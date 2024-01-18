В новый бюджетный год Украина входит с огромной дырой в 37 млрд долларов, взять которые можно только у кого-то взаймы. Правда, власти всячески внушают гражданам осторожный оптимизм.

Иван Шилов ИА Регнум

К примеру, в проекте бюджета на 2024 г. дефицит составлял $42,9 млрд, то есть его удалось прилично уменьшить. А украинский минфин даже хвастался, что непокрытая потребность в международном финансировании составляет «всего» $29 млрд — тут поджались, там урезали, сократили зарплаты госслужащим. Но, как подчеркнул министр Сергей Марченко, это «проблема правительства, проблема посольств, проблема президента».

И президент поехал её решать. Во время визита в Латвию неделю назад Владимир Зеленский заявил, что без западного финансирования украинские пенсионеры умрут.

«Мы много чего покупаем за свои деньги, но когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — задал риторический вопрос президент, как считается, независимого государства, в котором победило достоинство.

В Латвии его слушатели вежливо промолчали, там две трети пенсионеров получают от 200 до 400 евро — ниже черты бедности. И на сегодняшний день перед украинской властью стоит очень непростой вопрос: где взять деньги не на войну, а на жизнь? Поскольку с выплатой по внешним долгам, покрытием оборонных и других внутренних потребностей необходимо, по оценкам экспертов, найти сумму в $110 млрд. Как говорится, «такого Україна ще не бачила».

Дай миллион

Второй бюджет Украины, принятый в условиях военного положения, почти не отличается от варианта 2023-го: доходы составят 1 трлн 768 млрд гривен, а расходы 3 трлн 355 млрд гривен. Отличие состоит в том, что половина суммы — это расходы на войну и эти деньги «партнеры» дают.

Вторую половину запланировали на остальные сферы жизни страны — социальные выплаты, образование, здравоохранение и другие. Эта половина как раз и является дефицитом, а перебрасывать средства, выделенные иностранными государствами на нужды обороны, на другие цели прямо запрещено.

Украина должна без остановки воевать. Всё остальное с точки зрения её спонсоров глубоко второстепенно.

А ключевыми донорами, по данным украинского минфина, в прошлом году были США и Евросоюз. От них поступило $30,5 млрд, то есть 72% всех полученных денег. Еще немного дали МВФ, Япония и Канада.

Но есть нюанс: из всей суммы в $42,5 млрд гранты (безвозвратное финансирование) составили только 27%, или $11,6 млрд. Все остальное — это кредиты и кредитные гарантии. То, что нужно отдавать. Также Украина смогла аккумулировать более $15,4 млрд благодаря облигациям внутреннего госзайма.

Теперь финансовая стабильность государства, по сути, полностью в руках Штатов и западноевропейских стран.

В октябре 2023 года администрация президента США Джо Байдена запросила для Украины $61 млрд. Эта сумма предусматривает в основном закупку вооружения и его дальнейшие поставки, но есть и прямая помощь примерно в $10–11 млрд. Но, как известно, Конгресс этот пакет до сих пор не одобрил, в лучшем случае рассмотрит вопрос во второй половине января.

Евросоюз вроде бы тоже намерен выделить 50 млрд евро, но не на год, а на три — с 2024 по 2027 г. Если предположить, что эти средства будут поступать равными частями, то ежегодная сумма составит 12,5 млрд евро, или $13,7 млрд.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP

Но в ЕС нет консенсуса, против выступает Венгрия, которая в декабре 2023 года наложила вето на этот план поддержки, а с ней солидарна и Словакия. Если поломать их в феврале не получится, то Еврокомиссия обещает утвердить резервный бюджет для Украины. Правда, только на 20 млрд евро.

Щедрая Британия обещала с барского плеча миллиард долларов (помимо военной помощи на 2,5 млрд фунтов, обещанной 12 января премьер-министром Риши Сунаком). От Японии ожидается $5,5 млрд и еще полмиллиарда от Южной Кореи. Богатая страна Эстония, глядя на остальных, выразила готовность подбросить миллиардик, но пока за прошлый год выделила только $100 тысяч. Кроме того, главный кредитор в лице МВФ согласно действующей программе сотрудничества должен в 2024 году предоставить $5,4 млрд.

В общем, все что-то обещают (даже ООН), но это не точно. А что-то кушать надо прямо сейчас. Поэтому правительство судорожно размышляет, как же выкрутиться из крайне сложной ситуации. И лезет в карман к гражданам.

Крушение всего

Во-первых, у местных бюджетов забирают часть налога на доходы физических лиц, которая традиционно принадлежала им. Радостная реформа местного самоуправления может считаться официально законченной, свои расходы общины уже ничем не перекроют.

