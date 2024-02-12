Варшава, 12 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В течение нескольких лет в Польше может быть размещено ядерное оружие, этот сценарий может быть реализован в рамках программы НАТО Nuclear sharing по размещению американского ядерного оружия в Европе, заявил 12 февраля генерал ВС Польши Ярослав Крашевский.

Los Alamos National Laboratory

«Я считаю этот сценарий реальным», — сказал он в интервью радиостанции RMF FM.

Польша заинтересована в том, чтобы на её территории было размещено ядерное оружие, и высокие расходы на его содержание не должны стать препятствием, потому что «у безопасности нет цены», сказал Крашевский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у правящей в стране коалиции есть стремление превратить страну в один большой «оружейный завод». Во время выступления на форуме в Давосе он сказал, что Варшава «изучает возможности увеличения производства боеприпасов и военной техники» в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Польша отрицает очевидные факты, продвигая ядерные тезисы и «качая» войну с Россией, отмечал в свою очередь польский политик Олаф Сволкень. В Варшаве не хотят принять тот факт, что у России были все основания и причины начать спецоперацию на Украине, вместо этого польская элита продолжает продвигать иррациональную русофобию, заявил он.

В октябре 2023 года в МИД РФ заявили, что США финансировали обновление мест хранения ядерных бомб в Великобритании, а значит, планируют вернуть их туда. Замглавы МИД Сергей Рябков предупредил США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. По его словам, такие действия Вашингтона не укрепляют безопасность и не становятся устрашением для Москвы.

Намерение США разместить ядерное оружие в Великобритании может означать наличие цели нанесения «первого удара» по России, отмечал в свою очередь глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. По его словам, в их число может войти ввод в стратегические ракетные комплексы адресов британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы.