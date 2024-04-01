Раннее утро воскресенья, 31 марта, Санкт-Петербург. Таня, Лера и Мира с любопытством смотрят по сторонам — это их первая поездка в город на Неве. Дорога была непростой: из Лутугино, что в ЛНР, проехали почти 1800 километров.

Иван Шилов ИА Регнум

Таня, Лера и Мира — ученицы Лутугинской школы-интерната. С 2014 года детский дом регулярно обстреливали ВСУ и «Азов» (террористическая организация, её деятельность запрещена в РФ). Здание сильно пострадало, но его удалось восстановить.

В 2022 году, когда российская армия практически полностью освободила территорию ЛНР, дети и персонал школы-интерната наконец смогли вздохнуть спокойно. Больше не нужно было прятаться в подвалах и в напряжении ждать, не прилетит ли вражеский снаряд.

Кроме того, в интернат начали прибывать дети с освобождённых территорий, у которых родители были «на той стороне». Они поселились под одной крышей с детьми, чьи родители погибли из-за атак врага. Ситуация тяжелая, но выбора не было — нужно было находить общий язык, дружить.

Сейчас в Лутугинской школе-интернате больше 200 детей. Часть из них сироты.

Сложные диагнозы

Осенью 2023 года руководитель Комитета семей воинов Отечества Москвы Ольга Бельцева обратилась в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет с просьбой прислать в Лутугино врачей, чтобы они осмотрели детей из интерната.

Ехали колонной два дня, рассказывает ИА Регнум заведующая приёмным отделением университета Ксана Штернлихт. В бригаде было пять человек: сосудистый хирург, хирург-ортопед, врач-невролог, заведующая отделением психоневрологии и сама Штернлихт.

В октябре за несколько дней осмотрели 220 детей. Отобрали 19 человек со сложными заболеваниями, которые должны отправиться в Санкт-Петербург на обследования с использованием современного оборудования. Один из подтверждённых диагнозов — детский церебральный паралич.

Также врачи выбрали трёх девочек, которым помощь нужна в первую очередь — Таню, Леру и Миру. В университете им определят план лечения и, если понадобится, операций.

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«Они находятся в таком возрасте, когда мы можем помочь им значительно улучшить качество жизни. Если сделать это позже, можно опоздать», — поясняет Ксана Штернлихт, добавляя, что помочь девочкам — в силах врачей.

Узнав, что поедут в Санкт-Петербург, девушки невероятно обрадовались. С нетерпением ждут своей очереди и другие дети.

Ксана Штернлихт надеется, что первый опыт окажется удачным и уже в ближайшем будущем дети будут регулярно приезжать на лечение.

«Хочется им помочь. Хочется, чтобы девчонки отучились, вышли замуж и родили уже своих детишек», — улыбается женщина.

Огромную работу в организации поездки, отмечает она, проделали члены Комитета семей воинов Отечества.

«Глаза боятся, а руки делают»

В дороге девочек сопровождала Ольга Бельцева и двое педагогов из Лутугино. Выехали 29 марта. Сначала на машинах до Каменск-Шахтинского, затем на поезде в Санкт-Петербург.

Выезд был непростым. Во-первых, зона СВО. Во-вторых, несовершеннолетние. В-третьих, сложные диагнозы — детям нужен постоянный профессиональный присмотр.

В городе на Неве девушки пробудут две-три недели.

Огромную благодарность Комитет семей воинов Отечества выражает Муслиму Муслимову — председателю Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Он оплатил расходы на поездку. Бельцева надеется, что Комитету и дальше будут помогать неравнодушные бизнесмены. Ведь благодаря им дети могут получить шанс на здоровую и счастливую жизнь.

Для самой КСВО опыт стал первым — раньше подобных «экспедиций» не было.

«Мы понимали, что вся процедура — сложная, но надо начинать. Глаза боятся, а руки делают», — говорит ИА Регнум Ольга Бельцева.

Если разрешат врачи, девочек в северной столице ждёт не только лечение, но и весёлая развлекательная программа.

«Они дети Донбасса»

Восторженно Бельцева отзывается о работе персонала Лутугинской школы-интерната. По её словам, директор Любовь Шаменко и педагоги школы — не только профессионалы, но и неравнодушные люди, любящие детей и заботящиеся об их будущем.

Именно их вовлеченность в свою работу, в судьбу детей позволила осуществить поездку.

«Любовь Шаменко окружила детей такой любовью и заботой! Создала для них уютный и максимально безопасный мир», — отмечает Бельцева.

Любови Павловне — за 70, но она по-прежнему играет и бегает с детьми наперегонки. В интернате она проводит большую часть своего времени.

Важно отметить, что некоторые дети прибыли в школу с постоянно обстреливаемых территорий, буквально жили в подвалах. Никакой учёбы у них, разумеется, не было.

«Общались недавно с мальчиком, который еще год назад не говорил по-русски. Сейчас он уже отлично освоил всё», — рассказывает Бельцева.

В кабинете Любови Павловны вся стена увешана грамотами, полученными за работу с детьми. Она не сдавалась даже в самые сложные времена.

Сама Шаменко признаёт, что тяжелее всего было в 2014–2015 годах. Жили буквально под обстрелами, персонал получил мизерные зарплаты. Сейчас ситуация гораздо лучше.

«Продолжали работать, воспитывать наших детишек. Даже возродили в нашем детдоме пионерию. Дети ходят в красных галстуках, которые еще нужно заслужить. И они готовы ради этого стараться. Для них это награда.

Они патриоты своей родины, патриоты Донбасса. Они дети Донбасса», — с гордостью говорит Любовь Павловна.