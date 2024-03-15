15 марта на территории Скандинавии и Финляндии завершаются крупные военные маневры НАТО под названием Nordic Response 24. Интересны эти учения тем, что в них впервые на правах официальных членов Североатлантического альянса участвовали Финляндия и Швеция. Причём шведы вступили в НАТО непосредственно во время проведения Nordic Response — 7 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Сам факт NR-24 и форма, в которой они прошли, отразили крайнюю степень недоверия, существующую в настоящее время между Россией и НАТО. Впрочем, несмотря на это, в руководстве Норвегии и Финляндии заявляют, что вариант прямого военного столкновения с Россией они считают не слишком вероятным.

Небывалый размах

Nordic Response 24, проходившие под руководством Осло, стали одним из элементов серии маневров НАТО Steadfast Defender, проводимых с января по июнь в Германии, Польше и странах Балтии. Они также были интегрированы с совместными учениями морской пехоты стран Альянса под руководством Великобритании Warrior, состоявшимися в районах моря между Шотландией, Норвегией и Исландией.

Москву проинформировали об учениях, но российских военных специалистов в качестве наблюдателей не пригласили. В министерстве обороны США заявили: «Учения НАТО не направлены против какой-либо конкретной страны. В нынешней непредсказуемой обстановке мы должны сохранять готовность сдерживать все угрозы и защищать всех союзников».

В NR-24 приняли участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих из 13 стран. Они тренировались с использованием артиллерийских орудий, танков, бронетранспортеров и прочей техники. Интенсивные тренировки проводились не только на суше, но и на море с участием свыше полусотни военных кораблей разных классов. В воздух были подняты более сотни самолетов и вертолетов — разведывательных, транспортных, истребителей и т.д. В частности, в число истребителей пятого поколения, участвовавших в учениях, вошли F-35A ВВС Норвегии, F-35B корпуса морской пехоты США, а также F-35B британских ВВС, взлетевшие с авианосца Prince of Wales.

Основными элементами NR-24 являлись защита территорий от воздушного нападения, отражение и высадка морского десанта, проведение наземных операций. Причем занятия по морскому десантированию подразделений, захвату рубежей обороны и уничтожению важных объектов предполагаемого противника на прибрежной территории проводили инструкторы из британской Специальной авиадесантной службы (SAS) и спецназа ВМС США (SEAL).

В свою очередь, американские «зеленые береты» отрабатывали штурмовые, наступательные и оборонительные действия на суше. Таким образом, закреплялся цикл — десантирование, занятие первой линии обороны, продвижение вглубь.

Группа из состава финского Центра специальных операций (UTJR) занялась проведением тренировок гостей из других стран в условиях сурового северного климата. Стоит обратить особое внимание на то, что в этих учениях участвовали бойцы не только из северных стран, но и из средиземноморских государств. Для них такая смена географии выполнения задач стала принципиально новым опытом. Передача знаний финских, шведских и норвежских военнослужащих коллегам из южных стран НАТО называется в числе главных результатов NR-24.

Ключевыми операциями учений стали высадки морского десанта на пляжи — в первую очередь те, что были проведены в районах норвежских муниципалитетов Хаммерфест и Квананген, находящихся в северо-восточной части страны, близ границ с Россией.

Ближе к нашим границам

NR-24 — это расширенный вариант проводившихся прежде манёвров Cold Response. Эти норвежские военные учения имеют долгую историю и ранее проводились раз в два года. Но благодаря расширению НАТО за счет Финляндии и Швеции в этом году маневры существенно расширились территориально и изменили название.

Заявленная миссия Nordic Response 24 заключалась в отработке обороны северного региона НАТО.

По словам руководителя пресс-отдела Nordic Response 24 Томаса Йесдала, в этом году норвежские вооруженные силы особое значение придали отработке получения подкреплений от других стран альянса — морем, по суше и по воздуху. Йесдал уверяет, что маневры проводились «в настолько реалистичных учениях, насколько это возможно».

Осло отрицает, что силы НАТО в Норвегии тренировались настолько близко к границам России впервые. Однако ранее это государство ввело ограничение на проведение учений к востоку от 24-й долготы. Да и значительная активность союзников в Финнмарке к западу от этой долготы тоже не является нормой.

Тем не менее, как сейчас подчеркивает Йесдал, в учениях союзников по НАТО в Западном Финнмарке нет ничего нового. «У нас нет проблем с ограничениями в районе 24-й долготы. В Финляндии всё несколько иначе, поскольку финны привыкли проводить учения далеко на севере, в направлении границы с Россией», — говорит он.

