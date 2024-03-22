Десятки погибших, более сотни раненых — вечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Многие страны мира решительно осудили произошедшее.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о созыве 23 марта заседания Совета безопасности страны из-за ЧП в Красногорске. Вучич напомнил, что Соединённые Штаты две недели назад предупредили своих граждан в РФ о возможности терактов в России в те дни.

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — сказал он в эфире одного из сербских телеканалов.

В ООН скорбят в связи с гибелью людей в «Крокусе».

«Мне жаль это слышать, мы следим за ситуацией», — заявил заместитель генерального секретаря Фархан Хак.

Теракт в «Крокусе» осудили Киргизия, Пакистан, Иран, Колумбия, Бурунди, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и ЦАР.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ выразили соболезнования и призвали скорейшем образом расследовать произошедшее. Соболезнования в адрес семей погибших направили Азербайджан, Армения, Куба, Сирия, Узбекистан.

Первые заявления о событиях в России пришли и с Украины. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев «совершенно точно не причастен» к произошедшему. Цинично на теракт под Москвой отреагировали в Главном управлении разведки украинского минобороны: там заявили, что нападение якобы организовали российские власти.

Известия/Эдуард Корниенко

Если выяснится, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован с подачи киевского режима, то с ними следует поступить как с террористами, то есть уничтожить. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт.

Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в Telegram-канале.

События в «Крокусе» — теракт и диверсия за авторством Украины, полагает член Совета Федерации Виктор Бондарев.

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На события в «Крокусе» отреагировали в США. В заявлении Белого дома говорится, что американская администрация в курсе происходящего в Подмосковье. Кадры стрельбы там назвали «ужасающими».

При этом Белый дом сообщил, что не располагал информацией о возможном теракте в России и не видит признаков, что за нападением может стоять Украина.

Страны мира продолжают выражать свои соболезнования из-за теракта в «Крокус сити холле».

«Видео, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом. Необходимо пролить свет на эти отвратительные действия», — говорится в сообщении МИД Франции в соцсети Х.

«Мы потрясены новостями из России. Мы выражаем солидарность с жертвами, их семьями и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия», — заявил МИД Испании в той же соцсети.

Слова поддержки также опубликовало внешнеполитическое ведомство Британии.