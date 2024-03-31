На фоне специальной военной операции на Украине многие другие аспекты противостояния России и стран коллективного Запада остались в тени. Между тем, одним из них уже долгое время остаётся борьба за Арктический регион.

Гавриил Григоров/ТАСС

В 90-е вакуум, возникший в бывшем советском Заполярье, поспешили заполнить многочисленные страны так называемого «арктического клуба»: США, Канада, Дания, Норвегия и т.д.

Представители этих стран придерживаются той точки зрения, что Россия не вправе в одиночку контролировать свои территории Арктики и Сибири, предлагают разделить эти богатства «по справедливости». Причина очевидна: за последние десятилетия в Арктическом регионе обнаружили крупные месторождения природных ископаемых.

По оценкам Геологической службы США, в зоне Северного Ледовитого океана располагается до 20% мировых запасов углеводородов: потенциальные запасы газа оцениваются в 47,3 трлн куб. м, газового конденсата — в 44 млрд баррелей, нефти — в 90 млрд баррелей.

Это решающие факторы для возможного геостратегического противостояния стран, претендующих на Арктический регион.

Утраченные владения

Долгое время полярные владения СССР определялись секторальным принципом разделения Арктики. На западе морская граница сектора проходила от северной точки российско-норвежского рубежа на полуострове Рыбачий — триангуляционного знака на мысе Кекурском до Северного полюса. На востоке — от пролива, отделявшего советский остров Ратманова от американского Крузенштерна, до Северного полюса.

Этот рубеж был закреплён постановлением Президиума ЦИК СССР от 1926 года. Свои секторы были у Норвегии, Дании, Канады и США, но советский был самым крупным.

Ситуация изменилась в 1997 году. Правительство Бориса Ельцина ратифицировало Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, согласно которой морские экономические границы государств ограничены 200-мильной прибрежной зоной без признания приоритета над остальными территориями сектора Арктики, ранее относящегося к полярным владениям СССР.

В результате наша страна утратила право владения «русским арктическим треугольником». Огромные пространства за пределами 200 миль от берега были объявлены зонами свободного мореплавания, на которые Россия больше не имела права претендовать, как и на находящиеся там природные богатства.

Примечательно, что ряд стран либо отказался ратифицировать Конвенцию по морскому праву, либо вообще ее не подписывал. Прежде всего, речь идёт о США, которые не только не подписали документ, но еще и объявили, что континентальный шельф является продолжением сухопутной территории страны. Соответственно, они не признавали воды за пределами 200-мильной зоны участками свободного мореплавания.

Это касалось Атлантики, Тихого океана и, разумеется, Арктики, где США претендуют на площадь 1 миллион квадратных метров Берингова моря. В результате и ряд других стран стал считать континентальный шельф продолжением своих земель под водой.

Чей хребет?

В 2001 году Россия подала в ООН заявку на расширение своей арктической экономической зоны на основании того, что хребет Ломоносова — продолжение российского континентального шельфа и непосредственное продолжение Евразийского континента, а следовательно — российская территория.

Хребет Ломоносова тянется на 1800 километров через весь центр Северного Ледовитого океана — от принадлежащих России Новосибирских островов до канадского острова Элсмир.

Удовлетворение заявки позволило бы России обосновать свои права более чем на 1,2 миллиона кв. км океанского шельфа — от Чукотки до Кольского полуострова. Арктический шельф богат запасами нефти, газа и других полезных ископаемых. По некоторым оценкам, здесь сосредоточено от 83 до 110 млрд тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте (16 млрд тонн нефти и более 82 трлн кубометров газа).

Также на шельфе есть залежи олова, никеля, свинца, марганца, золота, платины и других ценных металлов. Поскольку в связи с глобальным потеплением тают льды, запасы с каждым годом становятся всё доступнее. Неудивительно, что на этот лакомый кусок Арктики кроме России претендуют Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.

При этом большая часть стран, участвующих в арктическом процессе, имеют территориальные претензии к России. США, например, претендуют на российские острова Врангеля, утверждая, что они являются продолжением континентального шельфа Аляски.

