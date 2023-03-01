В Эстонии накануне парламентских выборов разразился громкий скандал. Ультраправую Консервативную народную партию (EKRE), которая, как предсказывали социологи, должна была взять на этих выборах второй по значимости результат, обвинили в тайном сотрудничестве с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Сам глава ЧВК «Вагнер» в присущей ему манере эти обвинения поддержал.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Для того чтобы понимать сегодняшнее специфическое место EKRE в эстонской политике, надо знать ее предысторию.

Борец с Россией

Основал Консервативную народную партию Эстонии в 2012 году 61-летний Март Хельме. Некогда правоверный сотрудник советского агитпропа (работал в партийном журнале Pioneer), он идеологически перековался и заново нашел себя в качестве сторонника ультраправых убеждений. Причем настолько ультраправых, что не смог найти в Эстонии партию, полностью подходившую бы ему идейно, и создал собственную.

Цитата из видео: «Пусть бегут в Швецию» — глава МВД Март Хельме» Март Хельме

EKRE почитает легион «Ваффен-СС», выступает за полную ассимиляцию русского населения и предъявляет России территориальные претензии на Ивангород, Печоры и Изборск, которые якобы стоят на «эстонских территориях, незаконно отторгнутых Советским Союзом».

EKRE занялась строительством сети горизонтальных контактов с ультраправыми в других странах.

Так, например, в феврале 2017 года в Таллине по инициативе EKRE и ее молодежного крыла Blue Awakening состоялся съезд, который посетили ультраправые и неонацисты, съехавшиеся из Украины (оттуда, в частности, прибыли члены запрещенных в РФ организаций «Национальный корпус» и «Азов»), Польши, Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Англии, Латвии и США.

Глава Blue Awakening Руубен Каалеп выступил там с докладом «Принципы этнофутуризма», в котором затронул «проблемы размывания европейской идентичности либеральной и гуманистической идеологиями и сведение понятия европейской идентичности к географическому расположению и наличию паспорта».

Каалеп нанес ответный визит в Киев в апреле 2017 года, выступив на конференции, организованной «Национальным корпусом» (запрещен в РФ). А в мае 2019-го в Таллине снова прошел организованный EKRE слет правых и ультраправых, съехавшихся со всей Европы.

Цитата из видео: «Kaalep ja Vooglaid: Kes on süüdi Ukraina sõjas?» Руубен Каалеп

EKRE строила свою агитацию вокруг темы «российской опасности».

Март Хельме так высказывался про восточного соседа: «Сегодняшняя Россия — это растущий монстр, какого мир в своей истории еще не видел». Еще в 2007-м, задолго до нынешнего геополитического обострения, Хельме говорил, что России «нужно навязать новое, непосильное для нее экономическое соревнование, гонку вооружений и идеологическую войну». Когда же, как выражал он надежду, РФ развалится, то «на обломках империи нужно будет помочь родиться национальным государствам малых народов и другим демократическим образованиям».

Министр-евроскептик

Конечно, антироссийскими высказываниями в Прибалтике никого не удивишь. Однако Март Хельме отличается от большинства националистов этого региона тем, что он осмелился замахнуться и на Евросоюз.

Например, Хельме с самого начала требовал отказать Брюсселю, призывавшему Эстонию помочь в принятии беженцев из третьего мира. EKRE проводила крупные митинги, в ходе которых эстонских правящих политиков, согласившихся на размещение беженцев, клеймили «предателями народа» и угрожали их повесить.

IMAGОюSander Ilvest/Global Look Press Митинг EKRE

Именно из-за антиевропейской риторики эту партию в Эстонии считали «токсичными маргиналами», обреченными на вечную оппозицию.

Но всё изменили парламентские выборы, состоявшиеся 3 марта 2019 года.

По их итогам партия показала такой результат, что сумела войти в правящую коалицию. Март Хельме получил пост министра внутренних дел, а его сын Мартин Хельме возглавил министерство финансов. Всего эти ультрарадикалы получили пять министерских постов.

Новый состав коалиции многих шокировал — сам руководитель фракции Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) в Европарламенте Ги Верхофстад охарактеризовал партию EKRE как «праворадикальную и напоминающую фашистские режимы в Европе». А американское издание Bloomberg назвало нового главу эстонского минфина Хельме-младшего «расистом».

Агент Кремля

Как показали дальнейшие события, Март Хельме является не столько убежденным ультраправым, сколько хитрым популистом, способным в тактических целях очень существенно корректировать свою риторику.

Главной в тогдашней правящей коалиции оказалась Центристская партия, в значительной степени опирающаяся на голоса русскоязычных жителей Эстонии. Не желая раздражать коалиционного партнера и его электорат, Хельме существенно умерил русофобскую риторику — в частности, он перестал разглагольствовать о необходимости закрытия русских школ и депортации «нелояльных».

Более того, в EKRE заявили, что хотят сами претендовать на русские голоса! Причем привлекать русских избирателей они намеревались путем защиты «традиционных ценностей» — к негодованию эстонских либералов партия Хельме начала продвигать идею референдума о запрете в Эстонии гей-браков.

DJ Sturm Март Хельме

Снизив градус русофобской риторики, министр внутренних дел переключился на критику Евросоюза и НАТО.

В ноябре 2019 года Хельме сказал в интервью финскому изданию Iltalehti, что странам Балтии необходим «запасной план» обороны, так как на НАТО больше надеяться нельзя.

