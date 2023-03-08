Тбилиси, 9 марта, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Очередь из желающих покинуть Грузию в связи с беспорядками в Тбилиси образовалась на КПП «Верхний Ларс», расположенном на российско-грузинской границе. Об этом 8 марта сообщили очевидцы в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

Уточняется, что на границе скопились сотни автомобилей как с российским, так и с грузинскими номерами. Очередь стоит в сторону выезда в Россию. Кроме того, в социальных сетях интернет-пользователи активно спрашивают о возможных сложностях, которые могут возникнуть при пересечении российско-грузинской границы на КПП «Верхний Ларс».

Причиной массового бегства граждан из Грузии в Россию стали акции протеста в Тбилиси против законопроектов об иноагентах, вылившиеся в беспорядки и столкновения с полицией.