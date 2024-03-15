Пока украинские войска безуспешно пытаются прорвать российскую границу, жители приграничных регионов учат детей правильно реагировать на обстрелы и пекут блины для своих защитников. А еще, несмотря ни на что, идут голосовать на выборах президента.

Иван Шилов ИА Регнум

Белгородская область уже два года живёт в статусе прифронтовой территории. ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы России, потому у местных жителей выработался спасительный условный рефлекс: стреляют — сразу в укрытие!

«Наши пацаны знают, что мы их не бросим»

У жительницы Белгорода, матери семерых детей Елены Мануэл все ребята чётко усвоили: зазвучал сигнал ракетный опасности — прячемся.

Зачем враг атакует? Женщина уверена, что хотят запугать людей, заставить уехать. И, конечно, пытаются сорвать выборы.

«Думаю, еще пробуют отвлечь от Крыма. Хотят захватить его, поэтому отвлекают всеми способами: нападают на Курск, Белгород», — говорит Елена в разговоре с ИА Регнум.

Ситуация — сложная и опасная, но белгородцы не опускают рук.

«Напекли сегодня около тысячи пирожков, будем печь блины на Масленицу. Нам некогда бояться: как работали, так и работаем. Наши пацаны знают, что мы их не бросим», — сказала женщина, добавив, что если потребуется, то «встанем с вилами и пойдем на врага».

Два минувших года закалили жителей Белгородской области. Разве что иногда, когда особенно сильно грохочет, вздрагиваешь.

На вопрос о выборах Елена отвечает не задумываясь.

«Обязательно пойдём, вприпрыжку побежим! И обязательно с нашим флагом!» — заверяет женщина.

Как не пойти, когда даже простые школьные учительницы надевают бронежилеты, каски и идут работать на избирательные участки?!

Стараясь помочь участникам СВО, в области уже два года плетут маскировочные сети. Базы организованы во многих бюджетных организациях, в волонтёрских пунктах.

«Все мы люди. Нам страшно, конечно», — признаёт в беседе с ИА Регнум волонтёр Ирина.

Но работу никто не бросит — сети нужны на фронте.

«Разрушения очень серьёзные»

Днём в четверг, 14 марта, украинские диверсанты и иностранные наёмники пыталась прорваться в Россию со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Они высадились с двух вертолётов в километре от границы и направились к приграничному селу Козинка Белгородской области, зашли в несколько домов на окраине.

Завязался бой. По противнику ударили с использованием артиллерии, авиации и управляемыми авиабомбами, рассказали в оборонном ведомстве. Понеся существенные потери, боевики отступили на территорию Украины. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле, где были уничтожены.

Российские силовики полностью восстановили контроль над селом и зачистили район.

«Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

C 12 по 14 марта войска группировки «Запад» совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

Общие потери ВСУ превысили полторы тысячи человек. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

«Замысел вскрыли, но они всё равно попёрли»

Прорывая границу, противник преследует сразу несколько целей, считает известный военкор Александр Коц. Это не типичная атака врага.

Силы явно копили заранее, утверждает он в комментарии ИА Регнум. При этом для российских военных «гости» не стали сюрпризом — об их планах было давно известно.

«Начиная с субботы наносились удары по скоплениям сил противника. Несмотря на то, что замысел ВСУ был заранее вскрыт, они всё равно поперли на Белгородскую и Курскую области», — рассказал собеседник ИА Регнум.

У ВСУ — большие проблемы на фронте: на авдеевском, южно-донецком направлении. Не хватает резервов. Но они всё равно бросают множество техники и людей на прорыв границы с Россией, хотя эта задача не имеет не то что стратегического, даже оперативного продолжения, поясняет военкор.

Очевидно, главное для Киева — одержать информационную победу, сорвать выборы президента хоть в одном российском регионе. Логично, что выбор пал на прифронтовые области. Но в Белгороде и Курске к атакам готовы.

Также Коц рассказывает, что жители Белгородчины пишут ему, что теперь точно пойдут голосовать — даже если раньше сомневались.

«Пойдём и проголосуем, вопреки всему», — цитирует военкор одно из сообщений.

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«Всем страшно, некоторые мальчики даже плачут»

От города Старый Оскол до Белгорода — 120 километров. Не близко, казалось бы. Но и здесь атаки врага ощущаются в полной мере, рассказывает ИА Регнум священник Николай Дубинин, служащий в Старом Осколе.

«Большая тревога за близких. У меня семеро детей. Четырехлетний сын начал выговаривать словосочетание «ракетная опасность». И когда он так по-детски говорит: «Папа, я ракетную опасность боюсь», это очень больно слышать», — признаётся священник.

Несколько дней назад дочь Николая, пятиклассница, прячась с однокашниками от этой самой «ракетной опасности», написала: «Папа, нам всем страшно, некоторые мальчики даже плачут. Мы молитвы читаем и слушаем, что нам говорят учителя».

Но жуткие события вокруг только сплотили местных жителей, добавляет мужчина. Все помогают друг другу как могут. Вчера, например, один из местных жителей тут же бросился к машине, в которую попал снаряд.

«Люди не убегают, спасая себя. Наоборот, бегут к пострадавшим и стараются помочь. Это геройство», — говорит Николай.

При этом в храмах о войне не говорят.

«Наш владыка Иоанн так говорит: кто живет в страхе, тот уязвим. Главное — мы не должны бояться. И речь не о том, чтобы игнорировать сирену об опасности. Это страх, парализующий волю, вгоняющий в ступор. Его нельзя допускать», — поясняет священник.

Бежать людям некуда — это их общий дом. Нужно помогать друг другу, быть братьями и сестрами, подводит итог беседе Николай Дубинин.