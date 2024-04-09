В моторной лодке — трое мужчин и собака. К сожалению, это не пересказ классического сюжета, а будни подтопленного города Орска, что в Оренбургской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Лодка несётся по улице, ставшей бескрайним озером. «Спасли братишку», — пытаясь улыбаться, один из мужчин гладит чёрного пса. В это время на заднем фоне видны затопленные по крыши частные дома. Еще не утонувшие вещи плавают в районе чердаков.

«Мой дом под водой. И дом моих друзей-сослуживцев тоже. Тонет всё: дома, квартиры, скот, птица, домашние животные… Всё очень печально у нас здесь», — рассказывает ИА Регнум бывший военный Андрей Алаев.

Со стихией местные жители решили бороться сами, как могут, поясняет Алаев. Спасают людей и животных. В ход идёт всё: мешки с песком, тракторы, моторные лодки… Насыпи делают собственными руками: если вода продолжит прибывать, размоет дороги — люди окажутся отрезаны от остального мира.

По словам Алаева, недавно местный мэр обещал жителям, что волноваться не нужно — наводнения не будет. Но сначала «промыло» в одном месте, потом в другом, затем вода пошла дальше.

Уже полностью эвакуированы несколько районов.

«Ну как полностью… Люди до последнего надеялись, что ничего не будет. Так и оставались в домах, — говорит ИА Регнум Алаев. — Вчера вывезли семейную пару. Говорю им: что же вы сидели, соседи мои? А они думали, что всё обойдётся».

Не обошлось. При этом компенсацию людям пообещали издевательскую — 10-20 тысяч рублей, сетует мужчина. И ведь это еще не конец удара стихии: 10–11 апреля ожидается пик подтопления.

«У многих ипотеки, кредиты, ремонты люди делали. У меня дом в ипотеку. Всё пошло коту под хвост. Но долги всё равно придётся платить, хотя это теперь пустой клочок земли», — говорит Алаев.

Такой масштаб — впервые в истории

В пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. По состоянию на 8 апреля в области подтоплены более 10 тысяч жилых домов и около 18,5 тысячи приусадебных участков. Цифры растут.

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В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал у города приближается к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться.

Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее отмечал, что в городе ожидается наводнение беспрецедентного масштаба.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области. Глава государства дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым.

Воды не хватает, когда вода — кругом

Жизнь в Орске сейчас, разумеется, замерла. Школы переведены на дистанционное обучение, РЖД разрешили пассажирам садиться в поезда на других станциях. Нефтеперерабатывающий завод временно приостановил работу. Годовая мощность предприятия — 6 миллионов тонн нефтепродуктов.

При этом пенсии и пособия жителям обещают выплатить в срок, пострадавшим от паводка не будут начислять платежи ЖКХ до их возвращения домой.

В социальных сетях люди организуются и пытаются помогать нуждающимся:

«Новотроицк, есть квартира. Впущу пожить, пока всё не встанет на свои места».

«Очень нужна моторная лодка на утро. Людям доставить воды. Всё, что нужно будет им отвезти, мы привезём».

«Собираем вещи. Принимаем любые, пригодные к носке».

Одна из острых проблем в Орске — дефицит питьевой воды. Горожане с пятницы скупали бутилированную воду в магазинах.

В водопроводной воде появился отчётливый запах хлора: было принято решение дополнительно её обеззараживать. Но перед использованием воду нужно кипятить, поясняют местные власти.

«Вода бесплатно. Своя скважина», — написала во «ВКонтакте» жительница Орска Амина Шаулбаева.

Воду пропускали через вату — чистая, рассказывает девушка в разговоре с ИА Регнум. Воды в городе катастрофически не хватает. Из крана вода течёт грязная, пахнущая тиной. Поэтому решила помочь людям, отмечает Шаулбаева.

Андрей Алаев/ИА Регнум

«Вся область объединилась, стараемся помочь друг другу», — добавляет девушка.

Ситуация в Орске критическая: дорог попросту не осталось, многие остались без крыши над головой. В городских школах развернули пункты временного содержания, техникумы и колледжи тоже принимают пострадавших.

В то же время, отмечает Шаулбаева, самое страшное может быть впереди.

«В середине апреля начнутся дожди. Это только усугубит и так сложную ситуацию», — предупреждает собеседница ИА Регнум.

«Дом, баня, сараи — всё уплыло»

Пенсионерка Людмила сейчас живёт в Санкт Петербурге. Родом она из Орска. Из подтопленного города, рассказывает женщина ИА Регнум, только что удалось вывезти родную сестру.

«Она успела на прямой рейс Орск — Санкт Петербург. А дом остался полностью в воде», — говорит Людмила.

В Орске еще находятся внучка с детьми, их дом тоже затоплен. Сейчас стараются вывезти хотя бы детей. Власти не предупреждали о грядущей катастрофе, рассказывает женщина. Иначе люди бы подготовились. А так — пришлось убегать от «большой воды» буквально в чём есть.

«Мы отсюда смотрим на свой дом и ревём. Я в этом доме жила с родителями, а потом сестра моя. Теперь и дом, и баня, и сараи — всё уплыло», — говорит Людмила, едва сдерживая слёзы.