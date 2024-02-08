Москва, 8 февраля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Крупнейшими совладельцами активов «Яндекса» после реструктуризации компании станут его менеджеры, говорится в опубликованном 8 февраля пресс-релизе владеющего компанией нидерландского холдинга Yandex N. V.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», — говорится в публикации.

Сообщается, что менеджеры будут контролировать структуру FMP, которая получит долю в размере 35%. В неё войдут около 50 человек, у каждого будет не более 5%. В долю также войдут ещё четыре совладельца: «Инфинити менеджмент», которая получит 25%, «Аргонавт» и «IT. Развитие» (по 15%) и «Меридиан-сервис» (10%).

В компании подчеркнули, что ни у одного из пайщиов не будет контрольного пакета. Также никто не из них не находится под западными санкциями.

Отмечается, что «Яндекс» после реструктуризации продолжит работать с поисковыми, развлекательными и образовательными сервисами, облачными технологиями, автономными автомобилями и искусственным интеллектом. Yandex N. V. будет иметь ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Yandex N. V. 5 февраля объявил о продаже за 475 млрд рублей активов «Яндекса». До 31 июля нидерландское предприятие сменит название и перестанет использовать бренды «Яндекса».

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов назвал эту сделку новым этапом в развитии компании и важнейшим решением для России. Он подчеркнул, что «Яндекс» не будет сворачивать проекты и станет примером успешной российской крупной технологической компании. Нахождение предприятия в юрисдикции страны позволит ей удерживать статус государства с самостоятельной IT-отраслью, добавил учёный.