Новая экранизация культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которая вышла в прокат менее недели назад, уверенно лидирует по сборам. К 29 января картина «взяла кассу» в 414 млн рублей (для сравнения, ближайший преследователь — фильм «Холоп-2» — собрал 118 млн).

Сергей Фадеичев/ТАСС

Можно прогнозировать, что такими темпами картина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях «отобьёт» вложенные в неё 1,2 млрд рублей. Из которых 800 млн — государственные деньги от Фонда кино.

Притом что игра актёров (в первую очередь, немца Аугуста Диля в роли Воланда), и в особенности операторская работа, спецэффекты и костюмы, получили по большей части неплохие отзывы в прессе, обсуждение фильма приобрело скандальный оттенок.

В том числе вызвало вопросы о том, правильно ли поступил Фонд кино, выдав государственные средства режиссёру фильма Михаилу Локшину.

И дело отнюдь не в том, что «Мастер и Маргарита» — лишь третья работа Локшина (в конце концов, его предыдущий фильм, «Серебряные коньки» стал первой российской картиной, вышедшей на платформе Netflix Originals). Дело в отчётливо прокиевской позиции режиссёра, которая, впрочем, не помешала ему взять деньги у российского государства и снимать кино за его счёт.

Локшин в ожиданиях репараций

24 февраля 2022 года, в день начала СВО, Локшин разместил на своей странице в соцсети сообщение израильского военного историка и футуролога Юваля Ноя Харари со словами «будущее всех нас зависит от храбрости украинского народа». Через три дня уже сам Локшин написал, что «поколениям россиян придется платить репарации» Украине.

Тема репараций не отпускала режиссёра и год спустя — 23 февраля 2023 года он по-английски поделился тем, что еще перед началом СВО начал изучать «послевоенные репарации Германии, историю судов над военными преступниками». Похоже, что с нацистской Германией Локшин сравнивает не Украину, ведь в том же посте он написал: «Прошел год, и надежды те же: чтобы (конфликт закончился) победой Украины, чтобы все те, кто ответственны… оказались на скамье подсудимых и были выплачены репарации».

Скриншот социальной сети Михаила Лошкина

На этом фоне перепосты со страницы литератора-иноагента Дмитрия Глуховского (проходит обвиняемым по делу о фейках о российской армии) выглядят вполне ожидаемыми. Так же, как и сообщение в поддержку Олега Сенцова, осуждённого в России за терроризм, обменянного в 2019-м, а ныне воюющего против России в рядах ВСУ под Авдеевкой.

Позже Локшин удалил эти сообщения и закрыл профиль в (запрещённой в России) соцсети Instagram, но снимки и следы в кэше остались.

В том числе сообщение от 23 декабря 2023 года со ссылкой на т. н. «расследование преступлений», якобы совершённых российскими военными в Буче Киевской области.

Вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание: на скриншотах из Facebook (соцсетью владеет компания Meta*, признанная экстремистской организацией в РФ) Локшина видно, что он переводил средства украинскому режиссеру документального кино Миле Жлуктенко, отметив, что неизвестно, как Жлуктенко потратила деньги. «Может, и правда, кино какое снимала».

На фоне скандала с высказываниями Локшина в соцсетях разыскали и посты, указывающие на отношение исполнителей главных ролей — Цыганова и Снигирь — к идущей СВО.

Цыганов сразу после начала спецоперации записал публичное обращение, где категорично выступил «против войны». Правда, с тех пор артист умерил свой пыл и старался не светиться.

Кроме того, Цыганов в своем интервью на канале «Осторожно: Собчак» рассказал, что после начала СВО у него произошли изменения не только в карьере, но и в отношениях с близкими.

Скриншот социальной сети Михаила Лошкина

Супруга Цыганова, актриса Юлия Снигирь, в честь дня рождения общего с Цыгановым сына Федора опубликовала поздравительный пост, где пожелала сыну, чтобы он не знал, что такое война. В принципе, если не знать семейного настроения, пост не вызывает нареканий и к нему могут присоединиться практически все матери. Но спустя некоторое время Юлия этот пост удалила.

Американские корни

Цыганов и Снигирь могли бы сыграть у режиссёра Николая Лебедева, автора «Легенды №17», постановщика, к которому не было вопросов политического характера. Весной 2018-го именно Лебедев представлял проект на питчинге — собеседовании с экспертами Фонда кино по поводу распределения госсубсидий на кинопроизводство. Тогда и была упомянута сумма 800 млн рублей (столько, напомним, фильм в итоге получил из бюджета через фонд).

