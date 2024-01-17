Власти подмосковного города Королёв предложили решение давней проблемы — постоянных пробок на въезде в город и выезде в него. На одной из главных транспортных артерий пригорода — улице Пионерской, которая выходит на Ярославское шоссе, скапливаются заторы.

Иван Шилов ИА Регнум

Они сказываются и на «пробочной» ситуации на самой «Ярославке» (стабильные 6-7 баллов по 10-балльной шкале в 8-10 часов утра и в 18-20.00), а это ощущают на себе и столичные, и подмосковные водители.

«В часы пик трафик автомобилей превышен в три раза, что… вызывает острое социальное напряжение среди жителей, особенно в последние годы», — констатируется в публикации на сайте администрации Королёва.

Позиция городских властей такова: единственный способ избежать транспортного коллапса — создать ещё один, дополнительный выезд из города на Ярославское шоссе.

Для этого предлагается вариант, который назван безальтернативным: «С учетом положений генплана развития городского округа создание… въезда возможно исключительно по землям национального парка «Лосиный Остров».

Благо технический задел для этого есть — через парк проложена техническая дорога, которой и без того часто пользуются местные жители. По проекту, границы национального парка не будут нарушены, также не будет возведено дополнительных структурных объектов.

ИА Регнум Новая дорога. Королёв

Если исходить из географии, альтернативный маршрут к югу от Королёва с выходом на «Ярославку» кроме как через «Лосиный остров» не прочертишь.

Но есть «небольшая» проблема — для того, чтобы решить одну из застарелых транспортных проблем не только ближнего Подмосковья, но и Москвы, придётся прорубать трассу через «зелёные лёгкие» столицы.

Что такое «Лосиный остров»

Лесной массив на 13 тысяч гектаров (три из которых — на территории Москвы) — самый большой лесистый участок столицы, и в целом — крупнейшая «зелёная зона» в черте мегаполисов. Это едва ли не крупнейший лес, сохранившийся в ближнем Подмосковье.

В свое время именно «Лосинка» помогла Москве решить проблему с нехваткой питьевой воды. В парке обнаружили артезианскую воду высокого качества, ключи с которой находятся на правом берегу Яузы. До сих пор жители отдельных районов столицы получают питьевую воду именно оттуда.

В национальном парке проживает более 38 видов млекопитающих и 160 видов птиц. Здесь: Мытищинские плавни — дом для гигантской колонии чаек, сфагновые болота возрастом более 11 тысяч лет, Алексеевская роща, столетние еловые и липовые рощи. В среднем парк посещают 10 тысяч человек в день.

Неудивительно, что жители соседних московских районов — Богородского, Гольянова, Измайлова с тревогой воспринимают любые идеи изменить статус «острова».

«Всё начнётся с шаурмы»

Администрация Королёва опубликовала проект ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), который выполнен ВНИИ Экология, которое занимается «научным и методическим обеспечением деятельности Минприроды России».

Но к обоснованиям проекта дороги через Нацпарк есть масса вопросов, сказала ИА Регнум депутат Мосгородумы от района Измайлово Елена Янчук. В документах проект подаётся как реконструкция, но это по факту будет новым строительством.

Власти Королёва ссылаются на норму закона «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ), по которому строительство автодорог разрешено, если это связано с обеспечением населенных пунктов, которые находятся в границе территории ООПТ.

Но, настаивает московский депутат Янчук, на самом же деле ситуация обратная: это Нацпарк частично расположен на территории городских округов Королёв и Мытищи. Поэтому в данном случае закон такую стройку запрещает.

«Полагаю, что небезосновательны и опасения жителей о последующей застройке территории, через которую планируется провести дорогу (прежде найдут способ выведения земель из Нацпарка, мол утратили природные свойства), — говорит депутат от Измайлова. — Как иронично прокомментировал один из подписчиков Telegram-канала «Типичный Королёв» «всё начнётся с палатки шаурмы"».

В пользу противников проекта играют и доводы экспертов-экологов.