И вот после этого в нем распознали «агента Кремля»

Об этом прямо заявил экс-министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. По его мнению, своими рассуждениями о бесполезности НАТО и территориальных претензиях к Москве «агент влияния России» Хельме подрывает безопасность Эстонии.

Global Look Press Экс-министр обороны Эстонии Маргус Цахкна

Подозрения вызывало и то, что Хельме, единственный из того состава правительства, соглашался давать интервью российским СМИ. В одном из них он вообще заявил, что теперь ратует за развитие эстонско-российских отношений и больше не думает, что Россия представляет угрозу для стран Балтии.

В какой-то момент Хельме заигрался.

Заводские настройки

В ту пору он много говорил о том, что очень уважает тогдашнего президента США Дональда Трампа. Когда же Трамп в ноябре 2020-го проиграл выборы, Хельме в открытую заявил, что у того украли победу, и Джо Байден пришел к власти с помощью подтасовок. Это было слишком для Эстонии, где не принято критиковать «старшего брата» так открыто.

Президент Эстонии (2016–2021) Керсти Кальюлайд организовала компанию обструкции Хельме, «опозорившего нашу страну во всем мире», — и тому пришлось оставить пост министра. А вскоре рухнула и вся коалиция, ушедшая в отставку из-за случаев коррупции, выявленной в рядах руководства Центристской партии.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент Эстонии (2016–2021) Керсти Кальюлайд

Новую коалицию пересобрали с участием тех же «центристов», а EKRE в нее уже не позвали. После этого в руководстве EKRE заговорили, что смена коалиции специально была затеяна с целью избавиться от столь неудобной партии.

В Консервативной народной партии официально сменилась власть — Март Хельме передал бразды правления сыну Мартину.

С обострением в 2022-м украинского кризиса EKRE сбросила все «обновления» и вернулась к прежним «настройкам» — стала требовать закрытия русских школ, сноса советских памятников и безусловной ассимиляции русского населения.

Но при этом они же выступали и против неограниченной эстонской помощи киевскому режиму, в том числе оружием («оружие нам нужно самим на случай российской агрессии») и против бесконтрольного приема беженцев с Украины («они размывают нашу национальную идентичность»).

Своевременный скандал

Такая позиция нашла достаточное количество сторонников — социологи предрекали, что в ходе парламентских выборов, назначенных на 5 марта, EKRE наберет порядка 20% голосов и займет второе место по итогам волеизъявления эстонцев.

Ныне действующая коалиция в лице Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии Эстонии была заинтересована в том, чтобы «торпедировать» столь сильного конкурента.

В феврале 2023 года разразился очень «своевременный» скандал — американское издание Politico, утверждающее, что в его распоряжении оказались внутренние документы компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина, написало, что в 2019 году тот намеревался помочь EKRE на выборах в Европарламент (тогда EKRE сумела сделать депутатом ЕП своего члена Яака Мадисона).

Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

Позднее газета Eesti Päevaleht опубликовала некие документы, способные навести на мысль, что якобы люди Пригожина специально ездили в Эстонию, завели десятки фейковых аккаунтов в соцсетях и организовали информационную кампанию в поддержку EKRE.

Никаких веских доказательств в пользу того, что это действительно было так, ни то, ни другое издание не представило — все в стиле хайли-лайкли.

В самой EKRE, где явно не ожидали такой «подлости», завопили о «провокации». 28 февраля EKRE обратилась в эстонские спецслужбы — с просьбой проверить, не пытается ли Москва таким образом повлиять на исход парламентских выборов. «Похоже, это скоординированная кампания», — заявили в партии.

Информационная торпеда

Но 27 февраля разорвалась информационная бомба, или скорее торпеда: пресс-служба Пригожина опубликовала в своем телеграм-канале ответ на просьбу эстонского оппозиционного издания Baltija прокомментировать публикацию в Politico.

«С Мартом Хельме, бывшим лидером EKRE, мы, действительно, долгое время сотрудничали. Наше сотрудничество началось с 2019 года в рамках антизападной стратегии. У нас даже были представители в его офисе. Вы знаете, мою позицию по американским выборам и, если помните, Март Хельме после выборов президента США назвал Байдена «коррумпированным типом» и объявил, что выборы в США сфальсифицированы.

К сожалению, наш антизападный вектор провалился. В целом, безусловно, Март Хельме человек одиозный, неоднозначный и у него сложное отношение к России, но пока он занимал должность министра внутренних дел Эстонии, он всегда соблюдал договоренности», — говорится в ответе Пригожина, опубликованном его пресс-службой.

После этого вопли руководства EKRE о том, что их «подставили», только усилились. Справедливости ради, даже в эстонской прессе признают, что твердых оснований считать Хельме сообщником Пригожина нет и сейчас.

«Мне кажется, речь может идти о попытке троллинга», — считает, в частности, эстонский журналист Илья Бер.

По мнению Бера, «в последние месяцы Пригожин стал подозрительно откровенным и, вероятно, пытается таким образом вызвать на Западе путаницу и неразбериху, при этом в распространяемых его пресс-службой комментариях считывается сарказм».

Есть версия, что на самом деле атаку на EKRE заказали его конкуренты в самой Эстонии — пользуясь тем, что эту партию традиционно третируют в западных СМИ. А Пригожин всего лишь воспользовался ситуацией и преподал еще один урок политического троллинга.

Насколько этот троллинг скажется на результатах выборов в Эстонии и курсе ее нового правительства — узнаем в ближайшее время.