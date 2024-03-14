Вместо положенного лечения в больнице житель Пермского края получил страдания и невыносимую боль. После терапии в стационаре и приёма назначенных врачом таблеток мужчина в прямом смысле остался без кожи.

Иван Шилов ИА Регнум

Семья К. живёт в рабочем посёлке Октябрьский, в Пермском крае. У 39-летнего Евгения (имя изменено по просьбе семьи) еще перед Новым годом поднялась температура. В январе попал в местную больницу — в инфекционное отделение. Там врачи почти три недели не могли поставить диагноз, говорит жена Евгения, Ирина К. (имя изменено).

В итоге мужчину просто выписали из больницы — с высокой температурой и в плохом самочувствии. Работать в это время он, естественно, не мог — семья осталась практически без денег. Помогали родственники.

Через несколько дней позвонили из больницы: нужно ехать в Пермь, ложиться в стационар. 19 февраля там взяли анализы и, не дождавшись результатов, назначили приём таблеток, вспоминает Ирина. Какие именно препараты давали мужчине, медики не сообщили.

Тут началось самое страшное: по всему телу у Евгения начала слезать кожа.

«Давали по восемь таблеток в день. Шесть он должен был выпить в присутствии медсестры. Принимал эти препараты пять дней. Кроме таблеток мужу ничего не давали. Он покрылся волдырями, потом они полопались, стала слезать кожа. Было похоже на сплошной ожог: муж лежал как кусок мяса», — рассказывает супруга.

Врачи спохватились, отменили таблетки и назначили капельницы. Однако объяснить страшный эффект не смогли. В это время мужчина страдал от жуткой боли: не мог ходить, сидеть, лежать. Даже на ступнях практически не осталось кожи. Мази для лечения семье пришлось покупать на свои деньги.

Состояние мужчины начало понемногу улучшаться.

Врачи засуетились после поста в соцсети

Избавившись от мучительных болей, Евгений 10 марта опубликовал пост в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «Вконтакте».

«Из-за врачебной ошибки в течение двух недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста. Спасибо моим родным и друзьям за помощь и поддержку», — написал Евгений, дополнил сообщение шокирующими фотографиями своего состояния.

Большая часть туловища мужчины — алого цвета.

Пост вызвал широкий резонанс. Некоторые комментаторы предположили, что произошедшее — результат острой аллергический реакции.

«Начались проверки, врачи засуетились. Пришли к мужу, спросили: почему ты нам ничего не говорил? Он, мягко говоря, очень удивился: а вы сами видели, какой я? Почему ничего не делали?» — рассказала Ирина.

12 марта мужчину отвезли в реанимацию, положили в стерильную палату. Сейчас он уже может вставать на ноги. Но это — далеко не конец истории. Когда Евгений выйдет из больницы, они с женой отправятся в суд.

Корреспондент ИА Регнум обратился в Октябрьскую центральную районную больницу, но получить комментарий врачей не удалось.

«Пациент имеет право знать, чем его лечат»

ИА Регнум ознакомилось с диагнозом, поставленным Евгению, но по просьбе семьи мы не разглашаем его.

В комментарии изданию врач-фтизиатр, доктор наук НИИ туберкулеза Оксана Комисарова пояснила, что перед началом лечения в больнице диагноз должны были подтвердить морфологически. Также сначала следовало проводить иммунологические тесты.

По словам специалиста, после всего этого определяется терапия, назначаются необходимые препараты, на которые у пациента могут быть аллергические или токсические реакции.

Комисарова предполагает, что организм мужчины таким образом мог среагировать на приём нескольких разных препаратов. При этом пациент всегда имеет право знать, чем его лечат.

«Обратившись в суд, они (Евгений и Ирина) могут подать запрос на экспертизу — лекарства и документы изымут для разбирательств», — сообщила врач.

После того как жуткая история стала публичной, в министерстве здравоохранения Прикамья сообщили, что из-за тяжелого состояния пациенту назначили большую антибактериальную терапию — именно она вызвала острую аллергическую реакцию.

Также там добавили, что сейчас мужчина находится на стационарном лечении и идёт на поправку. При этом в министерстве заверяют, что лечение согласовано с ведущими специалистами и находится на контроле у ведомства.

12 марта в пресс-службе Следственного управления СК России по Пермскому краю сообщили, что в одной из больниц в столице Прикамья началась проверка соблюдения прав пациента.