Вашингтон, 22 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении, распространённом 22 декабря пресс-службой Белого дома.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

Отмечается, что указ призван затруднить использование Россией военно-промышленной базы для поддержки усилий, якобы направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США.

Речь, в частности, идёт о противодействии тому, чтобы Россия использовала международные финансовые системы для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на американского чиновника написала, что США будут отключать банки по всему миру от своей финансовой системы, если они нарушат антироссийские санкции. В чёрный список будут внесены финансовые институты, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.