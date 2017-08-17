Американский журнал National Interest опубликовал статью, автор которой анализирует степень эффективности тяжелого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) BGM-71 TOW в случае его применения против новейшего российского танка Т-14 «Армата».

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-14 « Армата»

Достаточно подробно описав тактико-технические характеристики обеих модификаций американского ПТРК — TOW-2А и TOW-2В, сравнив их с защитными возможностями российского Т-14, освещенными в СМИ, автор статьи приходит к выводу, что ПТРК TOW способен лишь частично повредить российский танк, не гарантируя его уничтожение.

Что ж, такие признания потенциального противника ласкают слух и самомнение, однако не будем торопиться и проанализируем этот вопрос более широко и подробно.

Начнем с описания сравниваемых типов вооружения, поскольку далеко не каждый человек осведомлен, о чем идет речь.

Почти всем хорошо известно, что танк — это подвижная, защищенная боевая машина, предназначенная для уничтожения живой силы и техники противника. Т-14 «Армата» в этом смысле является классическим танком, несмотря на все новшества своей конструкции.

Противотанковые ракетные комплексы, к которым относится и обсуждаемый автором National Interest ПТРК TOW, являются разновидностью противотанкового управляемого ракетного оружия (ПТУР).

Комплексы ПТУР предназначены для борьбы с танками противника, хотя могут довольно успешно применяться и для уничтожения полевых укреплений. Они появились в армиях ведущих держав еще в 60-х годах ХХ века. В настоящее время комплексы ПТУР довольно разнообразны, их носителями могут быть как отдельные бойцы, так и любая техника, от легкового автомобиля до самолета. Главным достоинством ПТУР является то, что стрелок имеет возможность управлять полетом снаряда к цели. Управление снарядом осуществляется наводчиком-оператором по проводам, радиосигналом, самонаведением ракеты по отраженному от цели лазерному лучу или на источник тепла, оптическим сопровождением снаряда через установленную на него камеру. Самым надежным и защищенным типом управления ракетой считается проводная, так как она гарантирует защиту канала связи оператора и ракеты от радиоэлектронного подавления.

К недостаткам ПТУР относятся: малая скорость полета к цели, дающая противнику время для принятия мер защиты, а также малая кинетическая энергия ударной части снаряда. Поэтому боевая часть ПТУР, как правило, кумулятивная, разрушающая цель концентрированным направленным взрывом.

ПТУР TOW-2А использует проводную систему наведения и поражает танк по настильной траектории, а TOW-2В оснащен беспроводной системой наведения (радиосигналом) и атакует танк сверху, в крышу корпуса и башни, где бронезащита самая тонкая. Радиоуправление ракетой не считается надежным, так как оно легко может быть парализовано средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Обе модификации ПТРК TOW используют ракету с тандемной боеголовкой, которая первым взрывом уничтожает блок динамической защиты танка, а вторым — уже саму броню машины.

Автор рассматриваемой нами статьи на основании опубликованных в СМИ данных о системах защиты Т-14 «Армата» считает его способным парализовать наведение ракет радиоэлектронным воздействием или уничтожать их на подлете. Поскольку полной информации о характеристиках комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит» в свободном доступе нет, автор статьи допускает, что КАЗ нового российского танка не сможет противодействовать ракетам, атакующим танк сверху. Исходя из этого делается вывод, что у комплекса TOW-2В есть шансы поразить Т-14 в крышу корпуса или башни. Уничтожение танка таким попаданием не гарантировано, но вывод из строя его необитаемой башни с комплексом основного вооружения заставит уцелевший во внутренней бронекапсуле экипаж вывести танк из боя.

Комплексу TOW-2А автор статьи отказывает в шансах поразить Т-14, так как считает, что даже долетевший сквозь противодействие КАЗ «Афганит» реактивный снаряд не сможет пробить броню танка, защищенную от кумулятивных ударов динамической защитой «Малахит» с модульным комплексом «Реликт», характеристики которых также известны лишь фрагментарно.

Порадовавшись столь высокой оценке, данной авторитетным американским журналом качествам Т-14, отметим некоторые странности, содержащиеся в статье.

