С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков киевского режима. К сожалению, несмотря на героическую работу ПВО, под обстрел нередко попадает и областной центр. На фоне этого власти предпринимают особые усилия, чтобы поставить дополнительные укрытия там, где собираются горожане.

Иван Шилов ИА Регнум

Еще в начале года в Белгороде установили первые модульные укрытия из железобетона, сейчас на остановках и в местах скопления людей их уже около трех сотен. Во время обстрелов из РСЗО и налетов беспилотников местные жители прячутся в них, пережидая опасность. Судя по появившимся в сети видео, такие меры уже доказали свою эффективность.

Сотни модульных конструкций

Недавно в сети появилось видео, где в обстреливаемом Белгороде люди, застигнутые сигналом тревоги на улицах или в общественном транспорте, спешно забегают в поставленные на остановках или в оживленных местах защитные сооружения. Быстровозводимые конструкции из бетонных блоков с крышей спасают жизни и здоровье белгородцев во время прилетов во многих районах города.

Кадр из видео

Внутри модулей есть дополнительное заграждение, предназначенное для защиты от осколков, которые могут попасть через входной проем. На внешних стенах нанесены красные надписи большими буквами «Укрытие». Внутрь блоков подведено освещение, есть таблички с указанием, где поблизости размещаются аптечки с жгутами и перевязочными пакетами. На стенах прикреплена справочная информация об оказании первичной помощи и о том, куда нужно обращаться в случае чрезвычайных происшествий.

«Мы неоднократно говорили, что бетонные укрытия в прифронтовых городах спасут много жизней», — пишет военкор Даниил Безсонов. Так он комментирует видео, на котором во время прилета по городу жители города прячутся в такое защитное сооружение. Рядом с укрытием происходит взрыв, но конструкция, судя по всему, успешно выдерживает обстрел.

Несколько дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отмечал, что новые укрытия доказали свою эффективность. По его словам, во время недавнего обстрела района Крейда люди успели забежать в модуль, осколки лишь поцарапали бетонную стену сооружения.

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30 марта Гладков отметил в своем Telegram-канале, что сегодня в городе установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков, вскоре планируется поставить еще 128 сооружений. «В Белгородском районе защитными блоками и капсулами укреплено 259 остановочных павильонов и мест общественного пользования. В ближайшее время будут установлены ещё 54 защитные капсулы», — сообщает он.

Предполагается, что капсульные укрытия размещаются в местах, чаще всего подвергающихся атакам ВСУ. Особое внимание уделяется социальным объектам, а также железнодорожному вокзалу. Места для их установки в оживлённых местах Белгорода определяли специалисты ГО ЧС совместно с МЧС. Прежде всего оценивалась интенсивность пешеходных потоков и количество существующих поблизости укрытий.

«Эта работа уже начата с территории объектов здравоохранения. В первую очередь — детская и взрослая областные больницы, поликлиники, онкодиспансер», — говорил Вячеслав Гладков. Также власти ориентируются на сообщения от местных жителей, которые сообщают о местах, где необходимы новые сооружения.

Ранее стало известно, что укрытия от обстрелов планируют установить в других городах Белгородской области, Шебекине и Валуйках. Возможно, они также появятся в селе Уразово Валуйского городского округа. Интересуются такими защитными сооружениями и в соседних городах: в частности, их собираются поставить в городе Орле.

«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться», — говорит губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Подъезды открываются автоматически

Еще в 2022 году тогда временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов опубликовал интерактивную карту помещений областного центра, которые могут быть использованы в качестве убежищ. На стены домов была нанесена специальная навигация и информирующие таблички.

Однако из-за близкого расположения Белгорода к линии боевого соприкосновения и малого полетного времени ракет и снарядов ВСУ у жителей не всегда есть время добраться до спасительного места, если обстрел застал их на улице. Счет порой идет на секунды.

На дверях подъездов белгородских домов, оснащенных домофонами, стали устанавливать контроллеры для автоматического открытия во время сигнала ракетной опасности. Такие подъезды обозначены особыми наклейками, чтобы прохожие могли сориентироваться и забежать в них.

«Лично убедился, что устройство работает. Сейчас нам необходимо продолжить установку данных контроллеров, в первую очередь, в тех жилых домах, которые расположены вокруг школ и детских садов, учреждений культуры и спорта, а также в местах с наибольшей проходимостью», — сообщал ранее губернатор.

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После атаки на город 30 декабря, когда погибли 25 человек, а более 100 получили ранения, Вячеслав Гладков заявил, что городские остановки общественного транспорта будут обложены бетонными блоками и мешками с песком ради укрепления стеклянных конструкций и защиты людей от осколков.

Помимо этого для водителей общественного транспорта и работников городских служб проводили инструктажи, как правильно вести себя при обстреле и использовать укрытия.

В январе появились сообщения о том, что в Белгороде установили первые модульные укрытия из железобетона. За несколько дней специалисты завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде, а 21 обложили песком.

Конструкции с двойным армированием подверглись успешным испытаниям, в которых участвовали сотрудники регионального управления Росгвардии. Рядом с модулями были подорваны боеприпасы, начиненные большим количеством поражающих элементов — от 350 до 3 тысяч.

«Испытания показали, что данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде», — подчеркнул тогда Гладков.