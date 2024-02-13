Вашингтон, 13 февраля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен посетить в ближайшее дни несколько стран Западной Европы. Цель поездки — ускорить выделение военной помощи ВСУ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В своём турне Зеленский планирует побывать в Париже, Берлине, Мюнхене, Лондоне. Но официальной информации об этом нет.

Также известно, что лидер киевского режима будет участвовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленскому нужно как можно быстрее «выбить» военную помощь — запасы боеприпасов на Украине кончаются. Кроме того, он будет настаивать и на предоставлении гарантий безопасности от Группы семи (G7), написали авторы агентства.

Как сообщало ИА Регнум, США и Великобритания опасаются предательства со стороны Киева в связи с неудачами ВСУ в ходе боевых действий. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк проговорилась, что армии не хватает бронетехники.

Украина не победит Россию на поле боя даже при помощи западных стран, заявил 12 февраля в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист Такер Карлсон.