючего ежа» под боком у России.

На тот момент он являлся мэром Таллина, и была поставлена задача вытеснить его и из городской администрации, и вообще из политики.

В 2015 году Сависаара обвинили в коррупции. Обвинения были состряпаны весьма топорно, но, воспользовавшись ими, правительство отстранило Носорога от мэрства. Заодно начались заигрывания с верхушкой Центристской партии. Им нашептывали: вы уже много лет сидите в оппозиции, а все из-за этого вашего «железного Эдгара», который тянет вас на дно — ибо устарел, несовременен, не понимает текущего момента. Избавьтесь от него — и у вас снова появится перспектива!

Эти посулы достигли цели: по итогам партийного съезда, состоявшегося в ноябре 2016 года, «центристы» впервые обрели нового председателя — им стал амбициозный экс-мэр Таллина Юри Ратас, в особых пророссийских симпатиях не замеченный. И награда за «правильное решение» не замедлила воспоследовать: правящая коалиция сразу же была переформатирована, ЦП вытеснила из нее изрядно надоевшую народу Партию реформ, а Юри Ратас стал премьер-министром Эстонии.

«Центристы» создали правящую коалицию с довольно близкой им тогда по духу Социал-демократической партией Эстонии и с националистическим «Отечеством». Этот «тянитолкай» более-менее успешно просуществовал до парламентских выборов 2019 года, после которых ЦП, дабы сохранить власть, пришлось взять в новую коалицию все то же «Отечество» и еще куда более «отмороженных» националистов — Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).

Коррупционные скандалы

В общей сложности Юри Ратас проработал премьер-министром более четырех лет. Чётко ощущая внешнюю конъюнктуру, Ратас стремился уйти от традиций Сависаара и «отмыть» ЦП от имиджа «пророссийской» партии. С другой стороны, Ратас несколько раз отказывался официально расторгнуть договор о сотрудничестве, в 2004 году заключенный Центристской партией и «Единой Россией» — указывая, что этот документ, дескать, в любом случае «заморожен» и не действует.

Также Ратас наотрез отказался требовать от России «компенсаций за советскую оккупацию», на чем настаивал его министр юстиции Урмас Рейнсалу («Отечество»). Опять же, пока «центристы» возглавляли правительство, они не давали ликвидировать русские школы, на чем настаивали даже их коалиционные партнеры.

Второе правительство Юри Ратаса прекратило существование в январе 2021 года. Внезапно.

Сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили коррупционные подозрения генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам. В КаПо сообщили, что Тедер договорился пожертвовать Центристской партии сумму в размере до 1 млн евро. Взамен он хотел, чтобы мэрия Таллина во главе с Кылвартом предоставила выгодные подряды фирме его сына Porto Franco.

В свою очередь, советницу министра финансов Крахт заподозрили в том, что она за взятку добивалась выделения Porto Franco государственного кредита на льготных условиях. На фоне этих новостей премьер-министр Юри Ратас решил подать в отставку вместе со всем своим кабинетом.

Глава EKRE Мартин Хельме тут же выдвинул версию, что случившееся стало диверсией политических конкурентов: отставка правительства Ратаса отменила проведение референдума против гей-браков. А некоторые политологи заметили, что уход этого состава Кабмина совпал с концом полномочий в США президента Дональда Трампа. Со сменой хозяев в Вашингтоне эстонские «трамписты» в местную правящую коалицию уже не вписывались.

Новую коалицию Центристская партия составила со своими извечными врагами — Партией реформ, национал-либералами, ориентированными на «евроинтеграцию», новым премьером стала глава ПР Кая Каллас. «Реформисты» явно тяготились таким партнерством и старались от него избавиться — ведь пока ЦП оставалась в коалиции, она блокировала желание Каллас покончить с русскими школами. Удобный повод представился в июне 2022 года, когда Каллас уговорила президента Алара Кариса уволить семерых министров от ЦП.

По словам Каллас, «последним и решающим фактором» для нее при принятии этого решения стал момент, когда законопроект о переводе начальных школ нацменьшинств на государственный язык был отклонен в Рийгикогу голосами депутатов от Центристской партии и EKRE.

«Токсичная» партия

Для вида сама Каллас тоже ушла в отставку, а потом создала новое правительство, объединившее Партию реформ, «Отечество» и социал-демократов. Для «центристов» же, оставшихся за бортом коалиции, наступили черные времена.