В 2002 году Комиссия ООН отклонила заявку России «за недостаточностью доказательств». Было отмечено, что содержащиеся в ней данные требуют уточнения. Комиссия порекомендовала российской стороне провести более детальные исследования.

Чтобы подтвердить, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением Сибирской континентальной платформы, в 2007 году в Арктику отправилась российская экспедиция глубоководных исследований во главе с океанографом и полярником Артуром Чилингаровым.

2 августа экспедиция совершила первое в истории погружение обитаемых аппаратов на океанское дно в районе Северного полюса. При этом батискаф «Мир-1» погрузился на глубину 4261 метр, «Мир-2» — на 4302 метра.

В ходе погружения ученые собрали образцы донных отложений и пород, а также установили на дне океана российский флаг, изготовленный из титана, а вместе с ним — капсулу с посланием будущим поколениям.

На основании исследования данных, собранных экспедицией «Арктика-2007», российские учёные подтвердили, что хребет Ломоносова — продолжение Сибирской континентальной плиты.

Как и следовало ожидать, политики государств-конкурентов с раздражением восприняли российские изыскания. Представитель американского Госдепартамента Том Кейси заявил, что для него не имеет значения, «что там русские оставили на дне океана — флаг или металлическую пластину». По его словам, действия России не имели юридической основы.

В свою очередь министр иностранных дел Канады Питер Маккей заявил, что российская глубоководная экспедиция не более чем шоу, и только в Средневековье можно было заявлять права на занятую территорию после водружения флага. Другие страны приарктической зоны, Дания, Швеция и Норвегия, выразили солидарность с позицией США и Канады.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров сказал, что российская экспедиция проводилась в соответствии с международным морским правом, и её цель — определение принадлежности континентального шельфа — была озвучена заранее.

Комментируя заявление Маккея, министр отметил: «Когда исследователи достигают еще не открытой территории, они оставляют флаги. Именно так поступили американцы на Луне».

В целом стремление России решить проблему арктического шельфа доказательным научным путём принесло результат. В 2014 году Комиссия ООН частично удовлетворила российскую заявку, признав участок континентального шельфа в Охотском море частью территории Российской Федерации. Речь идёт о площади свыше 50 тыс. кв. км, являющейся продолжением Сибирской континентальной платформы.

В ответ на это тогдашний премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил: Северный полюс находится на исконно канадской территории, поскольку хребет Ломоносова не идёт от российского шельфа, но является подводным продолжением северного канадского острова Элсмир.

Харпера поддержала министр окружающей среды Леона Аглуккак, первая женщина-эскимоска в канадском кабинете министров. В одном из выступлений она категорично заявила: «На Северном полюсе мы определяем последнюю границу Канады!»

Конфронтация среди льдов

Всё последнее десятилетие, несмотря на стремление российской стороны к конструктивному решению споров, часть государств «арктического клуба» шла на обострение отношений с Россией.

Поначалу речь шла о разовых демонстративных акциях неправительственных организаций, вроде провокаций активистов Гринпис (организация, признанная в РФ нежелательной) у российской платформы «Приразломная». Но вскоре подобные действия стали системными и вышли на государственный уровень.

Активнее других себя проявляла Норвегия, береговая охрана которой неоднократно задерживала и проверяла российские рыболовные суда в районах Баренцева моря, на протяжении последнего столетия считавшихся районами совместного промысла. Не раз российских рыбаков арестовывали и препровождали в норвежские порты.

В ответ на активность в Арктике государств коллективного Запада Россия начала укреплять своё присутствие в регионе.

Впервые о необходимости наращивать военный потенциал на Северном морском пути Министерство обороны объявило в марте 2011 года. Тогда же Совет безопасности России принял «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

В декабре 2014 года специально для защиты стратегических и экономических интересов России в Арктике было образовано Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» со штабом в Североморске. Его главная задача — защита экономических интересов России в Арктическом регионе, от Мурманска до Анадыря.

