О том, что Польша в течение нескольких ближайших лет уже обретет ядерное оружие, генерал Ярослав Крашевский на самом деле не говорил. Журналисты любят всё приукрасить.

Иван Шилов ИА Регнум

Бывший глава Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск и бывший директор Департамента по вопросам верховенства вооруженных сил в Бюро национальной безопасности сказал, что получение такого оружия — сценарий реальный, но это «вызов ближайших лет». Потому что обладание им дает очень высокий уровень безопасности: «Обычно на такие государства не нападают, и возможность каких-либо действий по провоцированию локального кризиса даже не рассматривается».

Однако, считает Крашевский, пересмотр системы владения ядерным оружием в мире непременно случится лишь после окончания вооруженного конфликта на Украине. «Западной Европе надоело быть запуганной Россией. Необходимо всё пересмотреть заново, имея такого непредсказуемого соседа, как Российская Федерация»,— заявил генерал в эфире радио RMF24.

Поводом для размышлений генерала стала решительная публикация в британском еженедельнике The Spectator, где представитель аналитического центра American Enterprise Institute (AEI) утверждает: пора уже дать Польше «бронь атомову».

И вот это «пора» гораздо интереснее рассуждений отставного военного, поскольку смена ролей ядерных держав Европы — достаточно давний проект. Задача британцев — отобрать бомбу у Германии с Францией и отдать её лояльным полякам. Украинский кейс тут — еще один отличный повод разрушить старый ЕС и установить в нём британское доминирование. А статья в The Spectator дает необходимые и очень подробные пояснения, зачем именно это нужно сделать.

Итак, налицо российская угроза. Дикие орды с Востока снова рвутся в цивилизованную Европу. Но кто же её защитит? Европа не должна обманываться: Трамп не будет жестким по отношению к России, не будет заинтересован в укреплении НАТО и не станет защищать подвергшегося нападению союзника согласно статье пятой Устава.

Далее, «если смотреть из Варшавы или Таллина», европейские ядерные силы, контролируемые в основном франко-германскими тандемом, выглядят бесполезными. Особенно учитывая историю того, как обе страны ранее неправильно строили отношения с Россией, не считывали её намерения и адаптировались под неё. В общем, не оправдали надежд, и положиться на лидеров ЕС никак нельзя.

Тем не менее, как отмечает автор The Spectator, это не означает, что Европа, и особенно Восточная Европа, беспомощна, «поскольку существует большая группа стран — Польша, страны Балтии и Северной Европы — которые доверяют друг другу, имеют общий взгляд на Россию и могли бы легко приобрести и поддерживать свои собственные силы сдерживания». Достаточно будет, чтобы хотя бы одна из них взяла на себя фиксированные расходы и предложила соглашение о разделе ядерного оружия заинтересованным сторонам.

Соответственно, при всем богатстве выбора, именно Польша, самая большая страна региона, инвестирует значительные средства как в военную, так и в ядерную энергетику, поэтому будет очевидным первым кандидатом.

«В постамериканском мире польский ядерный зонтик мог бы помочь обезопасить восточный фланг Европы. Он также предоставил бы альтернативный способ гарантировать безопасность Украины после окончания боевых действий, особенно если членство в НАТО больше не является вариантом (для Киева). Однако ядерная Польша стала бы ответом на вечную проблему европейской геополитики: «как остановить стремление Германии и России к доминированию на евразийском пространстве», — заключает эксперт. А Британия — одна из ядерных держав Европы — скромно могла бы быть включена «в совместные действия».

План предельно понятен. Но есть нюанс.

Если кто и даст полякам ядерное оружие — то только американцы, которые делились им с европейцами ещё с 1950-х годов. Тысячи боеприпасов разных типов, предназначенных для сдерживания СССР, всё еще лежат на складах, и у них один хозяин.

Когда-то НАТО столкнулась с серьезной проблемой значительного преимущества обычных войск СССР и государств-сателлитов. О гонке по производству тысяч танков или о привлечении миллионов новобранцев не могло быть и речи, поэтому основное внимание было сосредоточено на ядерном оружии, в котором Штаты имели значительное преимущество.

По программе Совместных ядерных миссий НАТО (Nuclear sharing) США могут передавать его ряду стран Альянса (с которыми заключены соглашения о передаче их военно-воздушным силам в случае военной необходимости ядерных бомб). На территории Европы они хранятся на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.

В случае начала войны бомбы могут быть установлены на самолётах той страны, где они имеются в наличии, но только командование США может принять решение об их применении. По интересному совпадению, еще 18 апреля 2003 года правительства Польши и США подписали контракт на поставку 36 одноместных боевых самолетов F-16C и 12 двухместных учебно-боевых самолетов F-16D. На сегодняшний день ими укомплектованы три эскадрильи, и эти машины, к которым поляки активно докупают новейшие вооружения, способны нести и ядерный боеприпас.

Естественно, Польша желала подать заявку на Nuclear sharing примерно со времени своего вступления в НАТО в 1999 году. Хотя это всегда отрицала.

В 2016 году заместитель министра обороны Томаш Шатковский неосторожно ляпнул о таких желаниях в интервью, после чего минобороны Польши спешно заявило, что «никакой работы над подключением нашей страны к программе НАТО Nuclear Sharing не ведется». Мол, интервью Шатковского следует рассматривать в общем контексте комментариев о недостатке потенциала ядерного сдерживания на восточных границах НАТО.

При этом польские источники, размышляющие на заданную тему, указывают, что на территории ЕС имеются не только бомбы, но и, к примеру, тактические ядерные боеголовки, не включенные в программу обмена.

«В 1952-68 годах между США и европейскими странами НАТО было подписано в общей сложности 68 секретных соглашений, которые регулировали принципы «совместного использования» американского ядерного оружия. По сей день все они остаются в тайне», — пишет в журнале TVN24 na Weekend Мацей Кухарчик.

Как известно, в структуре НАТО есть высший орган управления — Группа ядерного планирования (NPG), отвечающая за управление ядерным оружием. В его состав входят все страны Альянса, кроме Франции, заявившей, что её ядерные силы независимы.

В октябре 2023 г. глава директората ядерной политики блока Джессика Кокс заявила, что Альянс пока не видит оснований менять местоположение развернутого США ядерного оружия на европейских базах. А если натовская страна желает принять участие в ядерной миссии, это должно обсуждаться блоком в рамках NPG, в частности, укрепит ли участие этой страны ядерную безопасность НАТО или же оно сопряжено с рисками.

Пока превращение Польши в «ядерную державу» рассматривалось как риск, притом крупный, провоцирующий «ярость со стороны России».

Но времена меняются, и, судя по всему, Британия, активно толкающая этот процесс (и являющаяся постоянным членом NPG), намерена сделать крупную ставку, для чего активно готовится почва. Вряд ли теперь об этом проболтается по телевизору польский минобороновский чиновник.

Но негласно подготовка уже может вестись как минимум на уровне переоборудования упомянутых F-16 под соответствующие задачи, о чем как бы вскользь упомянул генерал Крашевский, нахваливая модернизацию Войска Польского. А оно, как пионер, всегда готово отодвинуть угрозы «максимально далеко от границ НАТО».

И это, безусловно, следует иметь в виду.