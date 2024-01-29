Ереван, 29 января, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границы, механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении», — сказал Пашинян в ходе торжественного заседания по случаю Дня армии Армении 28 января.

Армянский премьер-министр отметил, что необходимость подписания пакта о ненападении может появиться в том случае, если работа над проектом мирного договора займёт больше времени, чем ожидалось изначально. Также Пашинян подчеркнул, что Армения не имеет никаких претензий на какие-либо территории, кроме суверенных.

По словам Пашиняна, Ереван также предложил Баку взаимный отвод войск от бывших границ Армянской и Азербайджанской ССР. Такой шаг, как полагает глава правительства, позволил бы странами усилить контроль над территориями бывший советских республик.

Как передавало ИА Регнум, ранее Никол Пашинян заявил, что рассчитывает получить от властей Азербайджана гарантии того, что Баку в будущем не будет предъявлять какие-либо территориальные претензии Еревану. На встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» 13 января армянский премьер-министр сообщил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

Напомним, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. 19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале проведения «антитеррористических мероприятий». Спустя сутки при посредничестве Российской Федерации Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха договорились о перемирии, по условиям которого регион перешёл под контроль Баку. При этом власти Армении признали Нагорный Карабах частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.