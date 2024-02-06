Москва, 6 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Если деятельность Арктического совета (АС) не будет соответствовать интересам России, то российская сторона не исключает выхода из этого объединения, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов в интервью «Интерфакс». Такой приём дипломат назвал одной из опций, потенциально необходимых стране для внешнеполитического манёвра в условиях антироссийских санкций.

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Николай Корчунов, являющиеся также старшим должностным лицом в Арктическом совете от России, констатировал наличие искусственно созданных сложностей в работе совета.

«Деятельность Арктического совета в данный момент вызывает озабоченность в связи с ограничением вовлечённости некоторых стран АС в его работу. Организация функционирует на самых низких оборотах», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, попытка председательствующей в нём Норвегии возобновить полноформатную работу объединения не встречает поддержки у других членов организации. А среди факторов, указывающих на возрастающую военно-политическую напряжённость, Корчунов выделил решение НАТО о расширении и включении Арктического региона в сферу своих интересов. Также Россию беспокоит наращивание военного присутствия НАТО в Арктическом регионе вместе с ростом задач не оборонительного, а наступательного характера.

«Эти действия подкрепляются конфронтационной риторикой руководства НАТО при замороженных по инициативе западных стран встречах на уровне начальников генеральных штабов арктических государств, служивших важным механизмом укрепления доверия в военной сфере», — подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал, что Россия может покинуть Арктический совет, если тот перестанет быть эффективным.

«Россия пока сохраняет там работу. Если участие в организации перестанет соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут принимать особые решения», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Арктический совет (АС) учрежден 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера. Его участниками стали восемь арктических государств: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Россия председательствовала с мая 2021 года, а в мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

В марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против специальной военной операции Украине. Практически замороженными оказались очень важные для северных стран исследования окружающей среды, климата и создание инфраструктуры коллективной безопасности.

Арктика и США

Арктика для мира — кладовая природных ресурсов, самый короткий морской путь из Европы в Азию. В конце 2023 года Bloomberg писал, что США расширили континентальный шельф в зоне претензий России на 1 млн кв. м. Большая часть этих территорий находится в Арктике и Беринговом море рядом с границами России и Канады.

Расширяя шельф, США рассчитывают получить доступ к редкоземельным минералам, использующимся для производства тяговых батарей для электромобилей. В декабре 2023 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал притязания США на континентальный шельф в Арктике провокацией. Россия, по его словам, несмотря ни на что, продолжит принимать необходимые меры для соблюдения национальных интересов страны в арктическом регионе.

Ранее заслуженный зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер заявил, что США должны отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и призвать другие государства к таким же шагам ради защиты Северного Ледовитого океана.

Аналогичную точку зрения высказал и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По словам учёного, расширение экономической деятельности в Арктике — это сейчас центральное направление.

«Очень мало осталось мест, куда можно эффективно вкладывать деньги, и Арктика — одна из таковых. Никто своей прибыли не отдаст во имя сохранения белых медведей. Проблема не в том, что там можно хорошо заработать. Там непросто заработать — нужно вкладывать огромные средства, иначе ничего не получится. Но зато это место, где вы заработаете точно больше, чем процент по кредиту, который вы взяли, чтобы заработать», — сказал эксперт.

Китай и арктическая гонка

К российскому противостоянию арктической гонки активно подключается Китай. Совместно с Россией обсуждается реализация совместных проектов по устойчивому развитию Арктического региона.

«Прорабатываются проекты прежде всего направленные на устойчивое развитие Арктического региона и имеющие важное значение для экономики, науки двух стран», — подчёркивал Николай Корчунов осенью 2023 года.

В качестве компонента глобальной инициативы Си Цзиньпина «Пояса и пути» Пекин предложил «Полярный шелковый путь». В 2023 году отмечалось, что эта инициатива позволила бы использовать более короткие расстояния для доставки товаров через Арктику, избегая узких мест в Суэцком канале и Малаккском проливе.

Российская Арктика

Арктика для России это 28% территории, 20 тыс. км морской границы, экспортные товары и Северный морской путь. Огромный преимуществом в Арктике президент Владимир Путин считает наличие у России мощного ледокольного флота. В ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград» 26 января глава государства подчеркивал, что Россия продолжит строительство новых ледоколов и других судов, предназначенных для работы в Арктике, которые очень ждут на Чукотке, Ямале, Таймыре, в Якутии, во всех арктических регионах.

О том, что новые проекты на Северном морском пути обеспечат в следующем десятилетии кратное увеличение грузопотока — свыше 200 млн т в год, заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации 24 января глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, новым перспективным направлением стал арктический туризм. Турпоток в Арктику в 2023 году превысил 1,1 млн человек.

О лидерстве России в вопросах освоения арктики отмечал в конце 2023 года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, без наличия ледоколов, которых у Америки практически нет, в арктических регионах делать особенно нечего.

Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике не имеют международно-правовой основы, мировое сообщество может не признать новые границы, высказывался в конце 2023 года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Как сообщало ИА Регнум, расширенный континентальный шельф (ECS) — территория в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км. На эту территорию в Арктике также претендуют Россия и Канада.

24 декабря США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии. Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов выразил мнение, что такие действия со стороны США могут привести к усилению напряжённости.

По оценке доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры.