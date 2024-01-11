Москва, 11 января, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы в целях повышения качества обслуживания выпустил приказ с рекомендациями по общению медика во время приёма пациента. Документ есть в распоряжении «Известий».

Павел Бедняков / РИА Новости

Согласно приказу, в каждом кабинете (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал в течение дня с пациентами.

Также в документе прописаны правила общения, согласно которым врачи должны вежливо себя вести, внимательно слушать и задавать уточняющие вопросы.

Отдельным пунктом указаны фразы, которые медикам не рекомендуется произносить во время приёма. Им запретили говорить «здрасьте», «сядьте», «ясно», «ваша проблема» и «молодой человек». Вместо этого врачи должны использовать фразы «добрый день» или «здравствуйте» и обращаться к больным на «Вы», а также чётко разъяснять им диагноз.

Кроме того, медикам нельзя подшучивать над пациентом, критиковать коллег и использовать слишком сложные медицинские термины.

Записывающие устройства для контроля за соблюдением приказа должны установить в кабинетах всех врачей, кроме стоматологов. Записи буду прослушивать и оценивать по более чем 20 критериям.

В столичном депздраве разъяснили, что аудиозаписи с приёмов будут обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача. В ведомстве подчеркнули, что инициаторами аудиомониторинга стали руководители поликлиник Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в столице открыли 13 новых поликлиник. 25 декабря он рассказал, что две новые поликлиники в районах Бирюлево Восточном и Отрадном приняли первых пациентов. Оба медучреждения возвели по новому московскому стандарту. Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали всё до мелочей, отметил Собянин.