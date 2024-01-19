* запрещённая в России организация

Минюст признал нацистскими четыре организации украинского происхождения и запретил демонстрировать их атрибутику и символику, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о трёх структурах, известных из истории Второй мировой, — Организации украинских националистов (ОУН)*, Украинской повстанческой армии (УПА)* Степана Бандеры и Романа Шухевича, а также о менее известной Украинской народно-революционной армии (УНРА, она же «Полесская сечь») Тараса «Бульбы» Боровца.

Кроме того, под запрет попала получившая известность в 1990-е Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА — УНСО)*

Основанием для запрета стала 6-я статья закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Один из пунктов этой статьи запрещает пропаганду и демонстрации атрибутики организаций, запрещённых Нюрнбергским трибуналом и подобными судами по итогам войны. Другой пункт запрещает неонацистские сообщества и их атрибутику.

Ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях. К слову, статья 20.3 КоАП подразумевает довольно щадящие санкции. За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики этих организаций полагается штраф всего 1–2 тыс. рублей (альтернатива — административный арест до 15 суток).

Должностные лица облагаются штрафом на сумму 1–4 тыс. рублей, юрлица — штрафом в 10–50 тыс. рублей.

Но, как бы то ни было, за приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!», а также эмблему в виде золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, теперь полагается наказание.

Возникает другой вопрос: из четырёх новых организаций, признанных нацистскими, три (ОУН, УПА и УНА —УНСО) в России уже были запрещены. Ведь достаточно давно, в 2014 году были включены в список экстремистских. Созданный в 2015-м «Добровольческий рух ОУН»*, правопреемник «исторической организации», попал под запрет в 2022-м.

Но их символика (тот же клич «Слава Украине!») до сих пор не были поставлены вне закона, что может вызывать недоумение.

С другой стороны, возникает вопрос: насколько обоснованно внесение всех четырёх организаций в какие-либо дополнительные реестры, помимо списка экстремистских? Может, эта мера избыточна?

Иногда приходится действовать с колёс

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский считает, что случай с запретом демонстрации символов ОУН, УПА и подобных им организаций действительно выглядит как запоздалая мера.

На отдельных маркетплейсах — в сетевых магазинах, работающих в России, — и сейчас можно приобрести, помимо сомнительной атрибутики, различные литературные труды, предлагающие экстремистские, русофобские или антироссийские трактовки истории и современности.

Проблема в том, что антиэкстремистское законодательство России приходится дорабатывать на ходу, отмечает заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Например, так называемый Русский добровольческий корпус*, воюющий против бывших соотечественников с 2022-го и взявший на себя ответственность за нападение на Белгородскую область в мае 2023-го, лишь 30 декабря был внесён в список террористических организаций. Эмблема РДК официально не внесена в список запрещённых символов.

Не так быстро под запрет попал и бело-сине-белый флаг, который с февраля 2022 года используют «заукраинские» несистемные оппозиционеры, обосновавшиеся в эмиграции. О запрете БСБ как символа запрещённого Легиона ВСУ «Свобода России»* стало известно лишь в мае 2023-го из решения Зеленоградского суда Москвы.

Речь идёт не столько о пробелах в законах, сколько о скорости и объёмах принимаемых решений, считает Жданов. «В особых условиях действовать приходится быстро — с колёс. И не всегда есть время прописать все детали», — отмечает собеседник.

Можно согласиться в случае с экстремистскими новоделами вроде РДК. Но бандеровская чёрно-красная символика и клич «Слава Украине!» были хорошо известны с прошлого века: если не из исторических трудов и кинолент о Великой Отечественной, то из сводок Первой чеченской, где боевики УНА — УНСО воевали на стороне сепаратистов.

«Избежать чрезмерных репрессий»

Дело в осторожности законодателей и правоприменителей, полагают собеседники ИА Регнум.

