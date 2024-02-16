В этом году в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16–18 февраля, будут обсуждаться вопросы мира во всем мире через диалог. Об этом заявил глава конференции Кристоф Гойсген. Однако Украины сказанное явно не касается. Накануне встречи Владимир Зеленский встретился с германскими лидерами и подписал соглашение «о гарантиях безопасности», которое закрепляет немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 млрд евро на этот год. Впереди аналогичные встречи и, как было анонсировано, подписание аналогичного соглашения с Францией.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

То, что такое случится, было известно еще в середине января, когда в Киеве премьер-министр Британии Риши Сунак зафиксировал первые долгосрочные обещания помощи и навязал украинской власти формулировки такого рода, что Украина должна больше, чем её партнеры. Теперь наступил черед немцев. «Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по санкциям против агрессора, трибунала, замороженных активов», — сообщил Зеленский. А в пресс-релизе его офиса говорится, что соглашение также предусматривает «механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину» в течение 24 часов. Документ называется беспрецедентным, но, как и в первом случае с бриттами, он не является «гарантиями безопасности» — такая формулировка не употребляется нигде.

Называется это «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Федеративной Республикой Германия». Но конкретные объемы и сроки поставок этой помощи не указаны и остаются на усмотрение Берлина. Есть и важная оговорка в первом разделе — «Германия напоминает, что национальные бюджетные ассигнования применяются и требуют четкого разрешения германского Бундестага». То есть в каждом случае выделения денег решение по факту будет принимать парламент Германии на свое усмотрение. А деньги они подсчитали тщательно.

В 2022 году Германия предоставила Украине военную помощь общей стоимостью 1,68 млрд евро в рамках инициативы Федерального правительства по развитию потенциала безопасности. В 2023-м помощь потянула на сумму более 5 млрд евро. В 2024 году Германия решила предоставить финансовые средства на общую сумму 7,1 млрд евро. Более того, с 2022-го были предоставлены дополнительные разрешения на принятие обязательств на следующие годы на сумму в несколько миллиардов евро.

Но теперь речь не идет только о военной помощи.

Обширный документ затрагивает самые разные сферы — от подготовки украинских военных и ликвидации «узких мест» в производстве необходимых боеприпасов до проведения реформ, направленных на внедрение европейских стандартов и внедрения зеленой энергетики. По сути дела, немцы добровольно берут на себя роль опекуна, который будет держать за руку, вытирать слёзки и вовремя варить кашу: противодействовать «информационным российским и любым другим манипуляциям и пропаганде», заниматься разминированием территорий, бороться с оргпреступностью и т.д.

«Учитывая европейскую перспективу Украины, Германия будет оказывать помощь Украине в гармонизации ее законодательства со стандартами ЕС. Кроме того, предполагается интенсификация сотрудничества в таких сферах, как строительная отрасль, кибербезопасность, цифровая трансформация / Индустрия 4.0, химическая промышленность, электроника / электротехника, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение, оружейная промышленность и зеленая энергетика / водородная энергия», — говорится в соглашении.

GLOBAL LOOK PRESS Военный завод на Украине

Кроме того, немцы пообещали держать замороженными российские суверенные активы, пока «Российская Федерация не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». А пока заниматься восстановлением последней.

То есть та часть, которая относится к «гарантиям безопасности», очень короткая, и про нее канцлер Олаф Шольц пояснил, что она вступит в силу после потенциального прекращения огня. Вдруг огонь войны вспыхнет снова — и тогда посоветуемся, что вам конкретно нужно. А пока будем всесторонне опекать в рамках заданных бюджетов.

И такая постановка вопроса очень даже устраивает Зеленского, который объявил подписанное соглашение «мощным». Теперь и без финансовой поддержки США, где протолкнуть решение о выделении необходимых денег, можно будет как-то продержаться. Фактически содержание Украины теперь переложено на Германию — и то же самое украинская власть желает получить от 25 стран.

Вероятно, это и предложит Зеленский с трибуны конференции как базовую концепцию. «Готовимся к Мюнхенской конференции безопасности — важной не только европейской, но и глобальной платформы. Украина представит свое видение в этом году. И во многом решающего года — тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, которые точно не должны быть потеряны», — заявил он в своем обращении.

Видение складывается простое: все коллективно сбрасываются на жизнеобеспечение Украины, а она продолжает воевать. Меняется способ финансирования: главный донор в лице США «слился», рассмотрение помощи Украине в Конгрессе будет подвешено как минимум до марта. А с миру по нитке — голому рубаха. И снаряды крупного калибра. Тем более, как следует из опубликованного 12 февраля организаторами форума аналитического доклада, граждане Германии, как и большинства других стран G7, более не считают Россию главной угрозой для своих государств.

Далее на очереди Франция, в ходе визита Зеленского Эммануэль Макрон «подтвердит решимость Франции и дальше оказывать непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и со всеми партнерами», заявили в администрации французского президента. Вопрос только в том, какой объем обязательств возьмут на себя другие подписанты и что получится в итоге.

Ведь та же Британия на 2024 год пообещала только 2,5 млрд фунтов и под условие, что будет развивать ВСУ до такого уровня, «чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь». То есть делают инвестиции в наемное войско. А французы до нынешнего времени направили Киеву вооружений лишь на 500 млн евро, в то время как занимающий первое место по военным поставкам Вашингтон потратил 43,9 млрд.

А самое главное, что времени на это попрошайничество у Зеленского остается совсем мало. После 20 мая правовой статус Зеленского станет как минимум неопределенным. Как максимум можно будет говорить о нелегитимности президента и узурпации им власти. Так что текущий вояж можно считать последней попыткой обеспечить себе подушку, которая или даст возможность относительно комфортно усидеть после окончания президентских полномочий, или нет.

Любые помехи безжалостно устраняются, поэтому и экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в Мюнхен, потому что ему там грозит «смертельная опасность». А кухонные конспирологи считают, что и указ о снятии главкома Залужного был связан также и с нежеланием оставлять его на хозяйстве без присмотра во время важнейшего заграничного вояжа. А первое, что случилось с приходом главкома Сырского — «посыпалась» оборона в Авдеевке, тяжелейшие бои с угрозой окружения там — главная новость в украинских СМИ. Лучшая иллюстрация того ужаса, который происходит, «когда вы не даете денег».