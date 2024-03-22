Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В здании начался пожар.

Иван Шилов ИА Регнум

Первые сообщения о ЧП появились около 20:00. В это время в «Крокус Сити Холле» должен был начаться концерт известной рок-группы «Пикник». Вместимость зала — 7500 мест. На концерте ожидался аншлаг.

На публикуемых видео были слышны автоматные очереди. Вскоре появились кадры из самого зала: люди в панике бросались на пол и пытались выбраться через сцену. В это время террористы открыли огонь по собравшимся.

Максим Блинов/ РИА Новости

По залу стал распространяться огонь. По свидетельствам очевидцев, нападавшие подожгли кресла.

Вскоре огонь охватил крышу «Крокус сити холла». По данным ряда СМИ, начала рушиться кровля. По информации МЧС, площадь пожара увеличилась до 12 900 квадратных метров. Роспотребнадзор Московской области рекомендовал жителям близлежащих к «Крокус сити холлу» домов не выходить на улицу из-за угрозы отравления продуктами горения.

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На месте ЧП продолжают работу спецподразделения Росгвардии. Как сообщается, бойцы были вынуждены покинуть здание «Крокуса» из-за сильного задымления. Спецназ успел «отработать» подземный паркинг, первый этаж и часть второго.

По данным регионального минздрава, к зданию «Крокус Сити Холла» направлено более 70 бригад скорой помощи. Как сообщил региональный главк МЧС, пожарные эвакуировали около ста человек, проводятся работы по спасению людей с крыши здания при помощи подъемных механизмов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Президенту России Владимиру Путину доложили о происходящем в Красногорске в первые минуты после начала теракта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания», — сообщил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал на место ЧП, образован оперативный штаб.

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«Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сообщил он.

Согласно сообщению ФСБ, в концертном зале произошла стрельба, возник пожар. Отмечается, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».

На произошедшее отреагировал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин у себя в Telegram-канале.

Сергей Бобылев / РИА Новости

По информации ФСБ, в ходе теракта погибли 40 человек, более 100 ранены. Проводятся оперативно-разыскные действия, предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим в результате террористического акта.

Губернатор Воробьёв заявил, что четверо госпитализированных после событий в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжелом состоянии.

Источник ИА Регнум сообщил, что около 21:00 в «Крокус Сити Холле» шёл бой между силовиками и боевиками, открывшими огонь.

Как сообщает телеканал «Россия 24», пожар в концертном зале продолжает распространяться, корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что кровля здания начала рушиться.

Сергей Бобылев / РИА Новости

Тем временем Департамент транспорта Москвы сообщил о начале усиленных досмотров в метро Москвы из-за событий в Красногорске.

«РИА Новости» приводит рассказ своего корреспондента, который был на месте событий и стал очевидцем произошедшего. По его словам, как минимум трое вооруженных террористов без масок и в камуфляже ворвались в концертный зал через партер в районе 20:00 между вторым и третьим звонком и в упор открыли огонь по людям, а также разбрасывали дымовые шашки. Сумевшим выбраться помогала охрана комплекса, она указывала людям дорогу к эвакуационным выходам и оставалась на месте.

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Первые пострадавшие в ходе событий в Красногорске стали поступать в медучреждения, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко держит ситуацию на контроле, сообщил помощник министра.

На фоне происходящего в «Крокус Сити Холле» столичные аэропорты усиливают меры безопасности, аналогичным образом отреагировали и в РЖД, там усиливают меры безопасности на вокзалах, станциях и на транспорте.

Ближе к полуночи появилась информация о детях, которые пострадали в результате нападения на концертный зал.

По данным уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших — несколько детей, они находятся в состоянии средней тяжести.

Уже после полуночи Минздрав Московской области опубликовал официальный список госпитализированных граждан, пострадавших в ходе нападения на концертный зал. В нем значатся 145 человек, из них 8 детей.

Группа «Пикник», перед началом концерта которой произошел теракт, не может выйти на связь с одним из участников коллектива, сообщил СМИ директор группы.

Писатель Захар Прилепин в телеграм-канале высказал версию, почему нападение было совершенно именно на концерт «Пикника». По его словам, солист группы Эдмунд Шклярский помогал бойцам СВО.

«Он помогал в числе прочего и моим структурам, и помогал щедро. Я к чему. У атаки сразу несколько целей. «Крокус» — одна из самых маститых, популярных, модных площадок столицы. Это культовое место.

Группа, которая должна была там выступать — «Пикник» — она находится в центре не просто русской рок-музыки. Она в центре того культурного фронта, что безоговорочно выбрал — Родину», — подчеркнул Прилепин.

Среди тех, кто находился в «Крокус сити холле» в момент атаки, был известный актёр, комик Сергей Светлаков.

«Мы живы…всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал… это был ужас», — написал в телеграм-канале.

Сообщается, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ). Соответствующая запись появилась в одном из пабликов, который может быть связан с этой группировкой. При этом в сети отмечают, что сообщение может быть с высокой долей вероятности фейком, так как подобный шаблон написания сообщений не используется членами запрещённой организации уже несколько лет.

В Москве и области отменяются массовые мероприятия. Сергей Собянин сообщил об отмене в эти выходные всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в городе.

Российские регионы также отменяют массовые мероприятия и усиливают меры безопасности. О принятии дополнительных мер безопасности заявили также власти Белоруссии.

Ряд столичных учреждений культуры объявили, что отменяют все события на ближайшие дни. Это, в частности, Большой театр, МХТ им. Чехова, Малый театр, «Современник», Третьяковская галерея и другие.

Максим Блинов/ РИА Новости

Семьи погибших и пострадавших в ходе теракта в Подмосковье получат всю необходимую помощь от государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — говорится в сообщении.

Нападение в Красногорске является кровавым терактом, который происходит на глазах всего человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Бобылев / РИА Новости

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала она у себя в Telegram-канале.

Убийц, атаковавших «Крокус Сити Холл», и всех, кто за ними стоит, ждёт неминуемая расплата, заявил депутат Госдумы, глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в «Крокус Сити Холле», но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим», — написал он у себя в Telegram-канале.

К суровому наказанию для террористов призвал также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил свои соболезнования родным и близким пострадавших.

«Я решительно осуждаю подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма. Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми.

Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время. Меры против террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.