Но тогда, в 2018-м, в 800 млн рублей оценивался весь бюджет картины. Впоследствии был обозначен и «дедлайн» выхода в прокат — 2021 год. Изначально была задана высокая планка вероятных гонораров актёрам — на роль Маргариты пробовалась «девушка Бонда» и звезда франшизы Marvel Ольга Куриленко, а в роли Воланда видели Гэри Олдмана (но не сошлись по оплате).

Но затем, как пояснял продюсер картины Рубен Дишдишян, возникли финансовые трудности, а далее график и съёмочный процесс «сломала» пандемия COVID. Работа зависла, и в этот момент Лебедева пригласили на другой, также подвисший из-за эпидемии, проект — фильм «Нюрнберг» (картина также вышла с запозданием, в 2023 году вместо 2021-го).

Поэтому Дишдишян и пригласил Локшина, который в 2020-м выпустил очень успешные по ковидным временам «Серебряные коньки» — которые, как уже говорилось выше, собрали много просмотров в онлайн-кинотеатрах и получили хорошую «прессу».

Добавим, что до этого момента рекламщик и режиссёр клипов Локшин был, пожалуй, больше известен благодаря своей экзотической биографии.

Он — родившийся в Сан-Франциско Майкл Локшин, сын Арнольда и Лорен Локшин, потомственных жителей Калифорнии с российскими корнями.

В 60-е американские биологи Локшин, как и многие выпускники университета Беркли, были активистами ультралевого и пацифистского движения. Но доктор Арнольд и бакалавр Лорен пошли дальше — вступили в Компартию США и из-за преследований ФБР эмигрировали в Советский Союз (причем уже в перестройку, в 1986-м).

Похоже, что Арнольд Локшин не изменил своим идеям — в 2013-м он публично вступился за Эдварда Сноудена.

Но сын пошёл в отца разве что тем, что был недоволен своей родиной, выразив демонстративную поддержку Киеву, его армии и его западным союзникам.

Как быть с картиной

«Последние два года позиция этого режиссера была общеизвестна, почему он продолжал вести этот проект, почему не сменили?», — заметил в комментарии ИА Регнум писатель и сценарист, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко.

«Не возникало бы таких сложных вопросов у людей: мы смотрим кино, а режиссер скажем так, плюет в лицо всей стране, — считает Лукьяненко. — Нигде в мире ничего подобного нет. Я не представляю, чтобы в какой-то стране режиссер, выступающий против страны, получал огромные деньги от государства на съемки каких-то проектов, пусть даже такого общекультурного плана», — отметил член Общественной палаты России.

«Почему один из лучших военных документалистов страны, Макс Фадеев, который прошел всю войну с 2014 года, вынужден все время проводить сборы и просить средства у людей, чтобы доделать очередной фильм, а какой-то русофоб получает бюджетные деньги?» — задаётся вопросом депутат МГД Медведев.

Он подчёркивает — если бы речь шла просто о продюсерском проекте без привлечения денег государства, то вопросов возникло бы меньше. «Но тут совсем иная ситуация», — отмечает парламентарий.

Но, наверное, главный вопрос — как быть с самой картиной, учитывая откровенно враждебные высказывания и действия режиссёра картины?

«Не хотелось бы, чтобы это все превращалось в дурную советскую практику, когда какой-нибудь актер уезжает на Запад и после этого фильмы с его участием ложатся на полку, на многие годы. Это тоже вариант тупиковый», — заметил по этому поводу Сергей Лукьяненко.

Но есть и другие мнения. Актёр, кинорежиссёр, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с ИА Регнум назвал новую экранизацию Булгакова «торжеством сатанизма». Он считает, что оснований для того, чтобы снять фильм с проката, предостаточно. Начиная от «бездарной и аморфной» работы актеров, заканчивая политической подоплекой от режиссера.

«Это очень опасный для человеческого сознания фильм, и это уже прецедент», — подчеркнул собеседник.

Но что касается политических моментов, то трудно было предсказать, что во время подготовки проекта к выпуску Локшин «осудит СВО и поддержит Украину. И то, что актеры, участвовавшие в фильме, у них такое же отношение. Но тем не менее они присутствуют на экране», — подчеркнул Бурляев.

По его словам, нужно серьёзно заниматься теми, кто принимает решения в Минкультуры и в Фонде кино, ведь Минкульт совершенно безответственно относится к разного рода проектам. Поэтому законодатели должны принять законы, которые «восстановят вертикаль власти Министерства культуры РФ и ответственность за все подразделения культуры в стране».

ИА Регнум направил запрос в Минкульт РФ об официальных комментариях касательно резонансного вопроса вокруг нашумевшей картины «Мастер и Маргарита» и ее режиссера, ждем ответа.