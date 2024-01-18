30 декабря Белгород подвергся одному из самых сильных за два года обстрелов со стороны ВСУ. В той трагедии погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, а пострадали 108 граждан. Президент России Владимир Путин назвал обстрел спланированным терактом. На новогодних праздниках атаки на город продолжались.

Иван Шилов ИА Регнум

Белгородца Дмитрия беда тоже не обошла стороной. В тот страшный день погибла его родная сестра Виктория. У неё остались две маленькие дочки, девятилетняя Настя и восьмимесячная Лиза.

Они все — мама Вика и две дочки — жили с 67-летней бабушкой и старенькой прабабушкой. Мать девочек во всем помогала старикам.

Виктория во время обстрела ВСУ в Белгороде погибла, закрыв собой старшую дочь. В это время малышка спала в коляске. Крохе оторвало часть ноги, сейчас она находится в отделении травматологии и ортопедии.

Со слов белгородцев, которые были на месте происшествия, после обстрела они сначала бросились на помощь старшей девочке, 9-летней Насте, а чуть позже заметили и восьмимесячную Лизу. Она лежала под телом мертвой матери…

Сейчас Дмитрий с малышкой в московской клинике, там ему приходится заново учить Лизу кушать, поскольку она долгое время питалась через капельницу. Дмитрий по профессии асфальтобетонщик, занимается ремонтом и строительством дорог. У него также есть жена и двое своих детишек.

ИА Регнум поговорило с Дмитрием о самочувствии девочек и о том, какая дальнейшая судьба ждет этих детей.

ИА Регнум: Дмитрий, как себя чувствуют девочки сейчас?

Дмитрий: Старшую, Настю, должны скоро выписать уже, возможно, уже в следующий вторник, она сейчас в Белгороде.

Малышке Лизе скоро должны пластическую операцию сделать. Но сначала должна пройти регенерация ткани в связи с пересадкой кожи. Сейчас ее раны намного лучше, понемногу заживают. Недельки три мы тут еще с Лизой точно пробудем.

Сегодня позвонил Насте, говорю: «Скоро домой». А она там с девочкой, которая тоже пострадала, сдружилась и домой не особо хочет, знает же, что там нет мамы и сестрёнки. В больнице, с новыми друзьями, ей хоть полегче, по крайней мере она сама так считает.

Сама ситуация из ряда вон выходящая… И мать погибла, и ребенок ноги лишился, а второй получил ранения. Но Бог миловал, Настю задело не так сильно.

ИА Регнум: Пользовались ли вы помощью психологов или только планируете?

Дмитрий: Конечно, да. Психологи были из Москвы, очень хорошие, наши тоже приезжали. Поддержку оказали, молодцы они, все объяснили. И ребенка подготовили, старшего, сообщили о смерти матери. Потом работали с младшей, мягко сказали, что ноги нет, оторвало. Хотя малышка и не вспомнит потом даже ничего, память-то только формируется.

ИА Регнум: В видео, которое записала Настя, она выглядит как очень сильная и смелая девочка. Как она отреагировала на то, что мамы больше нет?

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Дмитрий: До трагедии Настя была прямо «девочка-девочка». У неё было детство, уже после она поменялась, резко повзрослела. Её вообще не узнать.

Но, конечно, как ребенок она всё равно тяжело перенесла новость о том, что мама умерла. Хорошо, что психологи поработали с ней, подготовили. Но если сравнить сообщение о том, что мама погибла, с тем, что сестренка в реанимации и без ноги, второе Настя восприняла более болезненно, очень сильно плакала.

ИА Регнум: Настя пропустила похороны мамы? Она ведь была в больнице.

Дмитрий: Нет, она была там, на похоронах. Причем психологи спрашивали у нее, готова ли она пойти, на что Настя ответила, что хочет попрощаться с мамой, а врач отпустил из больницы на этот день.

Но и на похоронах нам не дали спокойно с сестрой проститься. Пока мы приехали на отпевание, начался опять обстрел сильный, Настя испугалась.

Когда позже ехали по дороге, опять повторилось. В кафе, уже на поминках, удалось посидеть всего 15 минут, потом начался прям жесткий обстрел. Эти свиньи даже не дали нормально попрощаться.

Из архива семьи Настя

ИА Регнум: Дмитрий, общаетесь ли вы с другими людьми, которые тоже потеряли близких в этой трагедии?

Дмитрий: Бывает, что видимся тут, когда на процедуры ходим, но редко. Раньше чаще встречались, а потом всех раскидало по разным корпусам и больницам. У всех свои травмы, не до общения сейчас.

ИА Регнум: А что насчет поддержки от посторонних? История девочек ведь разлетелась в Сети.

Дмитрий: Первое время телефон разрывался. Были тысячи звонков, сообщений, но отвечать на всё не было ни сил, ни возможности. Люди звонили из Иерусалима, говорили: «Можно мы помолимся за ребенка?».

Но она не крещеная, говорю, ей восемь месяцев всего, мы не успели ее покрестить. В итоге мы решили крестить малышку прям в реанимации, приехал митрополит, и мы совершили обряд.

ИА Регнум: С кем после выписки останутся дети?

Дмитрий: На первое время Настю мы заберем к себе домой. А дальше будем оформлять документы.

Но последнее слово всё равно будет за бабушкой, они ведь и так с ней всё время жили. Там 50 на 50, решать будет она. Если решит, чтобы дети со мной остались, значит, так и будет. Мы только за и об этом уже говорили ей. Сейчас она занимается оформлением документов, бумажной волокиты очень много.

ИА Регнум: У девочек есть папа? Где он сейчас?

Дмитрий: Сестра была оформлена как мать-одиночка. Точнее, как мать-одиночка для Лизы.

У Насти папа есть, они с сестрой развелись давно, но общение не поддерживают особо, а если и общаются, то довольно прохладно.

Из архива семьи Дмитрий и 8-месячная Лиза

ИА Регнум: Отец Насти в курсе того, что произошло? Он пытался наладить контакт с ней?

Дмитрий: Конечно, в курсе. А что налаживать? Если 9 лет его не было в жизни ребенка, о чем там можно разговаривать? Мы с Настей говорили на эту тему, она сама сказала, что не хочет с папой ни жить, ни видеть его.

ИА Регнум: Была какая-нибудь помощь от государства?

Дмитрий: Да, губернатор (Вячеслав Гладков. — ИА Регнум) у нас молодец, поддерживает, не бросает своих. Выделили деньги тем, кто потерял родных, и раненым тоже.

Плюс, пока я с малышкой в Москве, на питание деньги начислили. Лечение также будет оплачено, все поставлено на контроль сверху. К тому же губернатор способствует скорейшему восстановлению города.

ИА Регнум: С какими сложностями, помимо прочего, вы сейчас сталкиваетесь?

Дмитрий: Я сейчас не работаю, на больничном, жена дома с детьми осталась — семь и десять лет, им тоже тяжеловато, по финансам в том числе. Надо же будет на учебу и тем, и тем собирать. Хорошо, люди потихоньку благотворительностью помогают.

Создали группу в Telegram «Лиза и Настя», которая посвящена лечению и дальнейшей жизни девочек. Очень многие люди просили о такой группе, чтобы следить за историей девочек и по возможности помогать.

Нам остается теперь только надеяться на лучшее, ведь детей у нас теперь четверо, будем стараться не вешать нос.