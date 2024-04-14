Материалы с тегом «Паводки»
В Кургане вода из реки Тобол почти подобралась к Мало-Чаусовскому мосту
Вода из реки Тобол в Кургане практически подобралась к Мало-Чаусовскому мосту, сообщила 14 апреля пресс-служба городской администрации. Так, администрация разместила в Telegram-канале видео, на котором видно, как вода из реки Тобол подошла очень близко Мало-Чаусовскому мосту. «Его переливает при...
14 апреля 2024
В Оренбуржье вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков
В Оренбургской области за прошедшие сутки вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населённых пунктах и двух СНТ. Об этом 14 апреля сообщило правительство региона в Telegram-канале. «За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в 10...
14 апреля 2024
Уровень воды Урала у Оренбурга впервые с начала паводка упал
Уровень воды в реке Урал в округе Оренбурга снизился впервые с начала паводка, сообщила в Telegram-канале городская администрация. «Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки у Оренбурга на 5 см...
14 апреля 2024
В Курганской области вода подошла к трём сёлам в Притобольном районе
В Курганской области паводковые воды подошли к трём сёлам в Притобольном районе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Внимание жителей села Межборное, села Утятское, села Нагорское. Уважаемые земляки! В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы...
13 апреля 2024
В Курганской области решили увеличить уровень шести дамб
В Курганской области строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол, одна — в Кургане и шесть в муниципальных округах, сообщил 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В Кургане мы её (дамбу. — Прим. ред.) повышаем до отметки 11 метров и выше. Если не произойдёт...
13 апреля 2024
Губернатор Паслер сообщил, что паводок в Оренбурге достиг пика
Паводок в Оренбурге достиг пика, заявил 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Ситуация в регионе остаётся непростой, сказал Паслер на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Орске. «На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в...
13 апреля 2024
В Орске к электроэнергии подключили более двух тысяч домов и квартир
За прошедшие сутки в Орске Оренбургской области подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир, а к газоснабжению — 2478 домов, сообщил 13 апреля глава региона Денис Паслер. «На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено...
13 апреля 2024
Губернатор предупредил о риске подтопления части Кургана
Сверхнормативные сбросы воды в реке Тобол не прекращаются, и если эта постоянно пополняемая масса придёт в Курган, правобережная часть города будет подтоплена либо затоплена, заявил 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков. В случае превышения уровня воды или прорыва дамбы под угрозой...
13 апреля 2024
В Оренбурге уровень воды в реке Урал увеличился до 1183 см
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см, сообщили 13 апреля «РИА Новости» в ГУ МЧС по региону. «1183 (сантиметра) на 14.00», — сообщил собеседник агентства. Как передавало ИА Регнум, 12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с крайне опасной паводковой...
13 апреля 2024
МЧС сообщило об улучшении паводковой обстановки в регионах России
В российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, сообщили 13 апреля в МЧС России. «Наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков», — говорится в Telegram-канале...
новость часа
13 апреля 2024
Затопление котельной привело к остановке подачи тепла в 12 домах Оренбурга
Подача горячей воды и теплоснабжение приостановили в 12 домах Оренбурга. В городской администрации это объяснили паводком. «В связи с подтоплением паводковыми водами котельная «Трикотажная фабрика» в Оренбурге была остановлена», — уточнили в Telegram-канале мэрии. По официальной информации, подача...
13 апреля 2024
В Оренбурге уровень воды в Урале вырос за сутки на 42 см, до 1172 см
К утру 13 апреля уровень воды реки Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За последние четыре часа прироста не было, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем...
13 апреля 2024
Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край для оценки ситуации с паводками
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению, сообщила 12 апреля пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале. «В Алтайский край прибыл глава МЧС России. Министр МЧС России Александр Куренков вместе...
12 апреля 2024
В Орске восстановили подачу газа в шесть тысяч домов
Подача газа восстановлена в более чем 6 тыс. домов Орска после паводка, подача электричества — в 180 домов, сообщил 12 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «В Орске газовики уже запустили больше 6 тыс. домов после отключения, по-моему, 6400 или 6600. По электроэнергии 180 домов...
12 апреля 2024
Паводковые воды отрезали дорогу к курганскому селу Каминское
Дорога к селу Каминское в Курганской области отрезана паводковыми водами, сообщает 12 апреля «РИА Новости». Отмечается, что на въезде дежурят медики и спасатели. Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор региона Вадим Шумков информировал, что в Каминском ухудшается ситуация с паводком, за ночь...
12 апреля 2024
В Оренбурге из-за подъёма уровня воды в реке Урал начали массовую эвакуацию
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация граждан, сообщил 12 апреля мэр города Сергей Салмин. Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна, за последние 10 часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см до 1143 см, рассказал глава города в своём Telegram-канале. «Внимание...
12 апреля 2024
Паводковая вода не поступает в жилые районы Орска, заявили в МЧС
Прорванный паводком участок защитной дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области полностью восстановлен, сообщили 12 апреля в пресс-службе МЧС России. «В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве...
12 апреля 2024
В Оренбуржье пострадавшим от паводка уже выплатили более 69 млн рублей
В Оренбургской области решение о назначении выплат пострадавшим от паводка приняли по 4,4 тыс. заявлений, выплачено 69,2 млн рублей. Об этом 12 апреля заявил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. «Решение о назначении выплат принято по 4440 заявлениям, деньги зачислены на...
12 апреля 2024
В Оренбуржье остаются подтопленными более 11 тыс. домов
В Оренбургской области остаются подтопленными более 11 тыс. жилых домов в 67 населённых пунктах, сообщило 12 апреля правительство региона в Telegram-канале. «По состоянию на 8:00 (6:00 мск) 12 апреля на территории 26 муниципальных образований в 67 населенных пунктах и 40 СНТ подтоплены 11 773 жилых...
12 апреля 2024
Уровень воды в курганском селе Каминское достиг 743 см
В курганском селе Каминское ухудшается ситуация с паводком, за ночь уровень воды вырос на 140 см, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков. «Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти. Сейчас он составляет 743 см. Прирост за ночь +140 см», — написал глава...
12 апреля 2024