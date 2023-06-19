Донецк, 19 июня, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил установку РСЗО HIMARS, предоставленную Украине Соединёнными Штатами Америки. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Одной из таких управляемых ракет расчёт… точным попаданием уничтожил… натовский «Хаймарс», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что РСЗО «Торнадо-С», способная применять современные управляемые реактивные снаряды, создана на базе реактивной системы залпового огня «Смерч».

Как стало известно ИА Регнум, ранее система противовоздушной обороны Херсонской области сбила в ночь на 18 июня пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и перехватила одну британскую крылатую ракету Storm Shadow. В экстренных службах подчеркнули, что ВСУ в течение ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Васильевке, Таврийске и Лазурном.