Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В момент, когда начался пожар на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге, пожарная сигнализация в здании, по предварительной информации, была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания. Об этом 13 января сообщили в оперативных службах.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859433" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — привел слова представителя оперативных служб ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января в оперативных службах рассказали, что пожар на складе Wildberries, по предварительным данным, вспыхнул из-за неисправной проводки.

Утром 13 января на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге произошёл мощный пожар. Ему присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

Позднее в этот же день в компании Wildberries подтвердили сообщения о пожаре. В маркетплейсе заверили, что все продавцы получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. Отмечалось, что всех людей из горящего здания эвакуировали.