Второй шаг — повышение налога на прибыль банков, которым объясняют, что «это для военных». А банки, несмотря на уверения чиновников о хороших показателях заработка, заработали плохо.

Количество выдаваемых бизнесу кредитов, согласно официальной статистике, упало в 10 раз. Одновременно НБУ зафиксировал в прошлом году резкий рост сбережений на депозитах юрлиц — сразу на 41%. Они не хотят вкладываться — бизнес копит на черный день.

loda. gov. ua Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Третье — сокращение зарплат низовым чиновникам, работающим в регионах, что уже привело к дефициту кадров. Как написал в своей авторской колонке начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, только с начала года там образовалось 148 вакансий (19% от граничной численности).

Не обошли вниманием и центральные органы власти, причем четыре из десяти ведомств, в которых режут зарплаты, это аппарат министерства развития общин, территорий и инфраструктуры или органы по вертикали этого ведомства. Больше всего правительство недофинансирует Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, у него забрали чуть меньше половины зарплат.

Заодно, согласно проекту бюджета на 2024 год, из вертикали минвосстановления забрали Дорожный фонд, который был источником средств на ремонт дорог и других инфраструктурных объектов, а также Фонд ликвидации последствий агрессии. Миллиарды гривен теперь пойдут на финансирование войны и производство оружия. При этом в большинстве органов власти, с этим связанных, зарплаты, наоборот, повысили.

Наконец, по требованию МВФ Украина отменила льготный налог и мораторий на проведение налоговых проверок для бизнеса.

Основное внимание, конечно, уделяется азартным играм, производителям и поставщикам подакцизного товара и т.д. Однако всех будут проверять на предмет использования регистраторов расчетных операций, налоговая собирается поднять платежки и чеки за длительный период времени. И это в то самое время, когда, как следует из отчета Всемирного банка, 20% украинского бизнеса непосредственно столкнулись с разрушениями, а 70% потеряли доходы. В среднем доход предприятий упал вдвое относительно 2021 года.

Определенные надежды возлагаются на внешнюю торговлю.

Вице-премьер по экономике Юлия Свириденко заверила, что Украина имеет хорошие перспективы увеличения экспорта и логистики и дополнительные экспортные поступления могут составить $10 млрд. Да вот только проблемы на украинско-польской границе до сих пор не решены, к ним добавились румынские фермеры, а еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский открыто заявил о намерении блокировать торговые преференции для Украины в рамках беспошлинной торговли.

Остается только действовать решительно.

Забрать чужое

Золотой мечтой киевской власти является получение 300 млрд долларов резервов Центробанка РФ, замороженных всеми странами G7, и еще около 21,5 млрд евро, оставшихся в ЕС.

Разного рода чиновники поднимают эту тему регулярно, и даже на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе снова говорили об этом. Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер объяснила, почему проблемно конфисковать активы России и отдать их Украине.

«Процесс конфискации российских замороженных активов длинный и непростой, потому что это должно быть коллективное решение всех государств, где эти активы есть. Кроме этого, нужна юридическая основа», — заявила она.

В ЕС требуется общее согласие всех 27 стран. А ранее авторитетные издания поясняли, что попытки США принять закон, позволяющий освоить российские деньги, подорвут влияние Вашингтона в мире и убедят другие страны, что лучше хранить средства в независимых банковских центрах и в других валютах, а не в долларах и евро. На фоне выхода из доллара крупнейших экономик мира это реальная проблема, подрывающая влияние США в мире.

Поэтому способы придумываются поизощреннее.

Например, рассчитываются теоретические налоги с этой суммы. А в конце прошлого года появилась идея выпуска Украиной «репарационных облигаций». То есть от её имени будут продаваться ценные бумаги, которые принесут прибыль, если — и только если — она получит от России репарации за ущерб, нанесенный войной.

«Выплаты процентов также могут быть увеличены и станут подлежать выплате только в том случае, если Киев получит компенсацию»,— пишет по этому поводу Reuters. Держатели облигаций при этом не будут иметь договорных прав на замороженные резервы России, а купить, по логике вещей, должны как раз те страны, где эти средства застряли. Иначе в чем смысл тратиться на воздух?

Пока гениальный план не сработал.

Поэтому в Киеве раздумывают о продолжении торговли военными облигациями (то есть дальше брать в долг) и собираются умолять о реструктуризации и отсрочках по долговым выплатам. Потому что в реальности сидеть и ждать, когда кто-то даст тебе денег — это путь в никуда. Но поскольку Украина именно туда и направляется, любые денежные капельницы, поставленные безнадежному пациенту, только растянут агонию.