Во-первых, не совсем корректно сравнивать ПТРК TOW, разработанный в 80-х годах ХХ века, с защитными характеристиками танка третьего послевоенного поколения, созданного на 30 лет позже. Ведь ни для кого не секрет, что новые системы вооружения создаются как минимум с учетом характеристик уже существующего оружия, а в идеале с расчетом на противодействие перспективным разработкам потенциального противника. В армии США с 1996 года состоит на вооружении куда более современный ПТРК FGM-148 Javelin. Этот комплекс предназначен для поражения бронетехники и укреплений противника и позволяет производить пуск ракеты в любое время суток, из помещений или с закрытых позиций. Ракета комплекса атакует цель сверху, так как вся современная бронетехника слабо забронирована со стороны крыши корпуса и башни. Ракета комплекса Javelin наводится на цель системой самонаведения на тепловое излучение, исходящее от цели. Бронепробиваемость относительно небольшой ракеты комплекса, переносить который может один человек, считается достаточной для поражения всех известных образцов бронетехники в их верхнюю горизонтальную броню. Одним из главных достоинств ПТРК Javelin является модульный принцип конструкции, позволяющий быстро совершенствовать систему под новые требования.

Однако автор статьи прямо заявляет, что ни сирийские «повстанцы», ни украинские националисты современных американских ПТРК не получат, и предлагает всем бесстрашным борцам с «российской военной экспансией» довольствоваться старым противотанковым оружием, технические характеристики которого Вашингтону рассекретить не страшно.

Тем не менее мы все-таки рассмотрим вопросы защищенности Т-14 «Армата» от современных ПТРК, ибо вряд ли он создавался для борьбы с запрещенными в России ИГИЛом или «Правым сектором».

В случае применения ПТРК Javelin против Т-14 «Армата» решающими факторами защиты новейшего российского танка станут степень защищенности крыши корпуса и необитаемой башни от боеголовок тандемного типа, способность машины противодействовать тепловым системам наведения ракет, а также контроль верхней полусферы комплексом активной защиты «Афганит» или подобным комплексом другого типа.

На последний аспект стоит обратить особое внимание. Создание комплексов активной защиты, способных нейтрализовать или уничтожить управляемую ракету еще до ее попадания в танк, существенно снизило эффективность ПТУРов. Уже сейчас российский КАЗ «Афганит» и израильская система Trophy способны не только отклонять ракеты, но и уничтожать их на расстоянии. Именно поэтому разработчики систем ПТУР ищут новые возможности доведения ракеты до контакта с танком. Простое увеличение скорости ракеты не решит проблему, так как разработчики КАЗ уже заявляют о том, что собираются «научить» свои комплексы уничтожать даже подлетающие к танку снаряды, выпущенные из пушек. Такой рост способностей танков не выдерживать, а отражать удар, заставляет искать новые пути решения задачи их поражения.

Если ракета комплекса Javelin перед попаданием уходит вверх и атакует танк оттуда, то ракета современного израильского ПТРК Spike способна лететь к своей цели по произвольной траектории, так как установленная на ракету видеокамера позволяет оператору наведения смотреть на цель «глазами ракеты», меняя направление движения и направляя снаряд в конкретную точку цели.

Тем не менее этот метод тоже не гарантирует контакт ракеты с танком, ведь дистанционное управление очень уязвимо для средств РЭБ, которые имеются на Т-14 «Армата» и скоро будут устанавливаться на все танки ведущих военных держав.

Если во второй половине ХХ века ПТУР должен был лишь попасть в танк и пробить его броню, то сейчас задача уничтожения современного танка ПТУРом сильно усложнилась и делится на такие составляющие:

1. преодолеть радиоэлектронное подавление систем наведения ракет;

2. преодолеть тепловые ловушки, дымовые и аэрозольные завесы, встречное излучение, ослепляющее головку самонаведения или самого оператора наведения ракеты;

3. избежать уничтожения ракеты встречными выстрелами комплексов активной защиты танка;

4. разрушить блок динамической защиты, прикрывающий броню танка;

5. пробить броню и поразить экипаж и внутреннее оборудование машины.

Нетрудно заметить, что перед создателями комплексов ПТУР сейчас стоит задача, которая усложняется все больше и больше. Защищенность современных танков растет и становится всё более многообразной. Извечное соревнование «щита» и «меча» вышло на новый виток, на котором средства защиты на сегодняшний день демонстрируют превосходство над средствами нападения. В истории развития оружия и военной техники подобное превосходство одного над другим случалось не раз, однако долговечным оно никогда не было.

Пока в мире разрабатываются новые танки, разработки эффективного противотанкового оружия тоже не прекратятся. Не исключено, что они продолжатся в абсолютно другой плоскости: либо в совершенно новой, либо в хорошо забытой старой.