Киев, 23 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Украина не причастна к атаке на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которой погибли десятки человек и более сотни получили ранения. Об этом заявил советник главы офиса киевского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям <…> Ещё раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в «Крокус Сити» Украина точно не имеет», ― сказал Подоляк в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он добавил, что для Украины важно провести эффективные наступательные действия на поле боя. При этом советник главы офиса Зеленского заверил, что Украина никогда не использовала террористические методы ведения боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве и якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

До этого Белый дом заявил, что не наблюдает признаков того, что Украина или украинцы могут быть как-то причастны в произошедшему теракту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это сообщение, осудила Вашингтон за то, что в разгар трагедии американская сторона делает заявления о непричастности кого-либо. При этом она потребовала от США срочно предоставить Россию всю имеющуюся информацию о теракте в Москве, если они располагают такими данными.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. В Следственном комитете уточнили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По последним данным, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети.