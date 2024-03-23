22 марта 2024 года навсегда останется чёрной страницей нашей истории. Вечером этого дня в подмосковном Красногорске вооруженные люди в камуфляже ворвались в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл», а потом и в заполненный зрителями зал перед началом концерта рок-группы «Пикник». Неизвестные расстреливали зрителей в упор, а затем подожгли здание.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, более 60 человек погибли и более 100 пострадали, но эти цифры могут увеличиться. Пока на месте теракта ещё работают спасатели, нападавших ищут, правоохранительные органы устанавливают детали случившегося. Четверо террористов задержаны. Но уже понятно, что события в «Крокусе» вошли в число самых чудовищных терактов в истории России.

Свидетельства очевидцев

Первые сообщения о стрельбе стали поступать около 20 часов, когда очевидцы опубликовали в социальных сетях информацию с места трагедии. На фото и видео из концертного зала люди пытаются осознать, что происходит, и в панике рвутся к выходам. Тем временем террористы расстреливают всех встречающихся на пути в упор, чтобы жертв было как можно больше, а затем поджигают здание горючим, принесённым в рюкзаках.

Свидетели — обычные люди, пришедшие на концерт в пятничный вечер, — в режиме реального времени рассказывали о поджоге зала, лежащих на полу телах и стрельбе.

Очень скоро стало понятно, что в Красногорске произошёл теракт, сравнимый с Бесланом или Дубровкой. Стрельба, взрывы, люди выпрыгивающие из окон, раненые и убитые лежат возле здания, в холле и на этажах — очень много аналогий с событиями нулевых годов. Террор снова пришёл в Россию. Надо отметить, что никаких политических заявлений никто не озвучивал.

После поджога здания боевики быстро исчезли, возможно, смешавшись с толпой или скрывшись с места преступления на автомобиле. Действовали они малой группой и профессионально, были хорошо вооружены, по некоторым данным, различными модификациями охотничьих ружей «Вепрь» и «Сайга», одеты в камуфляж и «разгрузки». Сообщается, что нападавших было около пяти человек, но точное число предстоит уточнить следствию, равно как и найти их пособников.

Зал «Крокуса» вмещает семь с половиной тысяч человек, все билеты на «Пикник» были распроданы. В давке зрители спасались из концертного зала через служебные коридоры, прятались в технических помещениях и туалетах. Многие, в том числе и минимум трое детей, стали жертвами не только стрельбы, но и масштабного пожара, который быстро распространился по зданию и почти полностью уничтожил верхние этажи.

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На место теракта немедленно выехали пожарные расчеты, огонь тушили в том числе и с воздуха — работали вертолёты. Для спасения выживших людей в Красногорск прибыла санитарная авиация. Следственный комитет РФ сообщает, что, по предварительным данным, погибших в результате теракта в «Крокусе» более 60 человек, но число жертв может увеличиться. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко приводит данные, что 115 человек госпитализированы, а 60 взрослых пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

По тревоге были подняты московские ОМОН и СОБР, были вооружены сотрудники ДПС, экстренно усилены меры безопасности в московских аэропортах и метро. На месте работала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России, туда прибыл глава МВД Владимир Колокольцев. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы, СК завёл дело по статье «Терроризм», Владимиру Путину было немедленно доложено о произошедшем.

«Яндекс-Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла», обещав вернуть деньги за оплаченные ранее поездки. «Аэрофлот» бесплатно меняет или возвращает стоимость авиабилетов, если поездка отменена из-за теракта, с заявлением о возврате билетов без дополнительных сборов выступили и «Российские железные дороги».

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Утром 23 марта на месте теракта продолжается разбор завалов. Отдельные очаги возгорания ещё остались, но в основном огонь ликвидирован. Все основные мероприятия по оказанию экстренной помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» завершены, сообщил Мурашко. С самого утра люди стоят в очереди к пунктам забора крови, чтобы помочь пострадавшим.

Всех ответственных найдут и уничтожат

По всей стране начали отменять ранее объявленные развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, закрываются кафе и рестораны. Вузы Москвы — МГУ, РАНХиГС, РУДН, РЭУ — отменяют занятия. Слова скорби и поддержки выражают главы регионов России. Страна погрузилась в траур, в храмах молятся за пострадавших.

Соболезнования в Россию приходят из разных стран. Их выразили, в частности, лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Венесуэлы, Египта, Кубы, Пакистана, Турции, западных государств. «Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с серьёзным террористическим актом в концертном зале в Московской области, который привёл к многочисленным жертвам», — приводит слова председателя страны Центральное телевидение Китая.

Нашлись, к сожалению, и те, кто не разделил скорбь. Telegram-каналы сообщают, что в пятницу вечером пошли массовые звонки о минированиях зданий, а также информационные вбросы о якобы случившихся терактах в других российских городах с целью посеять панику. В интернете распространялся список с фотографиями якобы разыскиваемых за теракт пятерых мужчин. На самом деле их ликвидировали в Ингушетии ещё в начале марта.

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Последовали также заявления от лица якобы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) об ответственности группировки за произошедшее, разгоняемые в том числе в иностранных СМИ. Однако таких сообщений нет на ресурсах группировки или её региональных филиалов. Впрочем, ради самопиара потерявшие всякое влияние исламисты будут готовы на любые вбросы, лишь бы напомнить о своём существовании.

Ликования от убийства ни в чем не повинных людей не скрывают на Украине — местные паблики вскипели от радости. Официально, конечно, от теракта в Киеве открещиваются, но заявления местных официальных лиц говорят о том, что произошедшее в Красногорске там как минимум готовы использовать в своих целях. «Нет ни малейших сомнений в том, что события в Подмосковье будут способствовать резкому усилению военной пропаганды, ускоренной милитаризации», — пишет в соцсети советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вашингтон, в свою очередь, быстро заявил, что нет никаких признаков того, что Украина или украинцы причастны к нападению. Американцы выразили дежурное соболезнование, но вместе с этим оттуда последовали красноречивые заявления. «Очевидно, что в Москве и России есть люди, которые не согласны с тем, как господин Путин управляет страной. Но я не думаю, что в данный момент мы можем установить связь между терактом в торговом центре и политическим режимом», — цинично заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция США на теракт вызывает вопросы. «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — замечает она.

Нельзя не отметить, что две недели назад посольство США в РФ выпустило на сайте предупреждение для своих граждан о возможных атаках в местах массового скопления людей в Москве. Такое же сообщение появилось и на странице посольства Великобритании.

Да, в нашей истории были взрывы жилых домов, были «Норд-Ост» и Беслан, однако те, кто пытался нас запугать, добились лишь обратной реакции. И исполнители терактов, и их руководители были ликвидированы, а их шайки разгромлены. Нет сомнений, что так будет и на этот раз.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — заключает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.