В Эстонии после 24.02.22 партия, отягощенная большим «русским крылом» и сопротивляющаяся тотальной эстонизации системы образования, стала чересчур токсичной. Из нее побежали этнические эстонцы.

Переломным стал съезд ЦП в сентябре прошлого года, по итогам которого в партии сменился председатель, им стал мэр Таллина Михаил Кылварт. А всего через четыре с половиной месяца Ратас покинул партию, которой отдал 24 года и вступил в «Отечество».

Многие этнические эстонцы, бывшие членами Центристской партии, восприняли факт избрания ее вождем именно Михаила Кылварта как «пиар-катастрофу». В местном информационном пространстве русскоязычному полуэстонцу-полукорейцу Кылварту (националисты называют его «азиатом») создали имидж страшного «ватника» в связи с тем, что в прошлом тот делал решительные заявления в защиту русских школ.

По нынешним временам такие заявления расцениваются как акт ужасной нелояльности. И после избрания Кылварта бегство политиков, в том числе и русских, из ЦП усилилось.

Чтобы отобрать у «центристов» Таллин, «независимые» журналисты-расследователи под микроскопом изучали белье Кылварта в надежде наскрести компромат. Велась и негласная работа с депутатами горсобрания.

Одновременно была поставлена задача дискредитировать мэра в глазах электората — а за Михаила Кылварта голосуют, главным образом, именно русские. От мэра требовали, чтобы он громогласно осудил Россию и ее руководство и высказался в поддержку киевского режима.

И Кылварт «прогнулся» — да и, по сути, у него не было выбора, так как любой, кто сейчас в Эстонии осмеливается идти против «генеральной линии» в этих вопросах, рискует попасть в тюрьму.

В итоге в январе 2024-го мэр Таллина сказал в присутствии прессы: «Путин преступник, Украина должна победить, поддерживаю эстоноязычное образование». Также Кылварт недавно совершил поездку на Украину, где много распространялся о необходимости «победить российских агрессоров». Но это ему ничуть не помогло — враги продолжали копать под него и дальше.

Непосредственным предлогом к свержению градоначальника стало то самое злополучное дело фирмы Porto Franco. Центристскую партию признали ответственной за «торговлю влиянием» и оштрафовали на миллион евро.

Это означает, что «центристам» придется резко сократить расходы на свои ближайшие предвыборные кампании. А 21 марта на заседании Таллинского городского собрания 37 депутатов инициировали вотум недоверия мэру. В массы был вброшен месседж о том, что «лидер партии с миллионным долгом не может быть мэром».

За отстранение Кылварта проголосовал 41 городской депутат. Нож в спину градоначальнику загнали социал-демократы, которые союзничали с ЦП в горсобрании. Социал-демократическая фракция практически до последней минуты заверяла «центристов» в своей поддержке, но в решающий момент изменила.

Теперь победители Кылварта (Партия реформ, «Отечество», «Эстония 200» и примкнувшие к ним соцдемы) делят отобранную у него власть, решая, кто станет новым мэром.

Депутат парламента от «центристов» Александр Чаплыгин предрекает, что после свержения Кылварта у горожан отберут все социальные блага, которые они получили благодаря мэрам от ЦП. Мартин Хельме, глава националистической партии EKRE, полагает, что Центристскую партию сгубил вовсе не ее нынешний, а предыдущий лидер.

И сгубил он ее ровно в тот момент, когда в январе 2021-го подал в отставку с поста премьера после начала скандала с Porto Franco. «Ускоряющийся процесс распада Центристской партии — это вовсе не провал Кылварта на посту председателя, а провал Ратаса», — считает Хельме, который никак не может простить экс-премьеру загубленного «антигейского» референдума.

С другой стороны, по его мнению, «политический воздух» в Эстонии станет чище. «Это паразитическая организация, состоящая из бройлеров и беспринципных карьеристов, без мировоззренческой основы и идеологического здравого смысла. Она может успешно существовать только до тех пор, пока сохранение власти обеспечивает функционирование пищевой цепи», — вынес суровый вердикт «центристам» Хельме. По его словам, некоторые из них зондировали почву и на предмет вступления в EKRE, но были сочтены неподходящими для «национально-консервативной партии».