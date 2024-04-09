В начале апреля на платформе VK Play игрокам стала доступна приключенческая компьютерная игра «Смута». Её разработала российская компания Cyberia Nova («Сайберия Нова»). События в игре разворачиваются в 1612 году в Нижнем Новгороде, Москве и Ярославле на фоне Смутного времени.

Иван Шилов ИА Регнум

Задолго до выпуска у «Смуты» появились первые критики в Сети. Их основная претензия: «Сайберия Нова», взявшаяся за разработку исторической ролевой эпопеи, до этого не выпустила ни одного известного релиза.

Но российская игровая индустрия помнит успешный прошлогодний пример: дебютный проект от студии Mundfish — Atomic Heart. Игра буквально взорвала западные чарты великолепной графикой, необычной стилистикой советского ретро-футуризма и, конечно, хуманизированными девушками-роботами.

Красивые пейзажи и кремниевые ружья

Релиз несколько раз переносили, но 4 апреля «Смута» официально ушла в массы. В честь запуска на территории нижегородского кремля устроили костюмированное шоу-карнавал со стрельцами, рындами, конными разъездами и прочими интерактивными элементами.

Главным спонсором «Смуты» выступил Институт развития интернета (ИРИ), выделив проекту 500 миллионов рублей без учёта дистрибуции и маркетинга. Разработка игры заняла два года.

Непосвященному человеку может показаться, что это гигантские ресурсы — денежные и временные. В реальности же 500 миллионов рублей для игропрома — сумма очень скромная. Бюджеты ведущих игровых проектов измеряются десятками, а то и сотнями миллионов долларов. А время разработки занимает пять-шесть лет.

Уже упомянутый «Atomic Heart» обошёлся, по разным оценкам, от 30 до 100 миллионов. Разрабатывали его с 2017 по 2023 год в настоящем производственном аду — по 16 часов в день.

Поэтому ожидать, что в таких условиях «Смута» смогла бы стать прорывом десятилетия, — мягко говоря, крайне самонадеянно.

Кадр из видео

Игра официально вышла, стали видны её ключевые проблемы. Во-первых, сырость — много ошибок: проваливающиеся здания, графические сбои, банальные вылеты на рабочий стол. Впрочем, уже через 3 дня после выпуска, 7 апреля, разработчики заявили о выходе обновления: патч исправляет ошибки в разных заданиях, чинит разные технические огрехи.

Во-вторых, пока игре недостаёт интересных заданий. Сейчас ключевое — прибежать из точки А в точку Б, послушать диалог и бежать дальше, чтобы прослушать очередной разговор. При этом по пути можно поразмахивать саблей и пострелять из кремниевых ружей.

Зато чего не отнять у игры, так это потрясающей визуальной части. Художники и дизайнеры поработали на славу. Технология фотограмметрии, переноса реального изображения в 3D-среду, с точностью передаёт атмосферу древних городов и густых зелёных лесов. Наряды персонажей смотрятся естественно и сочно.

Вот здесь уж точно «Сайберия» выложилась на полную и приблизилась по уровню графики к современным международным проектам.

Полезный опыт «Киберпанка»

Сейчас «Смуту» можно купить за 2015 рублей, игра эксклюзивно продаётся на площадке VK Play. Это дешевле большинства выходящих сегодня проектов.

Важнейший момент: разработчики пообещали поддержку своего творения на протяжении нескольких лет. Это действительно хорошо и даёт надежду на исправление ошибок.

Тот же игровой суперхит Cyberpunk 2077, в который польская студия CD Projekt Red вложила 400 миллионов долларов, вышел в настолько неудобоваримом состоянии, что его пришлось снимать с продажи на некоторых цифровых площадках. Технические проблемы «Смуты» по сравнению с теми, что были в заморском экшене, кажутся детским лепетом.

Но поляки не плюнули на своё детище и методично на протяжении четырёх лет доделывали игру. Геймеры положительно оценили изменения и проголосовали кошельками.

Секрет шлифовки «Киберпанка», помимо прочего, кроется в общении с конечными потребителями. Игроки все годы доработки активно присылали свои замечания, а игроделы скрупулёзно брали идеи на карандаш.

В итоге исчезли не только шероховатости, но и по многим аспектам сам конечный продукт изменился до неузнаваемости в лучшую сторону, став эталонным шедевром и заслужив множество почётных наград.

Возвращать коров и спасать красавиц

Что же может помочь «Смуте» стать лучше?

Во-первых, исправление технических ошибок.

Во-вторых, более глубокая проработка игрового процесса, появление новых заданий. Например, выбивать из русских сёл разбойничьи отряды поляков, чтобы набрать у простого люда репутацию, которая конвертируется в растущую мощь ополчения Минина и Пожарского. Чем больше подвигов мы совершаем, тем могущественнее становится русская рать и, следовательно, тем легче освободить Москву от иноземных захватчиков. А это, как ни крути, конечная цель.

В-третьих, насыщение игры небольшими квестами: украли корову — вернуть, пленили красавицу — освободить.

Главное — не останавливаться. Тогда всё и заиграет новыми красками. Худшее же, что сейчас можно сделать, — сложить руки и заявить, что проект, очевидно, неудачный, давайте пробовать другой.

Взялся за гуж — не говори, что не дюж.