7 марта ход учений проинспектировал новый президент Финляндии Александр Стубб, приехавший туда совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Это оказалось первой зарубежной поездкой Стубба с тех пор, как 1 марта он был приведен к присяге в качестве главы Финляндии и Верховного главнокомандующего. Финляндия, впервые участвующая в подобных мероприятиях в качестве официального члена НАТО, предоставила довольно значительный контингент численностью 4100 солдат. Это стало крупнейшим ее участием в зарубежных военных миссиях за всю историю государства.

В ходе состоявшейся пресс-конференции Стубба и Стёре спросили о том, насколько серьезной они считают «российскую угрозу». На это Стубб ответил, что проводимые учения «связаны с пятой статьей устава НАТО (о взаимной помощи. — Прим. ред.) и сдерживанием». По словам новоиспеченного финского президента, маневры Nordic Response 24 «посылают Москве сигнал о том, что альянс сможет ответить на возможное нападение России».

Впрочем, президент тут же добавил, что, хотя, мол, и надо отрабатывать разные сценарии, лично он не думает, что Россия нападет. В свою очередь Стере добавил, что не считает Россию прямой военной угрозой для Норвегии, но, по его мнению, необходимость в подготовке военных сохраняется.

Широкий контекст

Для понимания истинного значения Nordic Response 24 стоит посмотреть на них в более широком контексте.

Отметим, что количество участников учений Steadfast Defender, частью которых являются NR-24, с ранее запланированных 40 тыс. выросло до 90 тыс. военнослужащих. В связи с этим специалист Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта Юрий Зверев отмечает, что это уже вторые учения из серии Steadfast Defender, которые изначально было решено проводить каждые три года.

Первые, Steadfast Defender 21, прошли с 12 мая по 22 июня 2021 г. и оказались относительно скромными по масштабам — более 9 тыс. военнослужащих из более чем двадцати стран НАТО и государств — партнеров альянса. Нынешние же Steadfast Defender оказались крупнейшими маневрами НАТО со времен учений холодной войны Reforger 88, в которых принимало участие около 125 тыс. военнослужащих.

Steadfast Defender 24 охватывают множество территорий, включая Финляндию, Эстонию, Германию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Словакию, Швецию и Великобританию.

«Цель учений — репетиция выполнения НАТО новых региональных оборонных планов, принятых на прошлогоднем саммите в Вильнюсе. Эти секретные планы, как сообщалось ранее, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы «нападения со стороны России», — подчеркивает Зверев.

Он упоминает недавние слова американского генерала Кристофера Каволи, верховного главнокомандующего НАТО и главы Европейского командования США. Тот упоминал о смоделированном сценарии возникающего конфликта против почти равного противника. А в новой стратегической концепции НАТО, принятой в июне 2022 г. в Мадриде, открыто говорится, что именно «Российская Федерация является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе».

Добавим, что одновременно с NR-24 в скандинавском регионе состоялся и ряд других любопытных маневров.

Так, 6 марта ВВС Швеции провели совместные учения с американской группой бомбардировщиков. «Миновав воздушное пространство Швеции, самолеты присоединятся к учениям НАТО Nordic Response, которые являются частью Stedfast Defender», — пояснили в шведской армии.

Также в начале марта в районе Хельсинки прошли учения под наименованием Kehä 24 — в них участвовали около тысячи человек из разных подразделений Сил обороны Суоми и 200 единиц техники. Во время этих маневров, в частности, разыгрывался сценарий защиты финских электростанций, в том числе АЭС.

В ходе учений Etelä-Karjala финские военнослужащие провели подъем по тревоге и выход в район назначения в кратчайшие сроки. В том числе прошли тренировки по оперативному развертыванию в городах.

Наконец, истребители F/A-18 и учебные самолёты Hawk ВВС Финляндии отработали воздушный бой и нанесение ударов у полигона Сотинпуро неподалёку от границы с Россией.

Конечно, нет особых оснований вторить крикам алармистов о том, что учения Nordic Response 24 являются чуть ли не репетицией нападения НАТО на Россию. Все генеральные штабы обязаны иметь детально разработанные планы на все случаи жизни — даже те, которые сейчас кажутся заведомо неправдоподобными. Но вот то, что размах этих манёвров подчеркнул усилившееся между Североатлантическим альянсом и Россией напряжение — это совершенно точно.