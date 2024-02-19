Прошло чуть больше недели с начала февраля, как в сети появилось жестокое видео из города Шахты Ростовской области, где отчим издевается надо своей крохотной падчерицей, пока матери нет дома.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах видно, как он дергает и швыряет трехлетнюю девочку на пол, приговаривая: «Видишь, как мать тебя не забрала? Воот… Видишь, ты упала… Я над тобой издеваюсь, я — мразь».

Автор ролика — 29-летний отчим малышки Илья Кулинич, предположительно живет сейчас только на военные выплаты, так как является ветераном СВО и потерял ногу на поле боя. Кроме того, молодой человек дважды привлекался к уголовной ответственности. Мать девочки Софии, Анастасия Яровикова воспитывалась в соцприюте для детей и подростков в Ростове-на-Дону и регулярно оттуда сбегала. Анастасия неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время горе-мать нигде не работает.

Сам автор видео объяснил свой поступок тем, что, когда Анастасия ушла к подруге праздновать день рождения и оставила ребенка с ним, малышка начала капризничать, а он вышел из себя. Не сдержавшись, Илья и записал это видео, позже отправил Анастасии, якобы для того, чтобы девушка побыстрее вернулась домой. Мать девочки по какой-то причине переслала это видео своей подруге, а та в свою очередь выложила ролик в сеть.

Удивительно то, что после разразившегося скандала мать стала оправдывать своего сожителя, а через несколько дней они еще и официально оформили брак. При этом сам мужчина не отрицает, что видео снял именно он, но уверяет: обижать ребенка не хотел.

Пара в своем интервью для журналистов попыталась объясниться: мол, ребенок отчима не боится, идет на руки и называет папой. Они оба уверяют, что произошедшее — глупое недоразумение и такое больше не повторится. Якобы с девочкой всё хорошо и они ее очень любят.

Маме, оставившей дочку с отчимом, грозит предупреждение или административный штраф от 100 до 500 рублей. Действия мужчины проверяют органы опеки и СК. Но неожиданно для всех именно в этот момент пара получила огонь семейного очага «Сердце России».

Скриншот страницы в социальных сетях

Новость о вручении огня 9 февраля, в день свадьбы Анастасии и Ильи, была опубликована на странице «ВКонтакте» администрации города Шахты. Но через какое-то время под постом появились сообщения подруги невесты о том, что Илья издевается над ребенком. Администраторы паблика не придумали ничего лучше, как закрыть возможность комментирования, а потом и вовсе удалили пост.

ИА Регнум сделало запрос в администрацию города Шахты с просьбой разъяснить, по каким критериям молодожены были выбраны для вручения «Сердца России» и кто занимался отбором семей для награждения. Из присланного ответа становится ясным, что к реализации хорошей идеи чиновники опять подошли кое-как, а главным критерием стало «положительное впечатление» от жениха и невесты.

«Пара молодожёнов для передачи лампады с пламенем Всероссийского семейного очага «Сердце России» специально не отбиралась. <…> Так как они жители города Шахты, вступали в брак впервые, им было предложено поучаствовать в мероприятии, и они с радостью согласились. Пара производила положительное впечатление. При подаче заявления на регистрацию брака жених и невеста сообщили сотруднику, что общих детей у них нет», — говорится в ответе городской администрации.

Таким образом, ребенок остался за кадром.

Но как отмечает в разговоре с ИА Регнум психотерапевт, кандидат наук Ирина Обухова, ключевая вещь в подобной ситуации — состояние ребенка. Даже если Илья и Анастасия напирают за то, что ребенок зовет отчима папой и идет к нему на руки — это не значит, что малышка попросту не запугана.

«Запуганный ребенок будет называть вас как угодно, хоть крокодилом», — говорит Обухова, добавляя, что специалистам надо детально изучать атмосферу в семье и тщательно общаться с родителями ребенка.

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К слову, соседи семейства Кулинич-Яровиковых описали эту пару как не очень благонадежных персонажей. По их словам, в квартире молодоженов часто бывали гости и происходили гулянки. Также некоторые слышали крики на ребёнка, ссоры, а по ночам звучал детский плач.