В состав объединенного командования входят надводные и подводные силы Северного флота, морская авиация, береговые войска и ПВО. В том же году в короткие сроки реконструировали аэродромы в Тикси, Нарьян-Маре, Нагурском, Анадыре, Рогачево и других городах.

Следующим шагом стало создание в 2015 году шести военных баз, из которых наиболее отдалёнными стали «Северный клевер» на острове Котельный (в центре Северного морского пути) и «Арктический трилистник» на острове Земля Александры. Это военные городки замкнутого цикла с электростанцией, котельной и иными системами жизнеобеспечения.

По мере наращивания войск укрепляется и противовоздушная оборона направления. Арктические части ПВО представлены сегодня 45-й армией ВВС и ПВО, в составе которой находится мощное формирование — 1-я дивизия ПВО.

В том же 2015 году для действий в условиях Крайнего Севера началось формирование мотострелковых арктических бригад. Первое соединение для действия в условиях Арктики должно было сформировано на базе 200-й мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Печенге.

В развитии концепции защиты интересов России в Арктическом регионе 12 марта 2020 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». В документе определён правовой режим, согласно которому должна вестись предпринимательская деятельность в Арктической зоне, а также прописаны меры господдержки, которые будут применены к участкам арктического шельфа России, которые определит кабинет министров.

Разумеется, наращивание присутствия России в Арктическом регионе не осталось без внимания со стороны стран коллективного Запада. В американской «Стратегии сотрудничества по военно-морским силам XXI века» — документе, являющемся концептуальным планом развития ВМФ США, ситуация в Арктике включена в список «вызовов новой эры».

В регионе регулярно проводятся учения американских вооруженных сил, часто — совместно с другими членами Североатлантического альянса.

В середине февраля 2020 года глава Северного командования Вооруженных сил США Терренс О’Шонесси заявил, что Штаты опасаются расширения влияния в Арктике России и Китая, которые намерены «эксплуатировать экономический потенциал» региона. Ответом на опасения стали учения Ice Exercise (IceX), проходящие раз в два года.

В рамках учений в районе Аляски американское командование демонстрирует России и Китаю оперативную готовность США и стран-союзников к действиям в Арктике. При этом американские военные создают на ледяных полях моря Бофорта лагерь Seadragon, а субмарины типа Los Angeles ВМФ США отрабатывают всплытие с пробитием льда и последующей учебной атакой.

Последние на текущий момент учения Ice X прошли 8 марта 2024 года.

От слов к делу

С началом СВО на Украине члены Арктического совета — США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция — объявили России бойкот. Они создали формат «7+1» и проводят встречи без участия Москвы, игнорируя её мнение по всем вопросам. При этом представитель Госдепа Дерек Шолле заявил, что 70% задач в Арктике можно решать без участия РФ.

Самым же ярким примером роста конфронтации в Арктике стала фактическая блокада весной-летом 2022 года российского посёлка Баренцбург, расположенного на архипелаге Шпицберген.

Тогда, в рамках антироссийских санкций, власти Норвегии отклонили заявку России на пропуск грузов для наших граждан через КПП «Стурскуг» — единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе. В результате на грани голода оказались 450 горняков из треста «Арктикуголь» и около 50 сотрудников туристических компаний.

Под вопросом оказалось действие Парижского договора, подписанного в 1920 году. Согласно документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, но Советский Союз, а затем и его правопреемница Россия могли использовать его природные ресурсы.

В ответ Россия пригрозила денонсировать договор между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Это возымело действие: чтобы обойти свои же санкции, Норвегия обязалась доставлять российские грузы на Шпицберген собственными судами.

По какому сценарию пойдёт дальнейшее противостояние в Арктике, пока сказать сложно. Важно отметить, что только Россия обладает в регионе развитым ледокольным флотом и масштабной военной инфраструктурой.

Впрочем, очевидно, что дальнейшее глобальное потепление, открытие в регионе крупных залежей полезных ископаемых и рост необходимости использовать Северный морской путь усилят желание стран коллективного Запада оттеснить Россию из полярных регионов. Причём любой ценой.