«Здесь есть одна очень важная деталь — необходимо не «выплеснуть ребёнка вместе с водой», — рассуждает Вышинский. — Я, например, не согласен, чтобы под видом борьбы с экстремизмом вдруг начали запрещать научную литературу об экстремистских организациях, о различных «национальных легионах» и военных преступниках времён существования СССР. А это огромный пласт научной и научно-популярной литературы, нужной широкой аудитории».

Открытым остаётся вопрос о том, надо ли запрещать (или оставить в доступе для изучения историками, контрпропагандистами и специалистами по экстремизму) книги идеологов украинского «интегрального национализма», который стал идейной базой для нынешнего киевского режима.

Во всяком случае книги Дмитрия (Дмитро) Донцова, на которые прямо ориентировалось бандеровское крыло ОУН, на данный момент находятся в открытом доступе в некоторых российских электронных книжных магазинах.

С другой стороны, общество само «регулирует и запрещает» оборот символов противника и его идеологических предшественников, полагают эксперты. Сейчас в свободной продаже нет ни бандеровской символики, ни атрибутики «Правого сектора»*, ни символов современных коллаборационистов — того же так называемого РДК, отмечает Жданов. «Даже на блошиных рынках, — уверяет эксперт. — Да, есть гитлеровская — на оружии, снаряжении — для коллекционеров. Но «новоделов» для массового употребления не видел. Все всё понимают».

Пример ОУН, УНРА, УПА и УНА — УНСО, как считает юрист, показывает, что сейчас в России и нормативное регулирование, и юридическая практика нацелены на избежание «чрезмерных и избыточных репрессий».

Главное в таком вопросе — гибкость в правоприменительной практике, считает адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. В отдельных случаях общественные деятели, журналисты и просто неравнодушные граждане должны иметь возможность использовать любые символы в исследовательских или критических целях, добавляет юрист.

Также необходимо учитывать риски непреднамеренного использования символов запрещённых организаций. И вот здесь в помощь списки Минюста, подчёркивает Вышинский.

«Как выявить, например, историческое мифотворчество и экстремизм в книгах? — задаётся вопросом Вышинский. — Есть список экстремистской литературы, которая запрещена, такие списки существуют во всех странах мира. То есть работают государственные фильтры. Кроме того, у серьёзных научно-исторических литературных трудов есть свои рецензенты и редакционные коллегии».

Экстремизм «для справки»

Но полностью прекратить доступ к информации экстремистского содержания крайне сложно, сказал ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Яркий тому пример — не запрещенная в РФ и находящаяся в открытом доступе Википедия, многие разделы которой содержат утверждения, противоречащие законодательству России, порой просто пропагандируют экстремизм, русофобию и нацизм. «Вики» начали активно править в прокиевском ключе не с февраля 2022 года, а как минимум с 2014-го.

И там-то история ОУН — УПА, УНА — УНСО и подобных структур, не говоря уже об актуальной информации о спецоперации на Украине, подана не только не «пророссийски», но даже не нейтрально, отмечают собеседники.

«Видимо, доступ к Википедии до сих пор не закрыт лишь потому, что она также служит источником информации вообще, и полноценной альтернативы ей в России пока нет, — рассуждает Вышинский. — При этом когда я пытался создать страничку про одного человека, который был активистом «Антимайдана», мне её быстро «обнулили» — убрали все факты, кроме «родился, учился, служил» и так далее. И даже если вносишь там какие-то свои правки, их тоже моментально устраняют».

Дудчак напоминает, что сейчас в России идут работы над запуском полной версии достойной альтернативы этой информационной базы — Рувики. Не исключено, что вскоре она сможет полностью заменить русскоязычным пользователям все прежние аналоги.

А пока организацию, отвечающую за обновление международной базы, вполне можно «точечно» штрафовать за размещение информации, нарушающей законы России. «Пусть хотя бы приносят деньги в казну, пока их не закрыли», — резюмирует политолог.

* — Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.

* — Приветствие «Слава Украине!» отнесено к атрибутике организаций, включённых в список нацистских по решению Минюста РФ.