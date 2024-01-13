Крупный пожар произошел сегодня утром в складском комплексе в Шушарах под Санкт-Петербургом: огонь охватил практически все строение, пожару был присвоен максимальный, пятый уровень сложности. В здании находится склад одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России Wildberries, компания подтвердила эту информацию.

Иван Шилов ИА Регнум

«13 января в 07:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, д. 153. В складском комплексе размером 350×320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 70 000 кв. метров», — сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Повреждения очень значительные

К ликвидации пожара были привлечены около 400 человек личного состава спасательных служб и 90 единиц техники. МЧС сообщает, что спасательным службам удалось спасти от огня часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта, пламя было ликвидировано на площади в 70 тысяч квадратных метров.

С учетом того, что площадь всего склада составляет 100 тысяч квадратных метров, вероятно, комплекс получил очень и очень значительные повреждения. Сообщалось об обрушении кровли и стен почти по всей площади возгорания.

Из-за пожара южные районы Петербурга заволокло густым дымом, который было видно даже из удаленных от Шушар городских округов. В окна жителей соседних домов летел густой пепел. Сотрудники Роспотребнадзора выезжали на место происшествия для отбора и последующего анализа проб воздуха.

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На момент начала возгорания, по разным оценкам, в здании находилось от 1000 до 1800 человек: вероятно, оно произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников. По данным МЧС, сведения о пострадавших и погибших не поступали, предварительно, все сотрудники склада смогли успешно эвакуироваться.

Тем не менее, по неофициальной информации, эвакуация персонала проходила в панике, пожарная сигнализация на складе Wildberries была отключена, а система пожаротушения дала сбой, когда огонь начал разгораться. Сообщается, что, несмотря на огромную толпу на выходе из комплекса, охранники некоторое время продолжали досматривать работников.

«Очень быстро в первом блоке пошел дым, пожар. Началась паника, все стали выбегать, началась дикая давка, люди падали, плакали, кто-то даже прыгал со второго этажа на лестнице. Всего две пожарные машины, но они были бессильны. Скорая была, но я не видел, были ли пострадавшие», — так передается история эвакуации со слов работников склада.

Александр Гальперин/РИА Новости

По данным Telegram-каналов, есть как минимум двое пострадавших: женщина и мужчина, которые сами добрались до больницы; также сообщается, что были и те, кто получил ожоги. Если эвакуация в действительности проходила стихийно, количество пострадавших может увеличиться.

На месте пожара до сих пор работают экстренные службы, прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга уже начала проверку. Официально о том, почему произошло ЧП, пока не сообщалось.

Пока неясно, где и почему началось возгорание. Специалисты рассмотрят различные версии причин произошедшего: от поджога до неисправности электропроводки, которую пока называют предварительной причиной пожара.

Беда за бедой

Происшествие на главном комплексе Wildberries в Ленобласти может стать крупнейшим в России. Ранее самым большим считался пожар на складе онлайн-ритейлера Ozon в августе 2022 года, когда площадь возгорания составила 50 тысяч квадратных метров.

Возгорание на складском комплексе Ozon нанесло ущерб порядка 11 миллиардов рублей. Пока рано говорить о сумме убытков Wildberries, однако речь может идти об аналогичной сумме. Отметим, что на строительство распределительного центра в питерских Шушарах без учёта оборудования было потрачено порядка 3 миллиардов рублей.

Кроме подсчета ущерба и разбирательств с продавцами и покупателями товаров, компании наверняка придется обратить внимание на цепочку инцидентов, случившихся незадолго до возгорания. Так, по некоторым данным, за неделю до пожара на склада несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация, поэтому, возможно, сегодня некоторые сотрудники сперва решили, что тревога снова не является реальной.

Светлана Соколвяк/ТАСС

Помимо вопросов с пожарной сигнализацией, на складе перед пожаром были и другие проблемы. На днях возле комплекса произошла массовая драка мигрантов. Как сообщалось, конфликт перерос в поножовщину, вследствие которой пострадавшего гражданина Азербайджана госпитализировали. В отношении ранившего его выходца из Таджикистана было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.

Накануне пожара на складе Wildberries проходили массовые проверки силовиков — вероятно, из-за случившегося между приезжими. По итогам рейдов полиции и Росгвардии несколько человек были задержаны за нарушение миграционного законодательства. Теперь правоохранительным органам придется разобраться, имеют ли эти происшествия какое-то отношение к утреннему пожару.

Александр Гальперин/РИА Новости

Кроме того, как сообщают Telegram-каналы, на складе накануне произошел прорыв трубы, из-за чего зону приёма товара залило водой. Надо отметить, что к техническому состоянию комплекса и его пожарной безопасности уже есть немалые вопросы. В Госстройнадзоре, в частности, сообщили, что здание так и не было официально введено в эксплуатацию, поэтому соответствующие органы не могли проверять объект.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подаёт заявку — прим. ред.]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — говорит врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

Если такие обстоятельства подтвердятся, то пожар на складе Wildberries неминуемо должен поднять вопросы о мерах надзора и безопасности на подобных объектах по всей стране. Нарушения правил пожарной безопасности также могут стать причиной отказа в выплате онлайн-ритейлеру компенсаций страховыми компаниями, но для этого придется дождаться окончания следствия.

Александр Гальперин/РИА Новости

В связи с пожаром сотрудники склада (у многих из которых, кстати, при пожаре сгорели личные вещи и паспорта) обеспокоены тем, что могут остаться без работы, а покупатели тревожатся о потере своих заказов. Со своей стороны маркетплейс уже пообещал компенсировать покупателям и продавцам потери товаров, а также не расторгать договоры с исполнителями на складах.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщили представители компании.

После пожара из всех щелей повылезали различные проходимцы. В мессенджеры родственников работников складского комплекса приходили сообщения с предложением купить «список пострадавших и эвакуированных». Мошенники спрашивали имя работника, разумеется, уверяя, что видели его в перечне. Затем жертвам предлагали перевести средства на счета жуликов.