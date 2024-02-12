Москва, 12 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В городе Шахты в Ростовской области мужчина издевался над трёхлетней дочерью сожительницы и снимал всё на видео. Кадры, на которых запечатлено как мужчина дергает ребёнка за одежду и бросает на пол, попали в Сеть.

Кадр из видео

«Видишь, как мать тебя не забрала? Воот… Видишь, ты упала… Я над тобой издеваюсь, я — мразь», — комментировал сам агрессор происходящее.

По данным местных СМИ, издевался над малышкой 29-летний Илья Кулинич — жених её 25-летней матери Анастасии. Женщина ушла на День рождения подруги и оставила ребёнка на попечение сожителю. Как выяснили журналисты ИА Регнум, инцидент не испортил отношения пары и буквально через несколько дней они поженились.

В комментарии РЕН ТВ, супруги заявили, что якобы Илья не собирался причинять вред маленькой Софии. По словам мужчины, такими «воспитательными методами» он хотел вынудить Анастасию поскорее вернуться домой.

При этом, по данным ИА Регнум, Илья уже был ранее судим. В 2012 году в отношении него возбудили дело за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время Кулинич является инвалидом.

После инцидента с трёхлетней Софией официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ростовской области была привлечена к ответственности мать девочки. Она допустила ситуацию, при которой её сожитель всячески унижал ребёнка и снимал это на видео.