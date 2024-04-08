Люди в пунктах временного размещения в Орске еще не осознали, что произошло. В их глазах видны растерянность, отрешённость. Рядом бегают домашние собаки. Психика защищается: людям кажется, что всё по-прежнему хорошо, что не было никакого затопления.

Иван Шилов ИА Регнум

Осознание беды придёт позже, когда будет понятен её масштаб, уверен настоятель храма целителя Пантелеймона в Орске, протоиерей Вячеслав Кочкин, врач по профессии. Сейчас же, говорит священнослужитель, главное — спасти самое дорогое, человеческие жизни. А потом уже предстоит восстанавливать разрушенное.

В пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. По состоянию на день 8 апреля более 10 тысяч жилых домов и около 18,5 тысячи приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка.

Цифра, увы, будет расти.

В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы более 6200 человек, в том числе около 1500 детей.

Более тысячи человек привезли в пункты временного размещения.

Хлеб насущный и ежедневные молебны

Вечером 5 апреля Вячеслав Кочкин дежурил в орской больнице, на улице Новосибирской. Раздался звонок. Руководство просило уточнить количество коек — сколько пациентов, которых привезут из стационара на проспекте Никельщиков, в подтопляемой зоне, сможет принять больница?

«Человек не просто так попадает в стационар. Это люди с инвалидностью, с серьёзными проблемами со здоровьем. Их непросто перевезти из одного отделения в другое», — поясняет настоятель храма в разговоре с ИА Регнум.

Людей привозили на скорых, в больнице оценивали их состояние. Кому-то требовался кислород, кому-то — даже реанимация. Принимать большой поток пациентов было трудно, признаёт Вячеслав Кочкин, но уложились в два часа. Никого не потеряли, всех доставили в целости и сохранности, помощь получили 45 человек.

«Рутинная врачебная работа, но в этих условиях она далась нам очень тяжело. А куда деваться? Людей спасать надо. Это наш долг и наша работа», — сказал протоиерей.

Сейчас, продолжает он, людям обеспечивают хлеб насущный: привозят в пункты временного размещения, создающиеся в школах, обеспечивают едой и средствами личной гигиены. Все они расположены в черте города — транспортное плечо должно быть соответствующим: удобные места подъезда, погрузки и разгрузки.

Работают, отмечает Кочкин, в тесном контакте с администрацией города: «Узнаём, что где нужно, отправляем туда одежду или постельное белье».

«Уезжать прямо сейчас»

Быстро и с энтузиазмом откликаются орчане: везут пострадавшим матрасы, одежду.

«У нас пока шок. А когда тяжелая ситуация более-менее успокоится, будем думать, как жить дальше.

Мы уже начали совершать молебны. Надеюсь, они будут ежедневными. Когда видишь, что твоё жильё или машина уходят под воду, трудно подобрать слова. Мы знаем, что точно нельзя говорить, поэтому рядом с людьми молчим. Пока только здороваемся», — рассказывает отец Вячеслав.

Людское горе, добавляет он, очень трудно пережить. Пока закупишь продукты и развезёшь их, уже без сил падаешь. Отдельно Кочкин отмечает быструю и слаженную работу спасателей: всех лежачих привозят, размещают.

От эвакуации никто не отказывается. Спастись от большой, очень большой воды иначе нельзя.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы информировал, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории.

Уже утром в понедельник, 8 апреля, мэр Оренбурга Сергей Салмин записал видеообращение, где заявил, что «ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться».

«Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение», — сообщил Салмин.

Он призвал «не ждать этого», а «уезжать прям сейчас» — «абсолютно всех, кто находится в зоне подтопления».