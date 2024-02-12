В сети впервые появились кадры, подтверждающие факт поражения реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, стоящих на вооружении ВСУ. Фотографии выгрузки повреждённых машин комплекса из военно-транспортного самолета Ан-124 украинских ВВС опубликовал американский блогер Keystone Intel. Позднее исследователи отследили маршрут движения самолёта из Восточной Европы в аэропорт города Гаррисберг на западе США.

Иван Шилов ИА Регнум

Обе машины получили повреждения средней тяжести: у одной отсутствует колесо, в то время как корпус другой пробит в нескольких местах. Оба комплекса были доставлены на одно из предприятий концерна Lockheed Martin для ремонта.

Это первые опубликованные повреждения комплексов HIMARS за всё время проведения СВО, хотя ранее Министерство обороны России неоднократно сообщало об уничтожении систем.

Например, в пятницу девятого февраля о поражении пункта базирования комплексов в районе населённого пункта Белая Криница было официально доложено главе ведомства Сергею Шойгу. И тот факт, что потери в реактивной артиллерии ВСУ обнародованы западными источниками, является плохим сигналом для Киева, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

Исчезновение, пусть и временное, сразу двух пусковых установок с театра военных действий окажет влияние на возможности украинской армии. По словам эксперта, эффективность РСЗО HIMARS напрямую зависит от работы разведки: спутниковой, которая даёт первичные координаты, и беспилотной, которая эти координаты проверяет и уточняет.

«Линия фронта очень большая и, теоретически, на какой-то период в отдельной точке удары могут ослабнуть. Машин остаётся меньше, им нужно тратить время на перемещение. А там и цель может позицию поменять или беспилотник наведения будет сбит. То есть чем больше машин, тем оперативнее они могут выдвигаться для нанесения ударов, и наоборот», — отмечает Тумбарцев.

Опасный оппонент

Для ВСУ потеря дальнобойных РСЗО именно сейчас является крайне чувствительной. По мере того, как США всё больше отстраняются от помощи Киеву и тормозят процесс передачи военной помощи, украинская сторона всё чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских снарядов. В этих условиях применение высокоточных реактивных систем залпового огня оставалось едва ли не последним «козырем» украинской артиллерии. С выходом из строя сразу двух машин огневая мощь ВСУ упадёт.

Первые системы HIMARS были поставлены на Украину летом 2022 года и смогли существенно повысить огневые возможности ВСУ. В отличие от танков Leopard и других западных «подарков», РСЗО смогли показать себя как грозное оружие, особенно при нанесении ударов по инфраструктурным объектам в тылу.

Комплекс предназначен для нанесения удара реактивными снарядами калибра 227 мм. ВСУ также имеют на вооружении гусеничный вариант комплекса M270, боекомплект которого составляет 12 ракет. Номенклатура вооружений «Химаря», как его прозвали наши солдаты, включает как неуправляемые, так и управляемые реактивные снаряды GMLRS с дальностью поражения от 40 до 90 км. Также может быть использован для запуска тактической ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью применения до 300 км.

В частности, именно «Хаймарсы» применялись для нанесения ударов по Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, с их помощью ВСУ пытались нанести удары по аэродромам, пунктам базирования, командным пунктам и другим объектам.

По мере того как российские комплексы ПВО адаптировались к новой угрозе и научились сбивать ракеты противника, выпущенные по объектам в тылу, ВСУ изменили тактику применения американского чудо-оружия, во многом — из-за усилий российских войск по его выслеживанию и уничтожению. Так, в феврале 2023 года Министерство обороны РФ сообщило, что в районе города Краматорска удалось уничтожить две системы залпового огня противника: М-142 и М-270 MLRS.

Хотя противник, по понятным причинам, не признаёт потери, вывод о выбытии из строя отдельных машин можно сделать по косвенным признакам. В январе 2024 года министерство обороны Франции сообщило о передаче ВСУ дополнительно двух реактивных систем залпового огня LRU — аналога комплекса M270. Новые поставки, предположительно, должны были покрыть нехватку вооружений, возникшую из-за уничтожения ранее поставленных машин российскими войсками.

При этом ВСУ всё реже применяют комплекс для пуска сразу всего боекомплекта из шести ракет «пакетом». Вместо этого комплексы используются для пуска одной-двух управляемых ракет по заранее выявленной цели: скоплению техники, узлу связи, артиллерийской позиции или пункту управления беспилотниками. На операторов БПЛА дорогие ракеты не жалеют.

