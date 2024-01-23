Количество россиян, вернувшихся в Россию из Грузии в 2023 году, на 31 тыс. человек превысило численность тех, кто уехал из России в Грузию, сообщил ТАСС со ссылкой на грузинское МВД.

Сергей Корсун ИА Регнум

Всего по итогам прошлого года закавказскую республику покинули 1 887 223 россиян.

Водители легковых автомобилей с паспортами России въехали в Грузию в 2023 году более 757 тыс. раз, а выехали около 1,2 млн раз.

Кроме традиционного потока туристов (который вырос ещё заметнее благодаря восстановлению в 2023-м прямых авиарейсов в Грузию и обратно), на статистику пересечения границы явно повлиял обратный отток релокантов, которые уехали в 2022-м на фоне начавшейся военной спецоперации на Украине.

Еще в марте 2023-го наблюдатели фиксировали: поток автомашин с россиянами на ставшем ранее знаменитым пограничном переходе Верхний Ларс растянулся на несколько километров, но уже в направлении России.

Грузия потеряла свою притягательность в глазах релокантов, пришли к выводу наблюдатели. Не в последнюю очередь из-за того, что жизнь в ближнем зарубежье оказалась недешевой — по оценке международной платформы анализа цен Numbeo, Тбилиси занял третье место по дороговизне среди самых популярных направлений релокации россиян (первое место у Еревана, второе — у Белграда; Алма-Ата и Стамбул оказались дешевле).

По оценке Numbeo, только на ежемесячный съем квартиры в Тбилиси надо потратить от 500–700 долларов на окраине до 900–1000 долларов в центре города (та же платформа оценивает съем «однушки» в центре Москвы в 700 долларов, а в спальных районах — в 400 долларов). Плюс коммунальные платежи в районе 70 долларов — по оценке того же Numbeo и по свидетельствам самих же релокантов в соцсетях.

Большинство (62%) работающих за границей россиян были готовы вернуться в ближайшее время. Такой вывод следовал из опубликованных в апреле 2023 года результатов исследования, которое провели консалтинговая компания «Яков и партнёры» и портал HeadHunter. Мало кто из опрошенных релокантов смог добиться роста своих доходов, а некоторые с отъездом оказались в гораздо худшем положении.

Оценки по количеству вернувшихся разнятся. Британская Financial Times в октябре признавала, что больше 15% релокантов уже вернулись в Россию.

То же агентство HeadHunter ссылалось на данные изучения 29 тысяч резюме россиян, уехавших в 2022–2023 годах, констатировало — к ноябрю прошлого года более четверти (26%) тех, кто убыл в течение 2022-го, вернулись в Россию. Среди стран, откуда в основном возвращались, фигурировала и Грузия (наряду с Арменией, Казахстаном, Турцией и Узбекистаном).

Наконец, в декабре специалисты компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительство, сообщили «Известиям», что в Россию вернулись примерно 40% релокантов.

При всей разнице оценок количества вернувшихся наблюдатели (не исключая западных) фиксируют обратный поток.

«Ты женишься на всей инфраструктуре»

«Я общаюсь со многими ищущими работу людьми, вижу ситуацию, — рассказывает ИА Регнум специалист по подбору персонала Зулия Лоикова. — Очень многие вернулись в Россию, очень много «айтишников» поняли, что им комфортнее в России, что здесь всё хорошо, много рабочих мест и достойные зарплаты».

Некоторые из возвращающихся, попав за границу, столкнулись с ущемлением своих прав, явными проявлениями русофобии, констатирует эксперт. «Отказы по национальным соображениям типа «русских не берём» тоже имеет место, некая социальная неустроенность, дороговизна жизни, бытовые проблемы, — перечисляет собеседница ИА Регнум. — Например, непросто ребёнка в детский сад или в школу пристроить».

Значительное количество россиян возвращается не только из Грузии, отмечает специалист.

По состоянию на конец 2023 года только соискателей в отрасли IT, которые, решив вернуться из Казахстана и трудоустроиться в России, оказались на примете у Лоиковой, насчитывалось около 3,5 тысячи человек. А из Узбекистана, куда, по её наблюдениям, уехали около 6,5 тысячи россиян, вернулись больше половины.

Многие релоканты отправились в Сербию, использовав бывшие республики СССР как промежуточные пункты пребывания, отмечает Лоикова. Но и такой вариант ПМЖ подошёл далеко не всем.

«Когда переезжаешь в другую страну, это же не просто переезд, ты фактически «женишься» на всей инфраструктуре. А это и дорогостоящие образование и медицина, и общая стоимость жизни, и реальное ограничение свобод», — указывает собеседница.

Многим кажется, что в России «нет свободы», а потом за рубежом сталкиваются с достаточно жёсткой цензурой и отсутствием набора привычных услуг, свойственных российским городам, отмечает Лоикова. «Раз — и вы открыли приложение, оформили заказ. В любой другой стране мира, даже в каком-нибудь крутом мегаполисе, вам не доставят через 10–15 минут продукты. А «Госуслуги»? Посмотрите, какая автоматизация. У нас реально круто автоматизированы процессы».

Более того, по замечанию Лоиковой, даже иностранцы всё чаще проявляют заинтересованность в переезде в Россию на ПМЖ: привлекает в первую очередь меньшая налоговая нагрузка.

«Один из соискателей мне написал, что попробовал себя в Европе и его оттуда никто не гонит, — рассказывает эксперт по рынку персонала. — Но считает, что его мозги сейчас нужнее в России. Естественно, я его передала коллегам, кто занимается подбором таких технических директоров непосредственно в компаниях, они его забрали».

По оценке Лоиковой, в российской экономике «возникает потребность в дополнительных кадрах широчайшего спектра». В свою очередь, в Европе и США наблюдается безработица, многие специалисты остаются без трудоустройства. Многие релоканты, не осознав реалий и устремившись за рубеж, на месте сталкиваются с неприятной действительностью, пока в России растут зарплаты, а за многими специалистами работодатели просто «бегают».

«Нигде, кроме России, они по-настоящему не нужны»

Массовое «бегство» релокантов из России в 2022 году было безусловно связано с началом военной спецоперации и частичной мобилизацией, сказал ИА Регнум профессор-исследователь департамента политики и управления НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

Но общая масса таких людей оказалась не такой большой, и их поток иссякает. Одновременно отмечается и тенденция к возвращению в Россию.

Многие релоканты, по мнению эксперта, уезжая, руководствовались логикой «хорошо там, где нас нет». Хотя границы открыты с 1991 года, и у многих россиян накоплен богатый опыт зарубежных вояжей, но постоянная жизнь «за бугром» для большинства оказалась не такой комфортной, как непродолжительные туристические поездки.

«Впечатление, что, например, в Грузии лучше, чем в России, действительно было у многих, но постепенно пришло осознание, что ты там чужой, что тебя никто не ждёт, а в некоторых случаях даже ждут, но исключительно в своих корыстных целях, — отмечает Поляков. — Многие уехавшие осознают, что нигде, кроме России, они по-настоящему не нужны».