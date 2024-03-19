Нынешние выборы президента России стали уникальными. Во-первых, зафиксирована рекордная явка — 77,44%. Во-вторых, рекордный же результат победителя, Владимира Путина — 87,28%.

Иван Шилов ИА Регнум

А в-третьих, оказалось опровергнуто казавшееся прежде незыблемым электоральное правило — «за Путина в основном голосуют сельские жители, а не городские». На этот раз разница между городом и селом, по подсчётам ЦИК, составила всего около 3%.

Для примера: за Владимира Путина отдали голоса более 85% избирателей Москвы, на прошлых президентских выборах — 70,88%. По Санкт-Петербургу цифры составили 81,65% и 75% соответственно.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим городам. Объясняется она пятью ключевыми причинами.

Причина первая: фактор флага

Население объединяется вокруг действующей власти в условиях внешнего давления.

«Это особенные выборы в особенной ситуации. Референдум о поддержке курса президента, курса страны как в международной, так и во внутренней политике», — поясняет ИА Регнум российский политолог Антон Хащенко.

Если ситуация в стране и мире во время прошлых выборов в 2018 году оставляла место для конспирологии и определенной доли недоверия к информации об агрессивности Запада по отношении к России, то сейчас всё на виду, добавляет политолог.

Уже не имеет значения, откуда люди получают информацию. Информационная война против России приняла тотальный характер, а значит, интернет-сообщество в массе своей перестало фрондировать и мобилизовалось на защиту страны.

«Абсолютное большинство граждан отдало свой голос за того, в ком уверено и с кем связывает свои надежды. В этом смысле совершенно не важно, где человек живет — в сельской местности или городской, представитель ли он интеллигенции или рабочих профессий», — говорит Хащенко.

Причина вторая: действия внешних сил

За рекордные цифры поддержки Путина и минимальный разрыв в голосах между городом и селом стоит поблагодарить «агитаторов» из запрещённых в России, признанных террористическими и экстремистскими организаций, которые пытались проникнуть в Россию, но были встречены очень горячим, можно даже сказать огненным приёмом со стороны Минобороны.

Попытки вторжения не только укрепили тот самый «фактор флага», но и стали стимулом для активных действий. Люди поняли, что можно внести свой вклад в дело победы над врагом — прийти на избирательный участок.

«Попытки врага вторгнуться на территорию Белгородской области в период голосования стали дополнительным раздражителем для населения, стимулировав своего рода протестную явку. Явку как демонстрацию национальной сплочённости вокруг нашего лидера», — сказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Поэтому в том же Белгороде за Путина проголосовало и больше людей, чем в среднем по стране — 89,64%, и явка там оказалась выше среднероссийской — более 85%.

Причина третья: изменение демографии

В России изменился демографический состав городов и избирателей. Та часть антивластной оппозиции, которая переносила неприятие действующего президента на всю страну, была готова поддерживать Украину и Запад в конфликте, в большинстве своём уехала из России.

Эти люди если и голосовали, то за рубежом — в Ереване, Астане и прочих местах временного обитания.

В свою очередь значительная часть сторонников Владимира Путина, которая до этого на выборы не ходила (считая, что их кандидат всё равно победит), в этот раз пришла и проголосовала.

Отсюда — значительное увеличение явки. В 2018 году в Москве она составила чуть менее 60%, а в 2024 году — 66,73%. В Санкт-Петербурге — 63,87% и 74,38%.

Причина четвёртая: начало СВО

Президент Путин смог завоевать доверие не только либерал-государственников, но и той части пассионарного городского класса, которая раньше была недовольна его позицией по Донбассу.

«Долгое время отказ от силового решения проблемы фашизма на Украине выступал раздражителем для значительной части российского общества. Так было до 2022 года», — уверен Никита Мендкович.

А специальная военная операция сплотила россиян, даже несмотря на тяготы и стресс, связанные с конфликтом. Люди ждали решения проблемы, ждали пусть и жестких, но однозначных шагов в этом направлении, отметил Мендкович.

Причина пятая: уровень жизни

Горожане проголосовали за Путина в том числе потому, что с февраля 2022 года уровень их жизни не только не упал, а даже вырос.

Как подчёркивает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан, «социалку» власти после пенсионной реформы не урезают, а наоборот, только увеличивают. А в связи с тем, что у нас промышленность работает в мобилизационном режиме, во многих городах происходит экономический подъём.

«Народ вернулся на заводы, получает весьма неплохие деньги. В этом плане всё хорошо, благосостояние выросло. Поэтому города стали более консервативными в своих взглядах», — считает Лизан.