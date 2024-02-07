Россия не исключает выхода из Арктического совета. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. По его словам, Москва будет защищать свои интересы в Арктике «Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — заявил дипломат.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия пока сохраняет там работу. Если участие в организации перестанет соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут принимать особые решения», — подтвердил эту мысль пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политику во льды принесли США

Казалось бы, выход уж точно нашим интересам не должен соответствовать. Арктический совет — это сообщество восьми стран, имеющих выход к Заполярью, — России, США, Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии. Он создан для совместного развития, сохранения и взаимодействия в Арктике. Причем Совет изначально позиционировался как не привязанный к политике.

«По своему уставу и характеру Арктический совет был нацелен на сотрудничество в области экологии, климата, малых народов севера, науки, отчасти экономики», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. И, казалось бы, обострение отношений России и Запада не должно влиять на работу нашей страны в Совете. Однако в итоге повлияло.

С подачи Вашингтона арктическое сотрудничество было политизировано.

«Противоборство гораздо более тотальное и всеобъемлющее, чем имело место в период холодной войны. Тогда мы сотрудничали по многим направлениям, включая стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Сегодня такого нет», — поясняет Дмитрий Суслов.

По сути, американцы навязали странам Совета свое видение Арктики. С конца 2010-х годов США активно продвигают идею о том, что Арктика из буфера между Россией и Западом становится регионом проецирования силы и зоной конфронтации, продолжает Дмитрий Суслов.

Еще до СВО США приняли три военно-арктические стратегии, где рассматривали Россию как противника, настаивали на милитаризации Арктики и говорили, что Арктика — это приоритетный регион для наращивания военного присутствия США и НАТО. И что Арктика — это потенциальный театр военных действий против России, напоминает эксперт.

Поэтому неудивительно, что с самого начала СВО работа России в Совете была фактически заблокирована. Москве просто объявили бойкот.

Заморозка

Участие России было приостановлено на целом ряде площадок помимо Арктического совета. Подобная участь постигла и Конференцию парламентариев Арктического региона (последнее заседание с участием РФ состоялось в позапрошлом феврале), и Конференцию парламентариев Баренцева региона (последнее заседание в 2021 году).

С 8 марта 2022 года Россия отстранена от работы в формате «Северного измерения», заморожено сотрудничество России и Северного совета, где у нашей страны был статус приглашенного гостя, пишет тг-канал «Капитан Арктика».

Был заморожен и ряда межгосударственных программ, направленных на освоение Арктики и арктическое сотрудничество. Особенно сильно это коснулось программы приграничного сотрудничества межу ЕС и РФ — «Коларктик», «Карелия» и «Россия — Юго-Восточная Финляндия».

Западные «партнеры» приостановили членство 55 российских структур в проекте «Университет Арктики», допустив, правда, конкретных ученых под нейтральным флагом.

И страны Запада абсолютно не смущал даже тот факт, что в 2022 году Россия была председателем Арктического совета. Они фактически бойкотировали российское председательство и продолжали мероприятия по арктической проблематике без участия России.

Когда российское председательство в этом совете закончилось, Запад просто продолжил без нас, тем самым де факто исключив Россию из этой структуры, — напоминает Дмитрий Суслов.

Без России не заработает

В ближайшее время каких-то позитивных подвижек в этом вопросе не будет. Скорее наоборот, после вступления Швеции в НАТО получится, что 7 из 8 членов Арктического совета представляют этот альянс. Организацию, спаянную жесткой дисциплиной (ну, по крайней мере среди северных ее членов бунтарей нет) и нацеленную не на сотрудничество, а на противостояние России.

Конечно, чисто теоретически Россия могла бы найти такие сферы в Арктике, где сотрудничество еще возможно. Которые можно вывести за скобки противостояния потому, что там есть общие интересы. Однако прямо сейчас Москва принципиально отказывается вообще что-то выводить за скобки.

«Да, США предлагают сотрудничать по вопросам стратегической стабильности. Но Россия считает, что в нынешних обстоятельствах это недопустимо. Москва последовательно отстаивает мысль о том, что некое избирательное сотрудничество с Западом по каким-то отдельным вопросам при сохранении его общей гибридной войны против России только легитимизирует эту самую гибридную войну. Оправдывает ее и усиливает», — продолжает Дмитрий Суслов.

Максимум, на что согласна Россия, — это обмены заключенными и периодические встречи ответственных товарищей для того, чтобы избежать перетекания СВО на Украине в прямое военное столкновение России и США. И сотрудничество в Арктике к этим исключениям явно не относится. Поэтому из Арктического совета, где Россию демонстративно игнорируют, вполне можно выходить.

Для Совета это, конечно, будет катастрофа. Ряд исследователей на конференции Arctic Frontier-2024 (ежегодное мероприятие, посвященное в том числе и работе Совета) сами признавались в том, что без России организация будет выхолощена.

Все-таки наша страна занимает значительную часть арктической территории. Москва же вполне может найти себе других партнеров — тех, которые заинтересованы в конструктивном сотрудничестве в Заполярье.

России необходимо сотрудничать по арктической проблематике со странами мирового большинства, которые проявляют к Арктике все больший интерес. Включая и Китай, и Индию, резюмирует Дмитрий Суслов.