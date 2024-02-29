К своей 10-й годовщине украинская «революция достоинства» постепенно перемалывает собственных героев. Теперь её жернова добрались до двух ярких фигур Майдана, экс-нардепов Сергея Пашинского и Татьяны Черновол, которые в настоящее время находятся в центре внимания в связи с делами десятилетней давности. А к ним уже подтягиваются свежайшие эпизоды воровства у родной державы.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Пашинский

Спустя годы СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вдруг выяснили, что еще в 2014 году Пашинский украл почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, конфискованных у представителя «преступного режима Януковича». Вместо пополнения госбюджета был пополнен личный карман Сергея Владимировича и его бизнес-партнера Сергея Тищенко. Исполненные революционного достоинства мужчины продали часть партии родному Минобороны «на нужды АТО» по цене вдвое дороже, чем закупочная, а остальное реализовали через сеть АЗС.

«Что-то мы рано расслабились», — говорится в записи разговора с прослушки, установленной в кабинете Пашинского и на его телефоне. Но это далеко не самое интересное, что на ней есть: общественность вдруг в подробностях узнала, что думает герой Майдана об украинском народе, его руководителях и героических защитниках.

Случилось это, конечно, по вполне понятным причинам. Во-первых, господин Пашинский примкнул к оппонирующему власти экс-президенту Петру Порошенко. Во-вторых, он засиделся на жирной должности, возглавляя Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, в которую входит 50 производителей. Но всё равно в этой истории как в капле воды отражается не только «достоинство», но и «европейские стандарты», «свобода», «демократия» и весь новый курс, взятый Украиной десять лет назад.

Герои Майдана

Личность нынешнего главного оружейника страны концентрирует в себе эталон современного украинского элитария.

Родился Пашинский в Ровенской области, т.е., можно сказать, что принадлежал к элите нации уже по факту рождения. Но его настоящее восхождение началось во времена акции «Украина без Кучмы» (2000–2001 гг.) и оранжевой революции (2004 г.). Примкнув к Юлии Тимошенко, он сделал удачную ставку и после победы первого Майдана стал частью власти, возглавив Госрезерв и войдя в наблюдательный совет Государственного ипотечного учреждения.

В парламенте же, попав туда в 2007 году, ровенский бизнесмен вошел в комитет по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), чем еще тогда обозначил свой пристальный интерес к нефтепродуктам. Ну а распродажей фондов госрезерва в правительстве Тимошенко занимались с той же страстью, как и потрошением армейских складов: в 2020 году аудит выяснил, что 2700 вагонов зерна на складах, дословно, «съели мыши».

По-настоящему же знаменитым Пашинский стал во время второго Майдана.

Именно он попал в кадр с нарезной винтовкой в калибре 5,56 × 45 мм в драматический момент отстрела активистов. Эта история долго плавала по медиаволнам, пока все не удовлетворились версией, что оружие не пойми кого, а бдительный нардеп его просто отобрал и вывозил в багажнике от греха подальше.

Свой миролюбивый характер он подтвердил в январе 2018 года, когда из пистолета Glock-19 прострелил ногу мужчине, с которым повздорил на улице. Оппонент при этом лежал на асфальте.

Вообще, как утверждал враг Пашинского, адвокат Андрей Портнов, он «всё время фигурирует там, где смерть и насилие». А заодно — во всяких делах о хищении чего-нибудь и рейдерских захватах, начиная с 2002 года, когда его арестовывали за украденные деньги пенсионеров из банка «Украина».

В новом составе Верховной рады энергичный предприниматель уже трудился как член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, занимаясь распределением денег на оборонные заводы по ремонту и модернизации бронетехники, танков и артиллерии. А когда друг и соратник по партии Александр Турчинов по кличке Кровавый пастор курировал «Укроборонпром» на посту секретаря СНБО, Пашинский был главой набсовета компании.

Кстати, руководитель «Львовского арсенала», укравшего у ВСУ боеприпасы на 1,5 млрд гривен, имел в бизнес-партнерах пастора-евангелиста из тех же церковных структур, что и Турчинов. Просто так совпало.