После одиночного или сдвоенного пуска машина максимально оперативно меняет место дислокации и отводится в тыл. До поры до времени эта тактика давала результаты, однако теперь дорогие американские игрушки придётся либо прятать ещё глубже в тылу, либо еще реже использовать.

Выводы неутешительны

О характере повреждений обеих машин, прибывших в США на ремонт, можно сделать только предварительные выводы. Одна из них явно подорвалась на мине. С другой дела явно серьезнее. В кабине, ветровом стекле и других элементах корпуса есть несколько пробоин, что указывает на поражение машины боеприпасом с кассетной боевой частью.

«Можно предположить, что был применён дальнобойный высокоточный боеприпас с кассетной боевой частью, например «Торнадо-С». Теоретически, если в глубине обороны противника работал беспилотник типа Zala-421-16E, оператор мог зафиксировать работу «Хаймарса» и довести его до укрытия, по которому отработали тем, что было под рукой», — считает наш эксперт.

Ряд источников предполагает, что для уничтожения комплекса был применён высокоточный авиационный боеприпас (комплекс ракетно-бомбового вооружения) Х-36 «Гром». Благодаря ракетному двигателю и крыльям комплекс обладает дальностью поражения до 120 км.

Ранее украинские источники неоднократно сообщали о применении «Грома» и демонстрировали обломки ракет, используемых для нанесения ударов на существенном удалении от линии фронта. Теоретически, именно этот боеприпас мог быть выпущен по позиции «Хаймарса», после получения данных от беспилотника разведки.

Оценить характер повреждений, полученных каждой отдельной машиной, на основании имеющихся фотографий можно лишь приблизительно. Однако тот факт, что ремонт будет производится на предприятии Letterkenny Army Depot в Пенсильвании, занимающемся производством комплексов, а не на одном из предприятий НАТО в Европе, говорит о том, что машины выбыли на длительный срок.

Внешне всё это выглядит «не страшно». Однако зачастую бывает так, что техника может выглядеть целой, но важные узлы уничтожены. Например, в результате подрыва на мине или поражения кассетным боеприпасом могла быть повреждена электроника, замена которой требует серьёзного ремонта.

«Длительность ремонта зависит от загруженности предприятия и наличия запасных частей, необходимых для замены. С этим вроде проблем быть не должно, так как HIMARS — серийная машина и активно производится, а каких-то значительных мероприятий, которыми могло бы быть загружено предприятие, как будто нет. Соответственно, ремонт может занять немного времени. Но всё зависит от тяжести повреждений, могут уйти и месяцы», — добавляет Тумбарцев.

Эксперты отмечают, что комплексы HIMARS, учитывая интенсивность их использования вблизи линии фронта, однозначно становились добычей российских войск. Однако тот факт, что эвакуация машин попала в объектив гражданских наблюдателей, является «плохим сигналом» для ВСУ. На вооружении украинских войск находится, по различным данным, от 20 до 40 комплексов M142 HIMARS. Также Киеву были поставлены более двадцати комплексов M270.

Однако гусеничные пусковые установки обладают существенно меньшей мобильностью, чем колёсные, вследствие чего их нельзя эффективно использовать по тактике: выехал — дал залп — отступил. Потеря же комплексов HIMARS означает, что ВСУ лишаются возможности оперативно поддерживать свою пехоту. В первую очередь это создаёт угрозы для плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра, в районе населённого пункта Крынки.

Ранее аналитический портал Lostarmour объединил данные о потерях для артиллерии ВСУ в Херсонской области. С ноября 2023 года зафиксировано 63 случая попаданий по позициям украинских артиллеристов. Примерно в половине случаев удары привели к уничтожению орудий противника.

Без огневой поддержки с правого берега и ударов «Хаймарса» положение десанта существенно ухудшается. Также потеря сразу двух машин снижает возможности ВСУ по использованию последнего «подарка» от США — бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB, поставка которых была анонсирована Белым домом в начале февраля 2024 года.

Для российских войск выбытие у противника из строя сразу двух ракетных установок ещё более увеличивает преимущество в огневой мощи, а с другой стороны — открывает возможности для подавления оставшихся машин. Если тенденция по методичному выбиванию «Хаймарсов» одного за другим продолжится, украинцы навсегда лишатся возможности наносить высокоточные удары как на линии боевого соприкосновения, так и в оперативных тылах российских войск.