А то, что женщина встала грудью на амбразуру, защищая своего мужа, хотя пострадал ее родной ребенок, объясняет психолог, укладывается в грустную тенденцию, когда женщина между ребенком и мужчиной выбирает «мужские штаны». Обычно такое происходит в случае второго брака матери.

«Есть у некоторых российских женщин патологический страх одиночества, чтобы «лишь бы мужчина был рядом». Таким дамам надо прилепиться к кому-то и ощутить, что она не одна. И на заклание в итоге чаще всего идут дети от первого брака. В таких ситуациях матери на многие вещи просто закрывают глаза», — пояснила Ирина Обухова.

Решение о дальнейшей судьбе девочки, а также по факту размещения ролика в сети интернет, должны принимать органы опеки и правоохранительные органы Ростовской области исходя из фактических обстоятельств дела, подчеркнул в комментарии для ИА Регнум уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Как говорят в аппарате одного из региональных уполномоченных по правам человека, в ситуациях с детьми всегда множество подводных камней, когда, казалось бы, очевидная ситуация при ближайшем рассмотрении может оказаться совершенно противоположной. Так что у «неблагополучной» на первый взгляд семьи может быть вполне светлое будущее — как и наоборот.

В любом случае действия органов опеки и правоохранительных органов должны быть направлены на защиту прав ребенка, наилучшему обеспечению его интересов. По словам заместителя главы администрации города Шахты по соцразвитию Ольги Тхак, органы опеки поместили ребенка в приёмно-карантинное отделение Центра помощи детям.

«Ребёнок прошёл медицинское освидетельствование. В ближайшее время она будет находиться там с социальными педагогами, психологами и воспитателями. Родителей к ней не допускают. С девочкой работают психологи, она чувствует себя хорошо. Решение, оставить ли её с родителями или изъять из семьи, примут органы опеки»,— сообщила она.

В настоящее время момент ведется следствие, ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам ребёнка по Ростовской области, а также у главы СК РФ Александра Бастрыкина. А сам обидчик ребенка уже записал видео с извинениями, мол, не хотел делать больно — просто так случайно получилось.

Тем временем ситуация начала развиваться уже в другом направлении. Сообщение об издевательствах над ребенком распространилось в соцсетях, и особо активные граждане даже нашли адрес, по которому якобы проживает семья. Помимо обращений в полицию и Следственный комитет в комментариях зазвучали призывы «решить вопрос» самостоятельно. То есть устроить самосуд над обидчиком крохи.

Скриншот страницы в социальных сетях

Скриншот страницы в социальных сетях

Некоторые излишне «неравнодушные» в самом деле приехали и стали ломиться в дверь. Но адрес оказался неверным, проживающие там люди буквально взмолились, чтобы их оставили в покое: там живет семья без детей, которые ни сном, ни духом не ведали о ситуации и пребывали в глубоком шоке от приездов «активистов».

Возможно, если бы адрес оказался правильным, в новостные ленты могло бы попасть сообщение об еще одном преступлении. Но решать, кто прав, а кто виноват должны всё-таки правоохранительные органы и психологи, а не толпа, которой всё равно, по какому адресу идти и кого там «наказать», считает адвокат московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов в комментарии для ИА Регнум.

По его словам, люди, которые решают вершить самосуд, будут нести ту же ответственность, а возможно, даже и более тяжкую, что и человек, который совершил противоправное действо.

«У человека, при виде такого ролика, например, может произойти эмоциональный всплеск, состояние аффекта. И в таком состоянии он решает идти вершить справедливость, наказать злодея», — говорит Мурадов. По его словам, гражданин в такой момент может не осознавать, что в будущем понесет наказание за самоуправство.

Про публикацию домашнего адреса — вообще отдельный разговор, с кучей нюансов, считает адвокат. В первую очередь — серьезная уголовная статья «Подстрекательство», где может последовать очень серьезное наказание, для соучастников, которые активно распространяют адрес, в том числе. Во-вторых, это нарушение частной жизни и распространение персональных данных.

Случай в Шахтах, как и любое другое возможное нарушение закона, не допускает линчевания, с фактом должны разбираться соответствующие ведомства, психологи и судебные органы.