Еще в 2018 году в журнале «Новое время» вышло журналистское расследование, в котором утверждалось о причастности Минобороны Украины к закупкам по завышенным ценам старых БМП-1 (1980-х годов) у польской фирмы Wtorplast, которая, в свою очередь, приобретала технику в Чехии. Организовали же схему наш герой Сергей Пашинский и первый заместитель секретаря СНБОУ Олег Гладковский (Свинарчук), кум тогдашнего президента Порошенко.

В 2019 году грантовым проектом Bihus.info было опубликовано еще одно большое расследование, в котором было показано, как сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами в 2015 году организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2–4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

От обвинений тогда кое-как отбились.

Вести с передка

Но по-настоящему золотое время наступило в 2022 году, когда Пашинский находился «в фактическом политическом изгнании в своем загородном имении, отодвинутый на второй план президентом Владимиром Зеленским и его обещанием искоренить коррупцию». К нему обратились с просьбой поднять свои связи и заняться обеспечением армии оружием в критической ситуации.

В материале The New York Times, опубликованном в прошлом году, утверждается, что связанная с экс-нардепом компания «Украинские бронетанковые технологии» стала крупнейшим частным поставщиком оружия с начала войны. По данным издания, продажи за первый год составили рекордные $350 млн по сравнению с $2,8 млн за год до известных событий. Причем занималась фирма именно перепродажей оружия. Расследование было опубликовано на фоне запроса администрации президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины.

По словам журналистов, из-за необходимости обеспечить передовую оружием власть «воскресила фигуры из тяжелого прошлого Украины и отменила, по крайней мере временно, многолетнюю антикоррупционную политику». А появление таких фигур, как Пашинский, является одной из причин, почему американское и британское правительства сами покупают боеприпасы для Украины, а не просто передают деньги.

В прослушке, опубликованной НАБУ, он объясняет неустановленному лицу свою формулу успеха: «Сергей Владимирович, нам боеприпасы нужны? Нужны, дай предложение. И ты даешь предложение по цене ровно в два раза дороже». Там же он обещает совершить половой акт с Залужным, чтобы «прочистить ему мозги», и указывает, на какие именно три буквы должны пойти «Азов»* и вышедшая из него Третья штурмовая бригада. А вот когда «это чмо Билецкий кровью мне подпишет контракт, что мы будем жить долго и счастливо» — тогда другое дело.

Зафиксированный же протоколом негласных следственных (разыскных) действий разговор в офисе Пашинского с его давнишней любовницей, еще одной героиней Майдана и экс-нардепом Татьяной Черновол, представляет интерес не только для сексопатологов, но и для Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Следователь позвонил ей с приглашением дать свидетельские показания по ворованным нефтепродуктам (активистка сошлась с политиком еще в 2012 году и помогала во всех его делах), на что получил шквал эмоций. Сидя в кабинете на улице Липской в Киеве, Черновол сообщила ему, что находится «на передке», и предложила ехать «на точку». «А ещё лучше берите оружие, идите на фронт и вымывайте свой позор кровью! А не выполняйте политические заказы!»

После этого восхищенный «оружейный барон» предложил ей немедленно написать пост в соцсети, что и было исполнено: в нем героическая активистка рассказала, как денно и нощно держит под прицелом своей ПТРК «Стугна» участок дороги «возможной атаки врага… Участок ответственный». А вы в своем Киеве в это время «убираете государственного деятеля, на котором держится оборонка (это именно так)».

«Википедия» утверждает, что Черновол командует расчетом «Стугны-П» в составе 1-й отдельной бригады спецназначения им. Богуна. Таким образом, она либо находилась в отпуске, либо самовольно покинула часть, либо фиктивно числится на военной службе.

Ну а сам Пашинский тем временем вышел под залог, который за него заплатила Национальная ассоциация предприятий оборонпрома Украины. На судебном заседании адвокаты говорили о том, что у самого Пашинского денег нет: его общий доход с 1998 года составил… 18 млн грн (около 43 млн рублей). В СИЗО остался только его подельник Тищенко, за которого заплатить некому, как сказал ему Сергей Владимирович по телефону, «украл ты всего-то-навсего 403 миллиона гривен».

И у наших экспертов нет никаких сомнений: этот опытный человек еще не раз послужит Украине. Даже несмотря на уголовное дело: не в первый раз всё-таки.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.