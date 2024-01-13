Пожарная сигнализация на складе Wildberries была отключена в момент пожара
Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В момент, когда начался пожар на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге, пожарная сигнализация в здании, по предварительной информации, была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания. Об этом 13 января сообщили в оперативных службах.
«По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — привел слова представителя оперативных служб ТАСС.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января в оперативных службах рассказали, что пожар на складе Wildberries, по предварительным данным, вспыхнул из-за неисправной проводки.
Утром 13 января на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге произошёл мощный пожар. Ему присвоили пятый, максимальный ранг сложности.
Позднее в этот же день в компании Wildberries подтвердили сообщения о пожаре. В маркетплейсе заверили, что все продавцы получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. Отмечалось, что всех людей из горящего здания эвакуировали.