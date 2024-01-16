Департамент здравоохранения Москвы — как заявлено, «в целях повышения качества обслуживания» — выпустил очередной приказ с рекомендациями по общению медика во время приёма пациента.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно документу, в столичных поликлиниках, в частности, введут «запретные» для врачей слова вроде «здрасьте» (надо говорить «добрый день!») и запретят говорить о диагнозе — «ваша проблема». Кроме того, докторам вменят в обязанность не использовать слишком сложные медицинские термины.

Едва ли «уроки вежливости» и предписание изъясняться понятнее стали бы предметом активного обсуждения, если бы не один пункт приказа. По новым нормативам, в каждом врачебном кабинете (кроме стоматологических) предполагается установка аудиоконтроля, чтобы записывать, как врач разговаривал в течение дня с пациентами.

Более того, сообщается, что в двух поликлиниках аудиозапись уже была внедрена в качестве эксперимента.

«Опасно близко к разглашению»

Пункт об аудиоконтроле — фактически прослушке пациентов и врачей — вызвал неоднозначную реакцию, в том числе в самом медицинском сообществе.

Инициатива является спорной в силу необходимости сохранять врачебную тайну, сказал ИА Регнум председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

«Если речь идет о записи на врачебном приеме, то диагноз человека будет записан на аудио, а это опасно близко к возможности того, что медицинская информация о гражданине станет известна широкому кругу лиц», — пояснил собеседник.

С одной стороны, наверное, можно было бы сказать о том, что здесь пытаются проконтролировать организационные вопросы, но, с другой стороны, все равно там собирается анамнез и так или иначе идет разговор всегда о заболевании, а это все-таки врачебная тайна. «Поэтому я больше против, чем за», — дипломатично отметил Домников.

Кроме того, не совсем понятно, как будут храниться данные о личной жизни граждан, не возникнут ли проблемы с утечками информации продавцам псевдолекарств. Еще один вопрос — кто именно будет прослушивать записи приемов, в каких целях эти записи могут быть использованы. Наконец, отдельный вопрос — на какие деньги будет закупаться техника для прослушки и выплачиваться зарплата прослушивающим.

Не противоречит ли нововведение закону «Об основах охраны здоровья граждан», точнее его 13-й статье, по которой медицинской тайной является вся информация о здоровье человека — и она не может быть передана другим лицам без согласия пациента.

Опасения вызвала и мысль о том, что формализация работы врача при благих намерениях создателей приказа приведет к обратным последствиям, вынудив медиков действовать фактически по принципу итальянской забастовки.

Кроме того, если теперь можно будет проверить, были ли в речи доктора «запретные» слова, чётко ли врач разъяснил пациентам диагноз, подшучивал ли над ними и не критиковал ли коллег, не получат ли медицинские начальники средство для давления на неугодных подчиненных.

Как Депздрав объясняет решение

Изменения, как отвечают критикам документа в Депздраве, вводятся по инициативе снизу.

«Более половины руководителей московских поликлиник обратились официально в департамент здравоохранения с просьбой дать им инструмент такой оценки и проводить выборочный обезличенный аудиомониторинг. И эту инициативу департамент поддержал», — поясняет московский департамент в официальном Telegram-канале.

Систему было решено внедрить, чтобы выявлять ошибки докторов в проведении приемов и создавать программы повышения квалификации для персонала, указывают в Депздраве.

Утверждается, что аудиозаписи с приёмов будут обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача, а, соответственно, содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной.

Храниться записи будут не более месяца на защищенных серверах для возможности оперативной оценки.

Новое оборудование, говорят в департаменте здравоохранения, не потребуется, имеющейся техники вполне достаточно — вероятно, это будут рабочие компьютеры медиков.

Идентификация выполнима

Но хватит ли этого для сохранения безопасности данных? Надежно защищенной технологии для хранения таких «чувствительных» данных пока продемонстрировано не было, сказал ИА Регнум эксперт в сфере компьютерных технологий и информационной безопасности Игорь Ашманов.

Эксперт напоминает, что, наоборот, в последнее время не раз происходили истории краж баз данных медицинских учреждений.

Информация о масштабах утечек, которая периодически попадала в прессу, впечатляет. Так, в конце позапрошлого, 2022 года, «Коммерсант» приводил данные службы InfoWatch, из которых следовало: утекли восемь баз медицинских организаций, объем похищенных данных составил 31 млн записей, из слитой информации 87,5% приходилось на умышленно украденную.

Кроме того, как говорит Ашманов, аудиозапись, заявленная как обезличенная, все равно позволит идентифицировать не только врача, но и пациента.

«Человека с его болячками, то, что должно быть защищено практически как гостайна, довольно легко по этим записям вычислить. И те, кто это хочет внедрить, до сих пор не объяснили, а каким образом они, собственно, собираются в этой ситуации защититься», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Разговор в «серой зоне»

Депздрав говорит, что обеспечивать прослушку врачей внутри поликлиники будет сотрудник, закрепленный главным врачом. Ему же придется оценивать, какие типовые ошибки в проведении приемов или коммуникации с пациентами были допущены медиками, а затем формировать рекомендации для своего коллектива на будущее.

Ведь, как сообщается, введение аудиоконтроля потребовалось в связи с жалобами на «формальное, не всегда уважительное отношение».

«Мы искренне надеемся, что эта инициатива медицинского сообщества позволит каждой поликлинике улучшить свою работу, повысить доверие между врачами и пациентами и создавать по-настоящему доброжелательную атмосферу», — пишет Депздрав.

В сообщении департамента, однако, не сказано о том, как будет (и вообще будет ли) пациент проинформирован о наличии записывающего устройства. Также непонятно, получит ли пришедший на прием гражданин нечто вроде бланка о добровольном согласии и сможет ли доктор в случае отказа пациента на дачу согласия провести прием без аудиомониторинга.

Пока в новых правилах остается много «серых зон» относительно того, как это будет работать технически. А коснуться такие правила могут, на минуточку, почти полторы тысячи организаций, осуществляющих десятки миллионов приемов пациентов год.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медкарты в поликлиниках будут полностью заменены электронными, однако точные сроки отказа от картотек в регистратуре неизвестны.

Возможно, аудиоконтроль постигнет такая же судьба с бесконечным внедрением. Как говорит Анатолий Домников, тогда едва ли инициатива получит широкое распространение.

Но может случиться и так, что, вопреки сомнениям о сохранении врачебной тайны и многим другим возможным издержкам, эксперимент будет признан успешным. А тогда, вероятно, установка аудиоконтроля будет ждать кабинеты и региональных врачей, не исключают собеседники ИА Регнум.