Предполагается практически всю дорогу с северной стороны отгородить шумозащитными экранами — то есть популяция тех же лосей в «Лосином острове» будет разобщена, сказал ИА Регнум член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин.

По его мнению, в обосновании проекта — подтасовка. Там говорится, что «фактор изоляции животных» при условии строгого соблюдения режима посещения Нацпарка, «может оказать и положительное воздействие на рост популяций».

«Во всем мире давно известно, что любая изоляция животного приводит к сокращению популяции, ведь звери банально не могут общаться между собой», и многие виды просто исчезнут, настаивает Крейндлин.

В период застройки будет нарушен плодородный слой почвы, вырублены многочисленные деревья как под полотно дороги, так и для организации освещения и защитных экранов.

Открытый «почтовый ящик»

Нельзя сказать, что «типичным королёвцам» нет дела до животных и растений «Лосинки» — но время и здоровье, пожалуй, дороже.

«Конечно я ЗА сохранность краснокнижных растений. Но все комментаторы явно не живут у нас в Королёве. Ни на каком, подчеркиваю, ни на каком транспорте по городу стало невозможно передвигаться», — подчёркивает местная жительница Наталья.

Город вечно стоит, особенно районы возле выезда из него. Выехать или заехать в Королёв даже в выходной день — это целая проблема.

На выезде из города всего одна дорога с «кучей светофоров», выезд в час пик занимает минимум полчаса за которые можно преодолеть не больше 5 км, сетует в беседе с ИА Регнум автолюбитель Сергей. Поэтому, уверен он, без альтернативной дороги — никак.

«Все дачники, все близлежащие города прутся на своих авто через Королёв», — сетует Светлана. Все эти люди объезжают пробки, которые собираются на Ярославском и Щелковском направлении. Расстояние в пять километров внутри города приходится преодолевать на авто за час и проще идти пешком, добавляет собеседница ИА Регнум.

О том же пишет и один из участников обсуждений в местных группах соцсетей: «У нас один выезд из Королёва и один из Юбилейного, который теперь тоже в составе Королёва. А через эти выезды проехать хотят все, в том числе и Щелково, и ближайшие поселки».

Горожанин вспоминает о «хороших временах», когда Королёв (тогда — подмосковный Калининград) был закрытым наукоградом, куда не допускали посторонних проезжающих.

Превратить город обратно в «почтовый ящик» невозможно, поэтому опять-таки, единственный вариант — дополнительный выезд-въезд.

Оптимальный выезд?

Есть, впрочем, и инициативная группа противников трассы через «Лосиный остров», которая выступает, в том числе, и от имени жителей Королёва.

В паблике инициативщиков «Вконтакте», помимо экологических доводов, приводится и транспортный: въездом со стороны Москвы будут пользоваться не только жители Королёва, но как минимум и города Щёлково, а поскольку дорогу планируется вывести на ту же «Ярославку», проблему пробок это не решит.

В качестве «альтернативы альтернативе» предлагается проект дороги в объезд Лосиного острова, с выходом, судя по всему, на Щёлковское шоссе.

Впрочем, захотят ли жители города делать такой крюк, чтобы выбраться в столицу, или вернуться оттуда домой — отдельный вопрос.

Руководство парка — однозначно против

Добавим, что в процессе подготовки материала ИА Регнум получило официальный ответ от руководства Национального парка «Лосиный остров».

Из разъяснения следует, что технической дорогой от Ярославского шоссе до улицы Калининградская через парк (то есть по тому маршруту, где планируется проложить выездную трассу) распоряжается городской округ Королёв.

Но, подчеркнули в руководстве Нацпарка, существуют обязательные требования к режиму использования земли, расположенных в границах «Лосиного острова».

Согласно им, на территории парка запрещается строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, за исключением объектов, связанных с функционированием парка.

Уже из этого можно сделать вывод, что руководство парка выступает против строительства выезда. Помимо прочего, в организации напомнили — нужно провести обязательную экспертизу оценки воздействия проекта на окружающую среду.

Если проект поступит на согласование в Минприроды РФ, то ведомство рассмотрит его в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства страны, добавили в руководстве «Лосиного острова».