Днём в пятницу, 22 марта, у москвички Ксении Беловой и её 14-летней дочери Софьи было приподнятое настроение. На вечер куплены билеты на концерт в «Крокус Сити Холл», выступает любимый «Пикник».

Иван Шилов ИА Регнум Мать и дочка

На концерт не торопились. Понимали, что выступления всегда начинаются с небольшой задержкой — неписаная традиция.

Уже стоя в очереди перед рамками досмотра, услышали выстрелы. Вспыхнула паника. Люди побежали спасаться. 14-летняя Софья в ужасе упала на пол. Мама успела схватить дочку за капюшон и выдернуть из толпы.

Ксения недавно перенесла операцию, физические нагрузки врачи запретили. Но адреналин всё лечит, говорит женщина.

Выстрелы грохотали всё ближе. Ксения схватила дочь. Увидели ширму — большой рекламный щит, «буквально пара сантиметров ДСП», — скрылись за ней. Женщина уложила девочку на пол и легла сверху — закрыла собой.

«Страха не было. Были мысли: если пуля пройдёт тело насквозь, заденет ли ребёнка?» — вспоминает Ксения.

Бежала за дочерью — закрывала от пуль

Обстановку внутри трудно передать словами. Террористы расправлялись со зрителями, вокруг кричали люди, которых боевики резали и расстреливали в упор, рассказала женщина в интервью Telegram-каналу Комитета семей воинов Отечества.

Оказавшийся рядом мужчина пытался выбить локтем стекло — открыть спасительный путь на улицу, но оно не поддавалось. Вокруг не стихали стоны и рыдания.

У Софьи началась истерика. Ксения понимала, что привлекать к себе внимание террористов нельзя: «Говорила дочке: нельзя плакать, нас услышат — расстреляют, нас убьют».

Материнские слова подействовали, дочь притихла. Ксения поняла, что нужно бежать — иначе не спастись. Либо пан, либо пропал.

Побежали не оборачиваясь. Софья бежала первой, за ней мама — прикрывала дочь от пуль.

Из личного архива Софья Белова

Недалеко от выхода на полу лежала молодая девушка. Её колотило, охрипшим голосом она умоляла о помощи. Ксения схватила девушку за шиворот, прокричала: «Поедешь с нами».

Через минуту уже были возле своей машины. Но в здании оставались друзья, ждали их.

«Звонить боялась. Когда сидели за ширмой, было страшно, что у кого-то зазвонит телефон», — рассказывает женщина.

Через несколько минут выбежали друзья. Все живы. Запрыгнули в машину и понеслись прочь.

«Слава богу, мы не застали ужас, который был дальше», — говорит Ксения.

Стреляли людям в спины

Женщина уверена: спастись удалось, потому что была с дочерью. Думала, продолжает она, не о себе, а о ребёнке. Потерять её — самое страшное для матери.

Ксения видела террористов — они были без масок. Позднее увидела их снова — по телевизору, на кадрах с задержания.

«Насколько нужно быть бесчеловечными, бездушными тварями, чтобы просто в спины людей стрелять», — недоумевает Белова.

Муж и брат Ксении сейчас в зоне СВО. Когда приезжают домой, рассказывают, что чувствуют люди на фронте. Пока же мужчины ещё не знают, что Ксения и Софья были на том самом концерте.

«Брат находится на задании, не был на связи с 8 марта. 24–25-го числа писал его товарищ, сообщил, что бойцы на задании, живы и здоровы. Супруг тоже на связь не выходил, но это обычное дело», — рассказала женщина ИА Регнум.

У Ксении много знакомых в Белгородской области, в регулярно обстреливаемом Шебекино. Теперь она их лучше понимает, признаётся Белова.

«Слушаешь рассказы, как бахает, как люди живут два года в таких условиях… Пока на своей шкуре это не пройдёшь — не поймёшь», — говорит женщина.

Все помогают чем могут

Физически Беловы не пострадали — ни травм, ни ранений. Главный удар приняла психика. Сейчас справиться с пережитым Беловым помогает психолог, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Королёве Марина Сучкова.

Сначала Ксения попросила помочь дочери. А потом поняла, что помощь нужна и ей самой: после первых двух дней шока пришло осознание, что случилось.

«У нас так принято: волноваться не о себе, а о ребёнке», — поясняет Марина Сучкова.

В целом же Беловы попали в очень тяжёлую ситуацию для психики: столкновение со смертью, понимание, насколько хрупка наша жизнь. Подобные состояния нужно тщательно прорабатывать, говорит психолог, — прожить и пережить трагический опыт, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

При этом Беловы, семья участников СВО, уже знают, что такое страх за близких. Давние переживания и накопленная психологическая усталость дополнительно бьют по психике.

«Нам с ними удалось опереться на мужа и брата Ксении. Мы нашли общее в поведении мужчин и их поведении после произошедшего несчастья», — рассказывает Марина Сучкова.

У Беловых всё будет хорошо, уверена психолог, они большие молодцы. Их настрой, максимальное внимание друг к другу, поддержка дают возможность быстрее справиться с ситуацией.

Тем более семье помогают и другие люди — друзья, знакомые, рассказывает Ксения Белова. Предлагали привезти продукты, всё необходимое, помочь деньгами.

«Звонили, например, и говорили: «Я врач, у меня в клинике есть хороший психолог, я готова договориться, чтобы она с вами работала», — рассказывает женщина.

Сейчас она уже чувствует себя лучше, дочь тоже приходит в себя. Хотя, конечно, не вспоминать вечер той пятницы не может. Осмысление трагического опыта не закончено, работа с психологом продолжается.

А ещё Беловы очень хотят пойти на концерт любимой группы, «Пикник».