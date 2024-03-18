Девятилетний Женя из села Беловского Белгородской области в одночасье стал народным героем. Во время обстрела мальчик закрыл собой младшую сестру.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда ВСУ начали обстреливать Беловское, семья Лагутиных была дома. Мама, бабушка и двое братьев Жени находились в маленькой комнате, а мальчик рисовал в зале. На диване рядом спала маленькая сестрёнка.

Вдруг — вспышка, взрыв, полетели стёкла… Мальчик моментально кинулся к малышке, крепко схватил и закрыл спиной от разлетающихся осколков, рассказывает ИА Регнум мама Жени, Маргарита. После этого побежал с ней на руках в другую комнату — босиком, порезал себе ноги.

Из личного архива

Благодаря брату крохотная Ангелина сильно не пострадала. Детей тут же увезли в травматологическое отделение местной больницы. Для максимально эффективного лечения туда вызвали травматолога из федерального центра.

На вопрос, почему Женя бросился именно к Ангелине, он отвечает по-взрослому: она же моя сестра моя, не мог иначе!

О подвиге третьеклассника узнала вся Россия — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал эту историю в официальном Telegram-канале. В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить белгородского школьника за проявленный героизм.

Девятилетний Женя ходит в школу, любит играть на гитаре и рисовать. Учителя отзываются о мальчике положительно: учится хорошо, всегда помогает.

«Он самый старший из детей в семье. Женя — дружелюбный, открытый мальчик, учится на четыре и пять. Друзей много, со всеми общается», — рассказала журналистам директор школы.

Сейчас Женя и Ангелина уже дома, из больницы их выписали. Ноги у мальчика зажили и почти не болят.

Глава местного минздрава Андрей Иконников рассказал, что дети оперативно получили необходимую медпомощь, после чего их отправили домой.

«Брат закрыл сестру своим телом. Из-за этого получил больше ранений, чем она. Они оба были госпитализированы, им провели весь спектр обследований, в настоящее время их состояние близко к удовлетворительному, что позволило выписать их на амбулаторное лечение под наблюдением врачей», — сообщил Иконников.

Из личного архива

У Маргариты и Андрея Лагутиных — большая семья: четверо детей. Девятилетний Женя — старший, у него есть два младших брата и сестрёнка Ангелина. Живет семья в селе Беловском Белгородской области.

«У нас раньше был прилет на соседнюю улицу, — вспоминает Маргарита. — Но такой взрывной волны не было. А это прям вообще кошмар, с такой силой ударило…».

Небольшой, но уютный двухкомнатный дом сильно пострадал от обстрела. Взрывной волной вырвало окна вместе с рамами, повреждена обшивка, покорёжен пол, даже котёл слетел.

Дом Лагутиных будут восстанавливать. А пока большую семью приютила у себя, в деревне Шишино, бабушка Елена Артёменко. Тут тоже грохочет, но не так страшно, как в Беловском, говорит Маргарита.

«Опять бахает, — вздрагивает женщина, — сильно».

Вся семья бежит в коридор — в единственное подходящее укрытие.

«Так, Женя, все: давайте, в коридор», — командует женщина.

По её словам, вся семья уже привыкла, что «постоянно бахает».

«Когда сильно грохочет, взрослые-то понимают, что происходит — сильно не пугаются. А вот трёхлетнего ребёнка начинает трясти, он заходится криком. Очень пугается», — добавляет Маргарита.

Она не скрывает, что мечтает о спокойной жизни, когда не нужно беспокоиться, что в ваш дом прилетит снаряд, а дети рискуют не вернуться из школы.

Сама Маргарита сейчас в декрете. Отец семейства Андрей много работает. А девятилетний Женя помогает дедушке строить гараж: приносит инструменты, таскает кирпичи. По примеру деда, бывшего танкиста, служившего в ГДР, мечтает пойти в кадетское училище и стать военным.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал сделать всё возможное, чтобы поддержать семью Лагутиных — «за которую переживает вся область, вся наша большая страна».